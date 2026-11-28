Ngày 27/11/2026, Ford Việt Nam công bố cột mốc 40.000 xe Ford Territory bán ra tại thị trường Việt Nam kể từ khi mẫu SUV đô thị cỡ C này chính thức được bán ra vào tháng 11/2022.

Đây là kết quả đáng chú ý của Ford Territory trong bối cảnh phân khúc SUV cỡ C ngày càng cạnh tranh với sự xuất hiện của nhiều mẫu xe mới, đa dạng về công nghệ, trang bị và hệ truyền động.

Ford Việt Nam công bố cột mốc 40.000 xe Ford Territory bán ra tại thị trường Việt Nam

Chỉ sau hơn một năm mở bán tại Việt Nam, Ford Territory đã vượt mốc doanh số 10.000 xe, đồng thời vươn lên nhóm hai mẫu xe dẫn đầu phân khúc. Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì qua từng năm, đưa doanh số cộng dồn của mẫu xe này lên 40.000 chiếc. Riêng từ đầu năm 2026 đến nay, hơn 10.000 xe Territory đã được bàn giao tới khách hàng.

Như vậy, tính trung bình trong bốn năm qua, mỗi tháng có khoảng 833 chiếc Ford Territory được bán ra tại Việt Nam.

“Cột mốc 40.000 xe Territory được khách hàng Việt Nam lựa chọn là một dấu ấn ý nghĩa đối với Ford Việt Nam. Thành quả này không chỉ phản ánh sức hấp dẫn của sản phẩm mà còn là sự ghi nhận dành cho những nỗ lực của Ford trong việc lắng nghe, thấu hiểu và không ngừng nâng cao trải nghiệm khách hàng”, ông Antony Cherian Kurian, Giám đốc Tiếp thị và Bán hàng Ford Việt Nam chia sẻ.

Không gian rộng rãi, công nghệ là những yếu tố tạo sức hút

Một trong những lợi thế giúp Ford Territory tiếp cận nhóm khách hàng gia đình tại Việt Nam là không gian nội thất rộng rãi cùng danh sách trang bị tiện nghi và công nghệ hỗ trợ lái.

Nội thất Ford Territory

Với chiều dài 4.685 mm và chiều rộng 1.935 mm, Ford Territory sở hữu không gian để chân rộng rãi ở hàng ghế sau, thiết kế sàn phẳng tại vị trí ngồi giữa cùng khoang hành lý có dung tích 448 lít, có thể mở rộng khi gập hàng ghế sau.

Tùy từng phiên bản, Ford Territory được trang bị gói công nghệ hỗ trợ người lái Ford Co-Pilot360 với gần 20 tính năng, trong đó có kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, phanh khẩn cấp tự động và camera 360 độ.

Các trang bị tiện nghi đáng chú ý trên mẫu SUV này còn có màn hình kép 12,3 inch, cửa sổ trời toàn cảnh, khả năng kết nối với ứng dụng Ford và cổng sạc nhanh cho cả hai hàng ghế.

Ford Territory sử dụng động cơ tăng áp 1.5L EcoBoost, sản sinh công suất 160 mã lực, kết hợp với hộp số tự động 7 cấp.

Tháng 7/2026, Ford Việt Nam tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm với phiên bản Territory Platinum, hướng đến nhóm khách hàng có yêu cầu cao hơn về tiện nghi và công nghệ. Phiên bản này được trang bị nội thất da cao cấp, hệ thống âm thanh vòm 10 loa cùng các tính năng hỗ trợ lái thông minh.

Tháng 7/2026, Ford Việt Nam tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm với phiên bản Territory Platinum

Việc bổ sung phiên bản Platinum cũng cho thấy nỗ lực đa dạng hóa lựa chọn cho khách hàng của Ford trong bối cảnh cuộc cạnh tranh ở phân khúc SUV cỡ C không còn đơn thuần xoay quanh giá bán.

Gia tăng sức cạnh tranh bằng chính sách hậu mãi

Bên cạnh việc nâng cấp sản phẩm, Ford Việt Nam cũng chú trọng nâng cao trải nghiệm khách hàng trong suốt quá trình sở hữu xe thông qua hệ sinh thái dịch vụ theo định hướng thương hiệu toàn cầu Ready Set Ford.

Bên cạnh việc nâng cấp sản phẩm, Ford Việt Nam cũng chú trọng nâng cao trải nghiệm khách hàng trong suốt quá trình sở hữu xe

Kể từ ngày 1/7/2026, toàn bộ dòng xe Ford Territory được áp dụng chính sách bảo hành tiêu chuẩn 5 năm hoặc 150.000 km, tùy điều kiện nào đến trước.

Khách hàng có thể sử dụng ứng dụng Ford để theo dõi tình trạng phương tiện, đặt lịch dịch vụ từ xa, đồng thời tiếp cận các dịch vụ như bảo dưỡng lưu động 4 giờ hoặc miễn phí, nhận và giao xe tận nơi, bảo dưỡng nhanh, cứu hộ 24/7 kèm xe thay thế.

Ngoài ra, Ford Việt Nam cũng đẩy mạnh các hoạt động trải nghiệm sản phẩm và xây dựng cộng đồng chủ xe thông qua chuỗi hành trình “Khám phá Ford Territory – Tiếp nối di sản”, “Sống Rộng cùng Territory”, “Chill Drive in My Territory” hay “Her Territory”.

Những hoạt động này không chỉ tạo cơ hội để khách hàng trải nghiệm khả năng vận hành của phương tiện trong điều kiện thực tế mà còn góp phần tăng cường sự kết nối giữa những người sở hữu xe.

Cột mốc 40.000 xe sau bốn năm cho thấy Ford Territory đã từng bước tạo dựng được chỗ đứng tại thị trường Việt Nam. Từ một mẫu xe gia nhập phân khúc SUV cỡ C vào cuối năm 2022, Territory hiện trở thành một trong những sản phẩm quan trọng của Ford tại Việt Nam.

Cột mốc 40.000 xe sau bốn năm cho thấy Ford Territory đã từng bước tạo dựng được chỗ đứng tại thị trường Việt Nam

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến giá trị sử dụng, công nghệ an toàn và trải nghiệm trong suốt vòng đời sản phẩm, việc duy trì sức hấp dẫn của Territory sẽ không chỉ phụ thuộc vào những nâng cấp trên xe mà còn đến từ chất lượng dịch vụ và các chính sách hậu mãi của hãng.