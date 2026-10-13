Ford phát triển công nghệ tự động tránh thủy triều trên bãi biển

Ford vừa đăng ký bằng sáng chế cho chế độ Beach Mode, sử dụng cảm biến và dữ liệu thời tiết để dự đoán mực nước biển và tự động di chuyển xe khỏi vùng nguy hiểm khi thủy triều lên cao. Giải pháp này hướng tới việc bảo vệ xe khỏi tác động ăn mòn của nước biển, đặc biệt hữu ích cho người dùng đỗ xe trên bãi biển trong thời gian dài.

Ford phát triển chế độ Beach Mode giúp xe tự động rời khỏi vùng nước dâng cao, bảo vệ khỏi ăn mòn muối biển. Ảnh: AutoBlog

Bằng sáng chế Beach Mode của Ford được công bố vào ngày 8/10/2026, mô tả hệ thống sử dụng nhiều loại cảm biến kết hợp với dự báo thời tiết để xác định vị trí bờ biển tại một thời điểm cụ thể. Khi phát hiện nguy cơ nước biển dâng cao có thể chạm tới xe, hệ thống sẽ cảnh báo người lái hoặc tự động di chuyển xe tới vị trí an toàn trên bãi biển.

Công nghệ này đặc biệt hữu ích với những người đỗ xe lâu trên bãi biển, như khách đi tắm biển hoặc người cắm trại ngủ qua đêm, giúp tránh thiệt hại do nước biển gây ra. Nước mặn có thể làm hỏng nhiều bộ phận của xe bằng cách thúc đẩy quá trình ăn mòn, dẫn đến chi phí sửa chữa cao và tiềm ẩn rủi ro an toàn.

Mặc dù tên gọi Beach Mode gợi ý đây là chế độ lái trên bãi biển, thực chất đây là giải pháp phòng ngừa. Trước đó, Ford đã phát triển các chế độ như Sand Mode trên mẫu Bronco, hỗ trợ xe di chuyển trên cát khô mềm bằng cách kích hoạt hệ dẫn động bốn bánh và khóa vi sai sau để tăng độ bám.

Bằng sáng chế không đề cập cụ thể mẫu xe nào sẽ được trang bị Beach Mode. Khác với các chế độ G.O.A.T. (Goes Over Any Type of Terrain) chuyên dành cho xe địa hình, Beach Mode dựa chủ yếu vào cảm biến, dữ liệu môi trường và hệ thống điều khiển tự động nên có thể áp dụng cho nhiều dòng xe hơn.

Khả năng tự động di chuyển xe mà không cần người lái thao tác trực tiếp cũng đặt ra các thách thức về an toàn và quy định pháp lý. Tuy nhiên, nếu được thương mại hóa, công nghệ này sẽ giúp giảm thiểu thiệt hại do nước biển gây ra, đồng thời nâng cao trải nghiệm và sự an tâm cho người dùng khi đỗ xe gần bờ biển.

Hiện Beach Mode vẫn đang trong giai đoạn đăng ký bằng sáng chế và chưa chắc chắn sẽ được đưa vào sản xuất. Ford có thể sử dụng sáng chế này để bảo vệ ý tưởng hoặc phát triển công nghệ cho các sản phẩm tương lai.

Đây là một trong nhiều sáng chế gần đây của Ford nhằm nâng cao tiện ích cho người dùng, như nền tảng ngủ tích hợp trong khoang xe biến cabin thành phòng ngủ tạm thời, hay màn hình gập trong cốp trước của xe bán tải điện, biến không gian này thành trung tâm giải trí ngoài trời.