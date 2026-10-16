Ford sắp bán mẫu xe bán tải gầm thấp tại châu Âu

Nhắc đến xe bán tải Ford chắc hẳn nhiều người nghĩ ngay đến những chiếc xe Ranger, Raptor, Super Duty siêu mạnh mẽ, vừa chở hàng hóa, vừa chở người như xe du lịch nhưng thường xuyên hoạt động ở các địa hình hiểm trở, cung đường khó.

Bán tải Ranger MS-RT phiên bản Champion Edition được thiết kế gần gũi hơn với các mẫu xe đô thị.

Nhưng mới đây, Ford vừa hé lộ thông tin cho thấy, người mê xe bán tải ở châu Âu có cơ hội sở hữu chiếc bán tải thương hiệu Ford hoàn toàn khác.

Ranger MS-RT là một chiếc xe bán tải đường phố với dáng xe thấp hơn và bộ body kit tùy chỉnh.

Hiện, Ford đã giới thiệu phiên bản Champion Edition với thiết kế lấy cảm hứng từ xe thể thao. Ranger MS-RT được tạo ra bởi Ford Pro phối hợp trong thời gian dài với đối tác M-Sport, với các nâng cấp về thiết kế và khung gầm.

Phiên bản Champion Edition nổi bật với các sọc màu đen mờ và vàng trên thân xe màu Agate Black, cùng lớp phủ màu vàng trên mâm hợp kim 21 inch. Ngoài ra, nó vẫn giữ bộ body kit mạnh mẽ của MS-RT tiêu chuẩn, bao gồm cản sau với cửa hút gió thể thao, chắn bùn rộng, ốp bên, bộ khuếch tán sau và cánh gió đôi.

Ở khoang nội thất, phiên bản Champion Edition thay thế các chi tiết điểm nhấn màu xanh của mẫu Ranger widebody MS-RT tiêu chuẩn bằng các chi tiết màu vàng nhiều hơn. Các đường chỉ vàng được may ở viền ghế, được bọc da lộn với các họa tiết hình học góc cạnh.

Thiết kế tương tự cũng có thể thấy trên vô-lăng dày và có sưởi, cũng như tay vịn trung tâm, các tấm cửa và thảm trải sàn.

Mẫu bán tải hai cabin có cấu hình năm chỗ kết hợp với khoang hành lý phía sau kích thước tiêu chuẩn. Giống như hầu hết các xe phiên bản đặc biệt của Ranger, chiếc Ranger này đi kèm tiêu chuẩn với tất cả các tiện ích có sẵn.

Trang bị bao gồm màn hình hệ thống giải trí 12 inch, cụm đồng hồ kỹ thuật số 8 inch, hệ thống chiếu sáng tự động, điều hòa hai vùng, bộ ADAS toàn diện và hệ thống chiếu sáng vùng 360 độ.

Nội thất Ranger MS-RT phiên bản Champion Edition được tinh chỉnh, nâng cấp trông mềm mại và sang trọng hơn.

Giống như Ranger MS-RT thông thường, Champion Edition sử dụng hệ thống treo hạ thấp với giảm xóc cứng hơn ở phía trước, bánh xích rộng hơn và lò xo lá sau được điều chỉnh lại. Kết hợp với lốp thấp hơn, khoảng sáng gầm xe đã giảm 1,6 inch.

Xe có vẻ ngoài mềm mại và khung gầm thấp, êm ái phù hợp với kiểu xe đô thị, di chuyển đường phố. Xe có phiên bản động cơ Turbo máy dầu V6 quen thuộc và các tùy chọn hệ truyền động hybrid cắm sạc.

Ford chưa công bố giá cho Ranger MS-RT Champion Edition, nhưng mẫu xe này đã có thể đặt hàng tại Châu Âu và Anh. Đợt giao hàng đầu tiên dự kiến vào mùa xuân năm 2027.