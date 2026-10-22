Ford triệu hồi hơn 100.000 xe bán tải vì đồng hồ báo sai tốc độ thực tế

Theo hồ sơ triệu hồi mà hãng xe Ford vừa gửi Cơ quan An toàn giao thông đường bộ quốc gia Mỹ (NHTSA), lỗi ảnh hưởng đến một số mẫu bán tải F-Series đời 2025-2026 được trang bị cụm đồng hồ analog. Trong một số trường hợp, người lái có thể nhận thấy các thông số hiển thị không nhất quán, hoặc kim đồng hồ bị kẹt, hoạt động bất thường và báo sai số.

Vấn đề đáng chú ý nhất nằm ở đồng hồ tốc độ. Nếu thông số hiển thị thấp hơn tốc độ thực tế, người lái có thể vô tình vượt quá giới hạn cho phép mà không nhận ra. Trong khi đó, đồng hồ vòng tua máy báo sai cũng có thể khiến người lái đánh giá không chính xác trạng thái hoạt động của động cơ.

Ford xác định nguyên nhân xuất phát từ lỗi trong quy trình sản xuất các bộ phận của nhà cung cấp. Do sự cố liên quan đến phần cứng, giải pháp khắc phục không phải cập nhật phần mềm mà là thay thế miễn phí toàn bộ cụm đồng hồ bị lỗi tại đại lý Ford hoặc Lincoln.

Đợt triệu hồi này chủ yếu tập trung vào dòng bán tải Super Duty, với 91.588 xe thuộc các mẫu F-250, F-350, F-450, F-550 và F-600 đời 2025-2026. Những xe này được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 14/12/2024 đến 17/4/2026. Ngoài ra, Ford triệu hồi 10.570 chiếc F-150 đời 2026, được sản xuất từ ngày 22/8/2025 đến 12/5/2026, cùng một chiếc F-750 đời 2026 xuất xưởng ngày 21/11/2025.

Nhà sản xuất lưu ý các mốc thời gian trên không đồng nghĩa toàn bộ xe được sản xuất trong giai đoạn này đều gặp lỗi. Danh sách xe bị ảnh hưởng được xác định dựa trên hồ sơ sản xuất và bảo trì của nhà cung cấp.

Theo dữ liệu được Ford công bố, tính đến ngày 16/9, hãng ghi nhận 18 báo cáo bảo hành và 93 báo cáo thực tế liên quan đến vấn đề này. Ford cho biết chưa ghi nhận sự cố, cháy xe hay thương tích liên quan đến lỗi đồng hồ.

Hãng dự kiến gửi thông báo ban đầu đến các chủ xe trong khoảng ngày 26-30/10, sau đó gửi thư thông báo về biện pháp khắc phục trong khoảng ngày 7-11/12.

Chủ xe tại Mỹ có thể kiểm tra phương tiện có thuộc diện triệu hồi hay không thông qua hệ thống tra cứu của NHTSA bằng số VIN. Mã chiến dịch triệu hồi của Ford là 26C46, trong khi NHTSA đăng ký vụ việc với mã 26V653000.

(Theo Carscoops)