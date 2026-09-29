Ford Ranger thế hệ mới đã bắt đầu được phát triển tại Úc, dự kiến ra mắt năm 2030

Ford Australia đã xác nhận quá trình phát triển thế hệ Ford Ranger mới đang được triển khai tại trung tâm kỹ thuật của hãng ở Úc. Khoảng 1.500 kỹ sư đang tham gia dự án, trong đó đội ngũ tại đây tiếp tục đảm nhận vai trò phát triển Ranger và Everest cho các thế hệ tiếp theo.

Fadi Mawal, người phụ trách chương trình, chia sẻ với Drive rằng kế hoạch hiện tại là tiếp tục dẫn dắt quá trình phát triển Ranger và Everest trong tương lai. Công việc đã được triển khai và đội ngũ Australia dự kiến sẽ tiếp tục theo dự án cho đến khi có quyết định khác từ Ford.

Theo kế hoạch hiện tại, thế hệ Ranger tiếp theo dự kiến xuất hiện vào năm 2030. Tuy nhiên, việc đội ngũ kỹ sư Úc có theo dự án đến giai đoạn cuối hay không vẫn còn bỏ ngỏ.

Ford Ranger thế hệ mới đã bắt đầu được phát triển tại Úc

Nguyên nhân nằm ở chi phí phát triển tại đây. CEO Ford Jim Farley từng công khai đặt câu hỏi về khả năng cạnh tranh về chi phí của hoạt động kỹ thuật tại quốc gia này. Chi phí nhân sự cao khiến việc phát triển xe tại Úc khá đắt đỏ so với một số thị trường khác, trong khi Ford đang phải cạnh tranh ngày càng quyết liệt về giá.

Farley cho biết Ford cần làm việc với chính phủ sở tại để thu hẹp khoảng cách chi phí phát triển giữa nước này với những thị trường như Trung Quốc, Việt Nam và một số quốc gia khác. Nếu bài toán chi phí không được giải quyết, Ford có thể phải chuyển một phần hoạt động phát triển sang nơi khác.

Dù vậy, đội ngũ kỹ thuật tại Úc vẫn muốn tiếp tục đóng vai trò chính trong dự án. Mawal đánh giá nhóm kỹ sư tại đây có năng lực phát triển sản phẩm ở quy mô toàn cầu và kỳ vọng có thể tiếp tục đảm nhận công việc trong những năm tới.

Điều này khiến quá trình phát triển Ford Ranger thế hệ mới có thể diễn ra theo một hướng khá đặc biệt. Dự án hiện bắt đầu tại Úc, nhưng chưa có gì đảm bảo toàn bộ quá trình sẽ được thực hiện tại đây. Nếu Ford thay đổi địa điểm phát triển, Trung Quốc, Việt Nam hoặc một thị trường khác có thể được cân nhắc, theo những gì CEO Jim Farley đề cập.

Biến thể Ford Ranger Raptor mạnh mẽ hơn

Bài toán chi phí càng đáng chú ý khi Ford Australia đang chịu sức ép cạnh tranh từ các thương hiệu Trung Quốc. Những mẫu xe mới với mức giá cạnh tranh đang ngày càng xuất hiện nhiều tại thị trường này, tạo thêm áp lực lên các hãng xe truyền thống.

Với một mẫu xe bán tải cỡ trung như Ranger, chi phí phát triển có ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành sản phẩm. Khi chi phí kỹ thuật tăng, hãng xe sẽ phải tính toán kỹ hơn về giá bán để đảm bảo hiệu quả kinh doanh, trong khi người tiêu dùng Úc ngày càng có nhiều lựa chọn ở các mức giá khác nhau.

Ở thời điểm hiện tại, Ford Ranger thế hệ mới vẫn đang được phát triển tại Úc và dự kiến ra mắt vào năm 2030. Còn việc đội ngũ Úc có tiếp tục theo dự án đến khi xe hoàn thiện hay không sẽ phụ thuộc vào quyết định của Ford trong thời gian tới.

Nguồn: Autoblog