Video: Đánh giá Ford Ranger Wildtrack 3.0L AT 4x4 tại Việt Nam.

Hãng xe Ford hiện đang trải qua giai đoạn không mấy thuận lợi tại một số thị trường. Giá dầu diesel tăng cao khiến doanh số của hai mẫu xe Ford Ranger và Everest sụt giảm nghiêm trọng. Bên cạnh đó, chi phí phát triển ngày càng đội lên cũng khiến Ford vô tình đẩy giá sản phẩm vượt quá khả năng chi trả của nhóm khách hàng mục tiêu, bao gồm những người kinh doanh và muốn sở hữu xe bán tải phục vụ nhu cầu cá nhân.

Ford sắp ra mắt bán tải rẻ hơn Ranger tại Đông Nam Á vào năm sau.

Có lẽ được tiếp thêm sự tự tin từ kế hoạch đưa Bronco Basecamp ra toàn cầu, Ford hiện đã xác nhận sẽ giới thiệu một mẫu xe bán tải có giá phải chăng hơn, được định vị dưới Ranger tại thị trường quốc tế. Đây là chiến lược đã được Ford áp dụng với mẫu xe bán tải Maverick vốn sử dụng cấu trúc thân xe liền khối tại thị trường Mỹ. Tuy nhiên, khác với Maverick, mẫu xe bán tải chưa được đặt tên của Ford nhiều khả năng vẫn sử dụng kết cấu khung gầm rời hình thang nhằm duy trì sức hấp dẫn đối với nhóm khách hàng mua xe phục vụ công việc.

Giám đốc điều hành Ford, ông Jim Farley, khẳng định mẫu xe mới sẽ có giá thấp hơn đáng kể so với Ranger khi ra mắt vào năm sau. "Chúng tôi kỳ vọng chi phí vật liệu cơ bản của mẫu bán tải này sẽ thấp hơn 20% so với Ranger hiện tại", ông cho biết trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh quý III/2026. "Tương tự những gì Maverick đã làm được tại Mỹ, mẫu xe này được thiết kế nhằm thu hút khách hàng mới đến với dòng bán tải Ford tại các thị trường quốc tế. Cơ cấu chi phí của mẫu xe này cho phép chúng tôi cạnh tranh với cả các hãng xe Trung Quốc".

Tương tự những gì Maverick đã làm được tại Mỹ, mẫu xe này được thiết kế nhằm thu hút khách hàng mới đến với dòng bán tải Ford tại các thị trường quốc tế.

Phát biểu cuối cùng của ông Farley có thể là dấu hiệu cho thấy hãng xe có trụ sở tại Dearborn (bang Michigan, Mỹ) đang tận dụng liên doanh với JMC để sản xuất mẫu xe bán tải mới. Đây là cách mà hãng đã thực hiện với Ford Bronco Basecamp và xe van Transit City.

Có trụ sở chính tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, JMC hiện sở hữu một số mẫu xe bán tải cỡ trung phù hợp để sử dụng làm nền tảng phát triển tân binh nhà Ford, bao gồm Baodian, Yuhu và Vigus. Những mẫu xe bán tải này sử dụng một số công nghệ và kinh nghiệm kỹ thuật của Ford. Thậm chí, theo một số nguồn tin, các mẫu xe bán tải của JMC kể trên còn từng được trang bị động cơ Ford ở những thời điểm khác nhau.

Có thể Ford sẽ đưa một mẫu bán tải điện ra thị trường - điều mà hãng chưa thực hiện với Ranger trong khi các đối thủ như Toyota và Isuzu đã làm được.

Do đó, một mẫu xe rẻ hơn sẽ giúp Ford đối phó với làn sóng bán tải Trung Quốc giá thấp đang tràn vào những thị trường như Đông Nam Á và Úc. Điều này thậm chí còn có thể cho phép Ford đưa một mẫu bán tải điện ra thị trường - điều mà hãng chưa thực hiện với Ranger trong khi các đối thủ như Toyota và Isuzu đã làm được.

Ford cũng không phải là hãng xe duy nhất tận dụng công nghệ Trung Quốc để phát triển các mẫu bán tải dành cho thị trường toàn cầu. Nissan đã khai thác kinh nghiệm của Dongfeng trong lĩnh vực xe bán tải điện hóa để phát triển Navara Pro hybrid sạc điện (PHEV). Trong khi đó, Stellantis đã phân phối Changan F70 dưới nhiều tên gọi khác nhau, bao gồm Peugeot Landtrek.

Liệu một mẫu bán tải Ford giá rẻ hơn có phù hợp với thị trường Đông Nam Á?

Tuy nhiên, Ford cũng có thể lựa chọn hướng đi riêng bằng cách tự phát triển mẫu xe mới bởi trong cùng cuộc họp công bố kết quả kinh doanh, ông Farley đã nhấn mạnh việc công ty đang "đẩy nhanh quá trình phát triển hệ thống sản xuất công nghiệp, bao gồm những mục tiêu cắt giảm chi phí rất mạnh tay đối với các thế hệ xe tiếp theo". Trên thực tế, Toyota cũng đã tự phát triển mẫu xe giá rẻ Hilux Champ, sử dụng nền tảng của Hilux thông thường nhưng áp dụng các chi tiết thân vỏ dập có chi phí thấp hơn, cùng những bộ phận nội thất và trang bị đơn giản hơn.

Liệu một mẫu bán tải Ford giá rẻ hơn có phù hợp với thị trường Đông Nam Á? Điều này vẫn cần thời gian để có thể kiểm chứng.

Tại Việt Nam, Ford vẫn đang rất thành công với mẫu xe bán tải Ranger. Trong 9 tháng đầu năm nay, Ford Ranger đã ghi nhận doanh số cộng dồn lên đến 9.835 xe, vượt trội so với mọi đối thủ. Nếu có thêm một mẫu xe bán tải mới với giá rẻ hơn Ranger, Ford hoàn toàn có thể đảm bảo vị thế thống lĩnh phân khúc này tại thị trường Việt Nam.