Ford Ranger Super Duty trình làng Đông Nam Á, giá từ 1,13 tỷ đồng

Bên cạnh bản Single Cab Chassis, Ford còn đưa Ranger Super Duty Double Cab 4 cửa vào danh mục sản phẩm tại khu vực. Phiên bản này có giá niêm yết 1,599 triệu baht, tương đương khoảng 1,23 tỷ đồng. Cả hai biến thể đều được sản xuất tại nhà máy AutoAlliance Thailand (AAT) ở tỉnh Rayong, Thái Lan. Mẫu bán tải hướng đến nhóm khách hàng cần một phương tiện chuyên dụng để vận chuyển hàng hóa và làm việc trong điều kiện địa hình khắc nghiệt.

Trái tim của Ford Ranger Super Duty Single Cab Chassis là động cơ diesel V6 tăng áp dung tích 3.0L. Khối động cơ này tạo ra công suất tối đa 210 mã lực tại 3.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 600 Nm tại 1.750 vòng/phút. Sức mạnh được truyền qua hộp số tự động 10 cấp SelectShift kết hợp hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4A-4WD. Xe đồng thời hỗ trợ các chế độ gài cầu 4H, 4L, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 6 và có thể sử dụng nhiên liệu sinh học B20.

Mẫu bán tải hướng đến nhóm khách hàng cần một phương tiện chuyên dụng.

Khả năng thích nghi với nhiều loại địa hình được tăng cường nhờ 7 chế độ lái khác nhau. Danh sách này gồm Normal, ECO, Tow-Haul, Slippery, Mud-Ruts, Sand và Rock Crawl. Ranger Super Duty cũng sở hữu bình nhiên liệu 130 lít, lớn hơn đáng kể con số 80 lít trên Ranger thông thường. Theo công bố của Ford, xe có thể di chuyển tối thiểu khoảng 1.000 km sau một lần đổ đầy nhiên liệu ngay cả khi thường xuyên sử dụng hệ dẫn động 4 bánh.

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất nằm bên dưới thân xe, khi Ranger Super Duty được phát triển trên nền tảng chassis riêng. Ford không đơn thuần sử dụng lại bộ khung của Ranger tiêu chuẩn mà đã thiết kế một kết cấu mới phục vụ khả năng tải và kéo cao hơn. Bộ chassis này có kích thước lớn hơn, kết cấu dày hơn và nặng thêm khoảng 70 - 80 kg. Cách thiết kế này tạo nền tảng chắc chắn hơn cho mẫu bán tải chuyên dụng khi phải làm việc với tải trọng lớn.

Những tấm thép dày 3,6 mm được bố trí tại các khu vực như phần đầu xe.

Hệ thống treo cũng được Ford điều chỉnh để phù hợp với đặc tính vận hành của Ranger Super Duty. Ở phía trước, xe sử dụng hệ thống Double Wishbone độc lập kết hợp lò xo cuộn và thanh cân bằng. Trong khi đó, cầu sau được trang bị bộ nhíp 4 lá có chiều dài và độ dày lớn hơn nhằm tăng khả năng chịu tải. Các trục truyền động trước và sau cũng được gia cường để đáp ứng yêu cầu vận hành nặng.

Không chỉ khung gầm, nhiều chi tiết liên quan đến khả năng truyền lực cũng được nâng cấp đáng kể. Ranger Super Duty được trang bị khóa vi sai điện tử cho cả cầu trước lẫn cầu sau, hỗ trợ xe vượt qua những địa hình khó. Các điểm gá giảm xóc cũng được tăng từ 3 lên 4 vị trí nhằm gia tăng độ chắc chắn cho hệ thống treo. Bên cạnh đó, phanh đĩa trên cả bốn bánh được nâng cấp để đáp ứng khối lượng xe và yêu cầu vận hành khi chở tải nặng.

Thông số tải của Ranger Super Duty cho thấy mẫu xe này được phát triển theo hướng chuyên dụng rõ rệt. Trọng lượng không tải dao động khoảng 2.512 - 2.675 kg tùy cấu hình, trong khi tải trọng tối đa đạt 2.060 kg. GVM của xe lên tới 4.500 kg, cao hơn đáng kể mức khoảng 3.200 - 3.300 kg của Ranger thông thường. Khả năng kéo tối đa đạt 4.500 kg, còn tổng khối lượng kết hợp giữa xe và rơ-moóc (GCM) đạt 8.000 kg.

Hệ thống treo cũng được Ford điều chỉnh để phù hợp với đặc tính vận hành.

Để phục vụ những hành trình ngoài đường bằng, Ranger Super Duty có khoảng sáng gầm khoảng 296 - 299 mm tùy thông tin công bố. Khả năng lội nước của xe đạt tối đa 850 mm, phù hợp với điều kiện vận hành nhiều bùn đất hoặc địa hình phức tạp. Xe sử dụng bộ lốp địa hình LT275/70 R18 đi cùng mâm thép 18 inch. Phần đầu được thiết kế với cản thép gắn trực tiếp vào chassis và có thể tích hợp tời điện sức kéo 12.000 lb, tương đương khoảng 5,4 tấn.

Ford cũng bổ sung hệ thống bảo vệ gầm và các cụm cơ khí quan trọng nhằm tăng độ bền khi xe hoạt động ở địa hình nhiều đá, vật cản. Những tấm thép dày 3,6 mm được bố trí tại các khu vực như phần đầu xe, cầu trước, hộp số và hệ thống truyền động. Thiết kế này giúp hạn chế nguy cơ các bộ phận quan trọng bị va đập trực tiếp trong quá trình di chuyển. Qua đó, Ranger Super Duty có thêm lớp bảo vệ cần thiết cho những nhiệm vụ vận hành khắc nghiệt.

Dù tập trung vào công việc chuyên dụng, khoang lái của Ranger Super Duty, vẫn được trang bị khá đầy đủ. Mẫu Single Cab sở hữu ghế bọc vải với ghế trước chỉnh cơ 4 hướng, cùng cần số điện tử e-Shifter và phanh tay điện tử tích hợp Auto Brake Hold. Điều hòa tự động hai vùng cũng nằm trong danh sách trang bị tiêu chuẩn. Phía trước người lái là bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch, trong khi màn hình giải trí trung tâm có kích thước 12 inch.

Khoang lái của Ranger Super Duty, vẫn được trang bị khá đầy đủ.

Hệ thống giải trí của xe sử dụng nền tảng SYNC 4, đồng thời hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Người dùng còn có sạc điện thoại không dây cùng hệ thống công tắc Upfitter Switches để kết nối các thiết bị điện chuyên dụng. Về an toàn, xe có ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử và kiểm soát lực kéo. Các tính năng hỗ trợ khác gồm hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát nguy cơ lật, cảnh báo điểm mù, phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ phanh khi lùi và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau.

Khả năng hỗ trợ người lái tiếp tục được mở rộng với kiểm soát hành trình thích ứng Stop&Go và hệ thống hỗ trợ duy trì làn đường. Đối với nhóm khách hàng thường xuyên kéo tải hoặc đi địa hình, Ford tích hợp thêm Trail Control, Trail Turn Assist và Pro-Trailer Backup Assist. Trail Control giúp kiểm soát tốc độ khi xe vượt địa hình khó, trong khi Trail Turn Assist hỗ trợ thu hẹp bán kính quay đầu trong một số tình huống. Đáng chú ý, tính năng On-Board Scale còn có thể hiển thị tải trọng theo thời gian thực, giúp người lái chủ động kiểm soát khối lượng hàng hóa trên xe.