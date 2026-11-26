Bốn phiên bản được giới thiệu gồm Locostar LT9 (16 chỗ), LT99 (12 chỗ), LS9 (11 chỗ) và LS99 (10 chỗ). Điểm đáng chú ý trong lần ra mắt này là sự khác biệt về cấu hình ghế ngồi, mức độ tiện nghi và trang bị trên từng dòng xe, từ phương án vận chuyển số lượng hành khách lớn đến các phiên bản cao cấp chú trọng không gian riêng tư và trải nghiệm cá nhân.

Nội thất LT9 có đèn trần kích thước lớn, rèm cửa bằng nhựa ABS tích hợp đèn LED.

Theo đơn vị phát triển, các sản phẩm được xây dựng trên nền tảng Ford Transit, kết hợp những gói nâng cấp nội, ngoại thất chuyên biệt. Việc đa dạng hóa cấu hình chỗ ngồi giúp các đơn vị kinh doanh vận tải có thêm lựa chọn phương tiện phù hợp với từng loại hình khai thác.

Bốn phiên bản, nhiều cấu hình tiện nghi

Ở phân khúc 16 chỗ, Locostar LT9 được phát triển từ nền tảng Ford Transit 18-16, sử dụng hệ thống ghế chỉnh cơ. Dù duy trì cấu hình chỗ ngồi tiêu chuẩn, mẫu xe vẫn được đầu tư nhiều tiện nghi theo phong cách Limousine.

Nội thất LT9 có đèn trần kích thước lớn, rèm cửa bằng nhựa ABS tích hợp đèn LED, các chi tiết viền mạ chrome và trang trí vân gỗ. Xe được trang bị khung tivi, màn hình 32 inch cùng hệ thống loa. Ngoại thất có bộ body kit mạ chrome tạo điểm nhấn nhận diện.

Nội thất chiếc TS99 hiện đại, đẳng cấp. Mức giá bán 1,550 tỷ đồng.

Trong khi đó, Locostar LT99 có cấu hình 12 chỗ, gồm 11 ghế hành khách và một ghế lái, phát triển trên nền tảng Ford Transit 18-12. Mẫu xe sử dụng ghế bọc da Nappa, thiết kế chỉnh cơ. Không gian nội thất được hoàn thiện với đèn trần, vách bọc da, khung tivi, màn hình 32 inch và hệ thống loa. Rèm che nắng dạng kéo hai bên cùng các chi tiết nhựa ABS bọc da tạo sự đồng bộ cho khoang hành khách. Ngoại thất được trang bị bộ body kit mạ chrome.

Ở nhóm xe có cấu hình ít chỗ hơn, Locostar LS9 được giới thiệu với 11 chỗ, gồm 10 ghế hành khách chỉnh điện và một ghế lái. Đây là phiên bản có nhiều trang bị tiện nghi cho hành khách, với ghế tích hợp chức năng chỉnh điện, massage và quạt làm mát.

Chiếc LS99 với 11 chỗ, gồm 10 ghế hành khách chỉnh điện và một ghế lái.

Khoang nội thất LS9 sử dụng chất liệu bọc da, kết hợp hệ thống đèn trần, khung rèm kéo ngang viền mạ chrome và các chi tiết ốp vân gỗ. Xe còn có sạc điện thoại không dây, cổng sạc USB và Type-C. Bộ body kit mạ đồng ở ngoại thất tạo điểm nhấn khác biệt so với các phiên bản còn lại.

Đáng chú ý, Locostar LS99 là phiên bản có cấu hình 10 chỗ, hướng đến trải nghiệm tiện nghi cao cấp. Xe sử dụng ghế bọc da Nappa, tích hợp các chức năng chỉnh điện, massage, quạt làm mát, sưởi và sạc điện thoại.

Không gian nội thất được đầu tư với sàn lót nhôm, các chi tiết ốp cửa nhôm tại vị trí tài xế, hành khách và cửa lùa. Vách, rèm và trần xe sử dụng chất liệu ABS bọc da Nappa, kết hợp hệ thống đèn thiết kế riêng và khung tivi, màn hình 32 inch. Ngoại thất phiên bản này có bộ body kit mạ vàng, tạo diện mạo nổi bật cho dòng xe Limousine cao cấp.

Thêm lựa chọn cho thị trường vận tải chất lượng cao

Việc đồng thời giới thiệu bốn phiên bản cho thấy Locostar Limousine hướng đến đa dạng hóa danh mục sản phẩm, thay vì tập trung vào một cấu hình chỗ ngồi cố định. Sự khác biệt giữa các mẫu xe nằm ở số lượng ghế, chất liệu nội thất, khả năng điều chỉnh ghế và các tiện ích phục vụ hành khách.

Không những ghế ngồi rộng, khoang chở hàng phía sau cũng thoải mái để phục vụ khách đường xa.

Trong đó, các phiên bản 16 và 12 chỗ phù hợp với nhu cầu tổ chức vận chuyển nhóm hành khách đông hơn, trong khi hai phiên bản 11 và 10 chỗ được đầu tư nhiều tiện ích như ghế chỉnh điện, massage, làm mát và sưởi, hướng đến phân khúc dịch vụ chú trọng sự tiện nghi và riêng tư.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh, Tổng giám đốc Locostar cho rằng, đối với các doanh nghiệp vận tải, lựa chọn phương tiện không chỉ phụ thuộc vào số lượng chỗ ngồi mà còn liên quan đến mô hình kinh doanh, đối tượng khách hàng và chất lượng dịch vụ cung cấp. Việc có nhiều cấu hình phương tiện trên cùng nền tảng giúp doanh nghiệp cân nhắc phương án đầu tư phù hợp với nhu cầu khai thác.