Ford Ranger 2026 tăng giá bán lẻ niêm yết

Cụ thể, giá bán lẻ khuyến nghị của Ranger XLS 2.0L từ tháng 10 bắt đầu tăng thêm 19 triệu đồng. Sau điều chỉnh, bản XLS 2.0L 4x2 một cầu có mức giá mới 729 triệu đồng, bản XLS 2.0L 4x2 hai cầu giá 795 triệu đồng.

Đối với phiên bản Wildtrak 2.0L AT 4X4, giá bán lẻ khuyến nghị mới bắt đầu được niêm yết ở mức 973 triệu đồng, tăng thêm 24 triệu đồng so với thời điểm trước ngày 1/10/2026.

Đây là các mức giá bán lẻ tiêu chuẩn. Riêng những xe có màu ngoại thất cam, giá bán lẻ sẽ cộng thêm 8 triệu đồng.

Phiên bản Ford Ranger Wildtrak 2.0L 2026 có mức giá bán lẻ mới tăng thêm 24 triệu đồng - Ảnh: FVL

Như vậy, đợt điều chỉnh tăng giá bán lẻ chỉ được Ford Việt Nam áp dụng đối với các phiên bản Ranger mới trang bị động cơ 2.0L. Phiên bản Ranger Wildtrak 3.0L không nằm trong diện điều chỉnh.

Ford Việt Nam không nêu rõ lý do điều chỉnh tăng giá bán lẻ đối với mẫu xe bán tải được yêu thích nhất trên thị trường. Tuy nhiên, trên thực tế đây chỉ là động thái đưa giá bán lẻ của các phiên bản Ranger này quay về mức định giá ban đầu.

Lý do là ngay tại thời điểm ra mắt các phiên bản nâng cấp mới Ranger 2026, hãng ô tô Mỹ cũng cho biết các mức giá bán lẻ khuyến nghị công bố hồi đầu tháng 7 là giá ưu đãi. Đây cũng chính là lý do các phiên bản Ranger 2026 được niêm yết giá bán lẻ khuyến nghị đúng bằng giá của các phiên bản trước.

Ford Việt Nam hiện cũng đang phân phối đồng thời các phiên bản mới Ranger 2026 và Ranger 2026. Mức tăng giá 19 - 24 triệu đồng thực chất là khoản chênh lệch giữa bản mới và bản cũ.

Ngoài một số điều chỉnh đối với các phiên bản Ranger 2026 sử dụng động cơ 2.0L, giá bán lẻ của toàn bộ các phiên bản còn lại, kể cả Ranger 2025 và biến thể hiệu năng cao Raptor vẫn giữ nguyên.

Cụ thể, các phiên bản Ranger XLS 2025 giữ nguyên giá bán lẻ khuyến nghị 707 - 776 triệu đồng, phiên bản Sport giá 864 triệu đồng, Wildtrak giá 979 triệu đồng và Stormtrak giá 1,039 tỷ đồng.

Phiên bản Ranger Raptor 2.0L đời 2025 cũng giữ nguyên mức giá bán lẻ khuyến nghị 1,299 tỷ đồng trong khi bản hoàn toàn mới Raptor 3.0L 2026 có mức giá 1,448 tỷ đồng.