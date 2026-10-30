Ford Mustang Mach-E có phiên bản đặc biệt dành riêng cho cảnh sát

Ford vừa giới thiệu Mustang Mach-E SSV, phiên bản xe điện chuyên dụng dành cho lực lượng thực thi pháp luật, thuộc dòng Mustang Mach-E đời 2027. Đây là bước đi mới của hãng xe Mỹ nhằm khuyến khích các cơ quan cảnh sát trên khắp nước này chuyển sang sử dụng phương tiện tuần tra chạy hoàn toàn bằng điện.

Mustang trang bị động cơ điện kép, pin dung lượng lớn

Một số đơn vị cảnh sát tại Mỹ đã tự trang bị và cải tiến Mustang Mach-E để phục vụ công việc. Tuy nhiên, với phiên bản SSV được phát triển ngay từ nhà máy, Ford kỳ vọng mẫu xe điện hiệu suất cao này sẽ trở thành lựa rộng rãi hơn cho các cơ quan có nhu cầu sử dụng trong hoạt động tuần tra.

Theo Carscoops, Mustang Mach-E SSV được phát triển dựa trên phiên bản Select tiêu chuẩn, nhưng được bổ sung một số trang bị hiệu suất từ các phiên bản cao cấp hơn. Xe không tập trung vào những tiện nghi sang trọng mà ưu tiên khả năng vận hành và tính thực dụng, phù hợp với các đơn vị có kế hoạch tiếp tục lắp đặt thiết bị chuyên dụng trước khi đưa phương tiện vào hoạt động.

Mustang Mach-E SSV sử dụng bộ pin dung lượng 91 kWh cùng hệ truyền động hai mô-tơ điện. Hiện Ford chưa công bố chính xác công suất của phiên bản dành cho cảnh sát này.

Trên dòng Mustang Mach-E, cấu hình dẫn động 4 bánh toàn thời gian bằng hai mô-tơ điện ở các phiên bản Select và Premium có thể đạt công suất khoảng 370 mã lực, trong khi phiên bản GT mạnh hơn với công suất lên tới 480 mã lực.

Việc Mustang Mach-E SSV được đề cập cùng logo GT khiến khả năng xe sử dụng cấu hình hiệu suất cao tương tự bản GT trở thành một giả thiết đáng chú ý, nhưng chưa được nhà sản xuất xác nhận.

Bên cạnh hệ truyền động, Mustang Mach-E SSV được trang bị bộ mâm hợp kim nhôm 20 inch, phanh trước Brembo với cùm phanh sơn đỏ, cản trước và cản sau thiết kế riêng cùng lưới tản nhiệt màu đen bóng.

Xe còn có hệ thống hỗ trợ lái Co-Pilot360 Active 2.0, cảm biến đỗ xe phía trước và khoang hành lý phía trước có khả năng thoát nước. Những trang bị này góp phần đáp ứng nhu cầu sử dụng xe trong điều kiện làm việc đặc thù, đồng thời tạo thuận lợi cho quá trình vệ sinh và khai thác phương tiện.

Mustang Mach-E SSV cũng được tích hợp chế độ lái Unbridled. Chế độ này tối ưu phản hồi tăng tốc, điều chỉnh cảm giác lái và tăng cường khả năng phanh tái tạo năng lượng, qua đó hỗ trợ khả năng vận hành linh hoạt của xe điện.

Xe điện ngày càng xuất hiện trong đội xe cảnh sát Mỹ

Ford hiện chưa công bố hình ảnh chính thức của Mustang Mach-E SSV. Tuy nhiên, mẫu xe có thể mang một số nét tương đồng với nguyên mẫu Mustang Mach-E từng được Cảnh sát bang Michigan thử nghiệm vào năm 2021.

Đầu năm 2026, một số sĩ quan cảnh sát tại Dearborn, bang Michigan, cũng được trang bị những chiếc Mustang Mach-E GT đặc biệt. Các phương tiện này được thiết kế nhằm hỗ trợ lực lượng chức năng ngăn chặn những tài xế có hành vi lái xe nguy hiểm hoặc hung hăng.

Không chỉ Ford, nhiều hãng xe điện khác cũng đang góp mặt trong quá trình điện hóa phương tiện thực thi pháp luật tại Mỹ. Năm 2025, Sở Cảnh sát Palo Alto tiếp nhận một chiếc Rivian R1S được trang bị để phục vụ nhiệm vụ tuần tra.

Đáng chú ý, lực lượng cảnh sát Las Vegas còn sử dụng những chiếc Tesla Cybertruck đã được cải tiến để đáp ứng yêu cầu công việc. Các phương tiện này do doanh nhân công nghệ Ben Horowitz và vợ tài trợ.

Theo thông tin được công bố, mỗi chiếc Cybertruck có thể giúp cơ quan cảnh sát tiết kiệm khoảng 8.800-12.000 USD chi phí nhiên liệu mỗi năm, tương đương khoảng 230-315 triệu đồng.

Việc đưa xe điện vào đội xe cảnh sát có thể giúp giảm chi phí năng lượng và khí thải trong quá trình vận hành. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào cường độ sử dụng, khả năng bố trí hạ tầng sạc, thời gian phương tiện phải hoạt động liên tục và chi phí đầu tư ban đầu.

Với Mustang Mach-E SSV, Ford đang hướng tới nhóm khách hàng có yêu cầu sử dụng chuyên biệt, thay vì chỉ tập trung vào người tiêu dùng cá nhân. Mức giá, phạm vi hoạt động sau mỗi lần sạc và thời điểm bàn giao xe cho các cơ quan cảnh sát hiện chưa được công bố đầy đủ.

(Theo Carscoops)