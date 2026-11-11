Ford Territory tháng 11/2026: Giá niêm yết từ 739 triệu đồng, các bản cao cấp giảm 58 triệu đồng

Trong tháng 11/2026, Ford Territory có 4 phiên bản với giá niêm yết từ 739 đến 916 triệu đồng. Bản Trend được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ. Ba bản Titanium, Titanium X và Platinum được giảm giá 58 triệu đồng và tặng nâng cấp 01 logo phát sáng. Giá lăn bánh tạm tính dao động từ 815 triệu đồng (Tỉnh/TP khác, bản Trend) đến 1.042 triệu đồng (Hà Nội, bản Platinum).

Từ hợp tác Ford và JMC đến bản nâng cấp giữa vòng đời

Ford Territory là sản phẩm hợp tác giữa Ford và JMC (Trung Quốc), ra mắt lần đầu năm 2018. Hai năm sau, xe được bán tại các thị trường Nam Mỹ, Trung Quốc và Philippines.

Tại Việt Nam, Territory mở bán ngày 10/10/2022 với 3 phiên bản. Tháng 9/2024, xe có thêm bản Sport với nhiều chi tiết thể thao và cá tính. Giá bán hấp dẫn cùng lợi thế lắp ráp trong nước giúp mẫu xe này trở thành đối thủ đáng gờm trong phân khúc SUV/CUV.

Ngày 15/8/2025, Ford giới thiệu phiên bản nâng cấp giữa vòng đời, tiếp tục lắp ráp trong nước. Xe có 5 tùy chọn màu ngoại thất gồm Trắng, Đen, Xanh, Bạc và Đỏ. Nội thất màu ghi trắng cho bản Trend, xanh đen cho bản Titanium và Titanium X.

Với cấu hình 5 chỗ, Territory thuộc phân khúc xe gầm cao cỡ C. Xe cạnh tranh với Hyundai Tucson, Honda CR-V, Kia Sportage, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander, Peugeot 3008, Subaru Forester và Volkswagen Tiguan.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh: bản Trend ưu tiên lệ phí, ba bản còn lại giảm tiền mặt

Bảng dưới đây tổng hợp giá niêm yết, giá lăn bánh tạm tính tại ba nhóm khu vực và ưu đãi hiện hành của từng phiên bản.

Lưu ý: giá lăn bánh chỉ mang tính tham khảo, chưa gồm khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi theo khu vực, trang bị từng xe.

Thông số chính của ba phiên bản Trend, Titanium và Titanium X

Cả ba phiên bản dùng chung kích thước, động cơ và hộp số. Điểm khác biệt nằm ở mâm xe, bảng đồng hồ, chất liệu ghế, hệ thống âm thanh và gói an toàn. Nguồn tin không nêu thông số chi tiết riêng cho bản Platinum.

Thiết kế mới: đầu xe răng nanh, thân xe nhiều đường gân

Territory 2026 theo hướng thiết kế năng động và thể thao hơn, mang cảm giác chắc chắn. Kích thước dài x rộng x cao là 4.630 x 1.935 x 1.706 mm, trục cơ sở 2.726 mm, khoảng sáng gầm 190 mm.

Thay cho những đường nét mềm mại của thế hệ trước, xe có vẻ ngoài mạnh mẽ và nam tính hơn. Đầu xe thay cụm đèn pha đa tầng bằng thiết kế răng nanh sắc sảo, đi cùng lưới tản nhiệt mạ chrome dạng ngang. Theo nguồn tin, những thay đổi này còn cải thiện khí động học và hiệu quả làm mát động cơ.

Dọc thân xe là các đường gân dập nổi, nhấn mạnh nét cơ bắp của dòng SUV. Bản Titanium X dùng mâm hợp kim 19 inch tái thiết kế, lốp 235/50 R19, giúp tăng khả năng tản nhiệt phanh. Hai bản còn lại dùng mâm 18 inch, lốp 235/55 R18.

Đuôi xe có các chi