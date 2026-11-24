Tri ân chiến thắng lịch sử của Henry Ford

Ford tiếp tục khai thác di sản xe đua của thương hiệu khi giới thiệu Ford Mustang GTD 1901, phiên bản đặc biệt dựa trên mẫu xe thể thao hiệu suất cao Mustang GTD. Thay vì tập trung vào việc nâng cấp sức mạnh, hãng lựa chọn tái hiện câu chuyện lịch sử thông qua màu sắc, vật liệu và những chi tiết thiết kế riêng.

Nguồn cảm hứng của phiên bản này đến từ Sweepstakes, chiếc xe đua do Henry Ford chế tạo trước khi thương hiệu Ford chính thức ra đời. Năm 1901, ông trực tiếp cầm lái chiếc xe sử dụng động cơ hai xi-lanh để tham gia một cuộc đua với những đối thủ đã có tên tuổi. Chiến thắng giúp Henry Ford nhận phần thưởng 1.000 USD cùng một chiếc bát thủy tinh đựng rượu punch.

Mustang GTD 1901 gợi nhớ đến Sweepstakes. Ảnh: Ford.

Thành công này góp phần đưa tên tuổi Henry Ford đến với công chúng, đồng thời tạo tiền đề cho những bước phát triển tiếp theo của ông trong ngành công nghiệp ô tô. Chiếc Sweepstakes nguyên bản sở hữu thân xe màu đen, lốp trắng và khung gầm đỏ. Ford lấy những đặc điểm đó làm nền tảng thiết kế cho Mustang GTD 1901.

Ở ngoại thất, mẫu xe kết hợp hai tông màu đỏ và đen, đi kèm bộ tem sọc đua gợi nhớ chiếc xe lịch sử. Ford cũng trang bị bộ mâm magiê nhằm giảm khối lượng không được hệ thống treo nâng đỡ. Các chi tiết khí động học như bộ chia gió phía trước, bộ khuếch tán phía sau, ốp bậc cửa và cánh gió sau đều sử dụng sợi carbon trần.

Ngoại thất Mustang GTD 1901. Ảnh: Ford.

Trong khoang lái, Ford tiếp tục đưa các chi tiết gợi nhắc lịch sử và công nghệ vào thiết kế. Lẫy chuyển số sau vô lăng cùng núm chọn số được chế tạo từ titan tái chế của máy bay chiến đấu F-22. Chất liệu này tạo điểm nhấn khác biệt cho khu vực điều khiển.

Ghế và các chi tiết nội thất sử dụng da, da lộn màu Mahogany Red, kết hợp đường chỉ khâu Race Red. Cách phối màu đỏ tiếp tục tạo sự liên kết với chiếc Sweepstakes, đồng thời mang đến diện mạo nổi bật cho khoang lái mang phong cách xe đua.

Nội thất Mustang GTD 1901. Ảnh: Ford.

Động cơ V8 815 mã lực

Dù tập trung vào giá trị lịch sử, Mustang GTD 1901 vẫn duy trì cấu hình hiệu suất cao của dòng GTD. Xe sử dụng động cơ xăng V8 siêu nạp, dung tích 5,2 lít, sản sinh công suất tối đa 815 mã lực. Động cơ kết hợp với hộp số ly hợp kép 8 cấp đặt phía sau, truyền toàn bộ sức mạnh đến bánh sau.

Cấu hình này giúp Mustang GTD 1901 đạt tốc độ tối đa 325 km/h. Hệ thống phanh gốm Brembo đảm nhiệm khả năng giảm tốc, hỗ trợ mẫu xe kiểm soát sức mạnh trong những điều kiện vận hành ở tốc độ cao.

Mustang GTD 1901 sử dụng cấu hình hiệu suất cao của dòng GTD. Ảnh: Ford.

Ông Scott Bartlett, Giám đốc phụ trách đua xe đường trường và tiếp thị sản phẩm của Ford, cho biết tinh thần chấp nhận rủi ro của Henry Ford vẫn là nguồn cảm hứng cho hoạt động đua xe của hãng.

Theo ông, nếu Henry Ford không đặt cược vào cuộc đua năm 1901, Ford có thể đã không có những dấu mốc đáng chú ý trong lĩnh vực motorsport ngày nay.

Phiên bản đặc biệt dành cho khách hàng chọn lọc

Mustang GTD 1901 không chỉ là một phiên bản cá nhân hóa về ngoại hình mà còn thể hiện cách Ford kết nối di sản với những sản phẩm hiệu suất cao hiện đại. Hãng sử dụng câu chuyện về chiến thắng của Henry Ford để tạo bản sắc riêng cho mẫu xe đắt nhất trong danh mục sản phẩm của mình.

Ford hiện chưa công bố giá bán và số lượng sản xuất của Mustang GTD 1901. Ảnh: Ford.

Trên thực tế, Mustang GTD 1901 không nhất thiết phải vượt qua mọi đối thủ về tốc độ để tạo sức hút. Giá trị lịch sử, cấu hình động cơ mạnh mẽ và những chi tiết chế tác riêng là các yếu tố giúp mẫu xe hướng đến nhóm khách hàng sưu tầm.

Ford hiện chưa công bố giá bán và số lượng sản xuất của Mustang GTD 1901. Hãng cũng áp dụng quy trình đăng ký xét duyệt đối với khách hàng muốn sở hữu mẫu xe này, thay vì mở bán rộng rãi như các phiên bản Mustang thông thường.