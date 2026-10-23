Ford triệu hồi hơn 100.000 xe bán tải do lỗi đồng hồ tốc độ

Hơn 102.000 xe Ford F-Series gặp lỗi đồng hồ tốc độ

Hãng xe Mỹ Ford vừa triển khai đợt triệu hồi 102.159 phương tiện thuộc dòng F-Series tại thị trường Mỹ sau khi phát hiện lỗi kỹ thuật trên cụm đồng hồ đo tốc độ analog. Sự cố có thể khiến người lái xác định sai tốc độ thực tế của phương tiện, từ đó làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Theo báo cáo của Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Mỹ (NHTSA), một số xe trong diện triệu hồi xuất hiện tình trạng kim đồng hồ tốc độ hoặc vòng tua máy bị kẹt, rung bất thường hoặc hiển thị sai thông số trong quá trình vận hành.

Đáng chú ý, trên những phương tiện trang bị đồng thời đồng hồ analog và màn hình kỹ thuật số, người lái có thể quan sát thấy hai giá trị tốc độ khác nhau. Tình trạng này gây khó khăn cho việc xác định tốc độ chính xác, đặc biệt khi phương tiện di chuyển trên đường cao tốc.

Ford triển khai đợt triệu hồi 102.159 phương tiện thuộc dòng F-Series tại thị trường Mỹ. Ảnh: Ford.

Ford xác định nguyên nhân xuất phát từ lỗi trong quá trình sản xuất linh kiện của nhà cung cấp. Cụ thể, mô-đun điều khiển kim đồng hồ hoạt động không ổn định, khiến bộ phận hiển thị không phản ánh chính xác dữ liệu vận hành.

Mặc dù sự cố không trực tiếp ảnh hưởng đến hệ thống truyền động hoặc khả năng tăng tốc của xe, việc hiển thị sai tốc độ vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Người lái có thể vô tình vượt quá giới hạn tốc độ cho phép hoặc đưa ra quyết định điều khiển không phù hợp với tình trạng thực tế.

Theo Ford, hãng chưa ghi nhận trường hợp tai nạn hoặc thương tích nào liên quan đến lỗi kỹ thuật này. Tuy nhiên, nhà sản xuất vẫn tiến hành triệu hồi nhằm khắc phục nguy cơ mất an toàn và đáp ứng các quy định liên quan đến hệ thống hiển thị thông tin phương tiện tại Mỹ.

Ford thay miễn phí cụm đồng hồ cho xe bị ảnh hưởng

Đợt triệu hồi lần này chủ yếu ảnh hưởng đến các mẫu bán tải và xe tải hạng nặng thuộc dòng Super Duty, gồm F-250, F-350, F-450, F-550 và F-600 đời 2025-2026.

Theo danh sách công bố, có 91.588 xe Super Duty nằm trong diện ảnh hưởng. Những phương tiện này được sản xuất trong khoảng thời gian từ giữa tháng 12/2024 đến giữa tháng 4/2026. Ngoài nhóm Super Duty, Ford cũng triệu hồi 10.570 chiếc F-150 đời 2026. Đây là một trong những dòng bán tải chủ lực của hãng tại thị trường Mỹ.

Danh sách còn bao gồm một chiếc F-750 Super Duty được sản xuất vào tháng 11/2025. Mặc dù chỉ có một phương tiện thuộc phiên bản này, Ford vẫn đưa vào chiến dịch để xử lý lỗi kỹ thuật.

Ford sẽ thay thế toàn bộ cụm đồng hồ bị ảnh hưởng tại các đại lý được ủy quyền. Ảnh: Ford.

Do nguyên nhân liên quan đến phần cứng, Ford không thể giải quyết sự cố thông qua hình thức cập nhật phần mềm từ xa (OTA). Thay vào đó, hãng sẽ thay thế toàn bộ cụm đồng hồ bị ảnh hưởng tại các đại lý được ủy quyền.

Chủ sở hữu những phương tiện thuộc diện triệu hồi sẽ được thay thế linh kiện hoàn toàn miễn phí. Biện pháp này nhằm bảo đảm hệ thống đồng hồ hoạt động chính xác, giúp người lái theo dõi tốc độ và vòng tua máy trong quá trình sử dụng.

Đợt triệu hồi tiếp tục đặt ra yêu cầu kiểm soát chất lượng linh kiện đối với các dòng xe thương mại và bán tải hạng nặng. Dù lỗi không làm xe mất khả năng vận hành, thông tin tốc độ thiếu chính xác vẫn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông.

Ford khuyến nghị chủ xe thuộc diện ảnh hưởng thực hiện kiểm tra và thay thế cụm đồng hồ theo chương trình triệu hồi để hạn chế những rủi ro phát sinh trong quá trình sử dụng.