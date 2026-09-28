Ford tạm dừng sản xuất dòng xe bán tải F-150

Ford đã tạm dừng toàn bộ sản xuất mẫu xe bán tải F-150 tại nhà máy Dearborn ở Michigan và giảm quy mô sản xuất tại nhà máy Kansas City từ ngày 24 đến 29/9/2026 do thiếu hụt linh kiện từ một nhà cung cấp chưa được tiết lộ. Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhà máy Kentucky gần Louisville tăng công suất để bù đắp cho sự gián đoạn.

Công nhân kiểm tra và lắp ráp xe bán tải F-150 trong nhà máy của Ford trước khi tạm dừng sản xuất do thiếu linh kiện. Ảnh: AI

Việc ngừng sản xuất tại nhà máy Dearborn và giảm ca làm việc ở Kansas City xuất phát từ tình trạng thiếu hụt linh kiện quan trọng mà Ford chưa công bố cụ thể nhà cung cấp nào gây ra. Trong khi đó, nhà máy Kentucky đã được điều chỉnh tăng sản lượng nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực lên chuỗi cung ứng và doanh số bán hàng.

Có những thông tin trái chiều về nguyên nhân thiếu hụt, trong đó một số nguồn cho rằng nhà cung cấp nhôm Novelis không phải là nguyên nhân gây ra sự gián đoạn lần này. Trước đó, một vụ cháy tại nhà máy cung cấp nhôm đã ảnh hưởng đến sản xuất và doanh số của dòng xe F-series, khiến doanh số giảm 11% trong năm trước.

Dòng xe bán tải F-150 được xem là sản phẩm chủ lực và đóng góp lớn vào doanh thu của Ford. Do đó, bất kỳ sự chậm trễ nào trong sản xuất đều có thể gây ra rủi ro mất doanh số và ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của hãng.

Ford đang phải đối mặt với áp lực duy trì nguồn cung ổn định trong bối cảnh thị trường ô tô cạnh tranh ngày càng khốc liệt và nhu cầu đối với dòng xe bán tải vẫn rất cao. Việc điều chỉnh sản xuất tại các nhà máy nhằm cân bằng nguồn cung và giảm thiểu thiệt hại tài chính là bước đi cần thiết trong giai đoạn này.

Tình trạng thiếu hụt linh kiện không chỉ ảnh hưởng đến Ford mà còn là thách thức chung của ngành công nghiệp ô tô toàn cầu trong những năm gần đây, khi chuỗi cung ứng chịu nhiều biến động do các yếu tố như thiên tai, dịch bệnh và biến động thị trường nguyên vật liệu.