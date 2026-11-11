Ford Territory 2026 giá lăn bánh tháng 11/2026 từ 815 triệu đồng, giảm 58 triệu cho 3 phiên bản

Ford Territory tháng 11/2026 có giá niêm yết từ 739 đến 916 triệu đồng tùy phiên bản. Giá lăn bánh tạm tính dao động từ 815 triệu đồng (bản Trend, tại tỉnh/thành phố khác) đến 1.042 triệu đồng (bản Platinum, tại Hà Nội). Ba bản Titanium, Titanium X và Platinum được giảm giá 58 triệu đồng, còn bản Trend được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh tạm tính tháng 11/2026

Bảng dưới đây tổng hợp giá niêm yết, giá lăn bánh tạm tính tại ba nhóm khu vực và các ưu đãi đi kèm. Đơn vị tính là triệu đồng.

Lưu ý: giá lăn bánh chỉ mang tính tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi theo khu vực, trang bị từng xe.

Từ hợp tác Ford và JMC đến bản nâng cấp giữa vòng đời

Ford Territory là sản phẩm hợp tác giữa Ford và JMC (Trung Quốc), được giới thiệu lần đầu năm 2018. Hai năm sau, xe được bán tại các thị trường Nam Mỹ, Trung Quốc và Philippines.

Tại Việt Nam, mẫu xe mở bán ngày 10/10/2022 với 3 phiên bản. Tháng 9/2024, Territory bổ sung bản Sport thiên về phong cách thể thao. Giá bán và lợi thế lắp ráp trong nước giúp xe cạnh tranh tốt trong phân khúc SUV/CUV.

Ngày 15/8/2025, phiên bản nâng cấp giữa vòng đời ra mắt, tiếp tục được lắp ráp trong nước. Xe có 5 tùy chọn màu ngoại thất là Trắng, Đen, Xanh, Bạc và Đỏ. Nội thất màu ghi trắng cho bản Trend, màu xanh đen cho bản Titanium và Titanium X.

Với cấu hình 5 chỗ, Territory thuộc nhóm xe gầm cao cỡ C. Đối thủ của xe gồm Hyundai Tucson, Honda CR-V, Kia Sportage, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander, Peugeot 3008, Subaru Forester và Volkswagen Tiguan.

Ngôn ngữ thiết kế nam tính, thiên về cơ bắp

Territory 2026 theo hướng thiết kế mạnh mẽ và thể thao hơn thế hệ trước. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.630 x 1.935 x 1.706 mm, chiều dài cơ sở 2.726 mm và khoảng sáng gầm 190 mm.

Đầu xe thay cụm đèn pha đa tầng bằng thiết kế răng nanh sắc sảo, đi cùng lưới tản nhiệt mạ chrome dạng ngang. Theo mô tả từ nguồn tin, những thay đổi này còn giúp cải thiện khí động học và hiệu quả làm mát động cơ.

Thân xe nổi bật với những đường gân dập nổi, nhấn mạnh vẻ cơ bắp của dòng SUV. Mâm hợp kim 19 inch được thiết kế lại, góp phần cải thiện khả năng tản nhiệt cho phanh. Theo bảng thông số, bản Trend và Titanium dùng lốp 235/55 R18, còn bản Titanium X dùng lốp 235/50 R19.

Đuôi xe trẻ trung hơn nhờ các chi tiết 3D nổi khối và cụm đèn hậu LED mảnh. Cản sau có phần ốp đen tạo cảm giác thể thao. Đèn chiếu xa, chiếu gần, chiếu sáng ban ngày và đèn hậu đều là LED trên cả ba bản trong bảng thông số.

Cabin tối giản quanh cặp màn hình kép

Bề mặt táp-lô được tối giản, tập trung vào cặp màn hình kích thước khoảng 12 inch đặt chung trong một mặt kính. Màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Bảng đồng hồ tài xế là màn hình TFT 7 inch ở bản Trend và Titanium, nâng lên 12,3 inch ở bản Titanium X.

Xe được trang bị nền tảng kết nối FordPass. Qua điện thoại, người dùng có thể khóa/mở xe từ xa, hẹn giờ khởi động để làm mát hoặc sưởi khoang lái, kiểm tra mức nhiên liệu và nhận thông báo tình trạng xe.

Về ghế ngồi, bản Trend và Titanium bọc da Vinyl. Bản Titanium X dùng da cao cấp, có thông gió hàng ghế trước. Ghế lái chỉnh điện 10 hướng trên cả ba bản. Ghế lái có thông gió từ bản Titanium, còn ghế phụ chỉ có thông gió ở bản Titanium X.

Hàng ghế thứ hai có sàn để chân phẳng, thoải mái ngay cả khi có 3 người ngồi. Khi gập hàng ghế này, thể tích khoang hành lý tăng từ 448 lít lên 1.422 lít.

Các tiện nghi khác gồm khởi động nút bấm, điều hòa tự động 2 vùng, cần số dạng núm xoay, sạc điện thoại không dây, phanh tay điện tử và gương chiếu hậu trong chống chói tự động. Bản Titanium trở lên có thêm cửa sổ trời toàn cảnh. Xe có hơn 20 hộc đựng đồ phân bổ khắp khoang cabin.

Động cơ 1.5L tăng áp và 4 chế độ lái

Cả ba bản đều dùng động cơ xăng tăng áp EcoBoost dung tích 1.490 cc, công suất 158 mã lực tại 5.400-5.700 vòng/phút và mô-men xoắn 248 Nm tại 1.500-3.500 vòng/phút. Sức mạnh truyền xuống cầu trước qua hộp số tự động 7 cấp.