Ford Mustang 59 năm tuổi rao giá 'chát' bị ế khách, chủ xe phải hạ giá sâu

Chiếc xe cổ Ford Mustang Fastback Eleanor đời 1967 vẫn chưa tìm được người mua sau nhiều tháng xuất hiện trên thị trường xe cũ. Người bán đã hạ giá từ 599.980 USD (khoảng 15,78 tỷ đồng) xuống còn 499.980 USD (khoảng 13,15 tỷ đồng), tương đương mức giảm khoảng 16,7%, tức 100.000 USD (khoảng 2,63 tỷ đồng).

Eleanor là phiên bản Ford Mustang nổi tiếng nhờ bộ phim Gone in 60 Seconds, với bản gốc ra mắt năm 1974 và phiên bản làm lại năm 2000. Những chiếc xe mang phong cách Eleanor, đặc biệt các mẫu được chế tạo theo cấu hình gắn với bộ phim, có sức hút đối với giới sưu tầm.

Ford Mustang Fastback Eleanor đời 1967 đang được rao bán tại Miami, Mỹ.

Theo Autoevolution, số lượng xe Eleanor được chế tạo cho bộ phim được cho là khá hạn chế. Tuy nhiên, số xe còn tồn tại và số lượng xe có thể vận hành thực tế chưa được xác nhận đầy đủ.

Trên thị trường xe cũ, những chiếc Eleanor được cho là thuộc nhóm xe có nguồn gốc gắn với bộ phim có thể được rao bán với giá từ 850.000 USD (khoảng 22,36 tỷ đồng) đến hơn 1 triệu USD (hơn 26,3 tỷ đồng). Trong khi đó, các bản sao hoặc xe chế tạo theo phong cách Eleanor thường có giá khoảng 125.000-180.000 USD (khoảng 3,29-4,73 tỷ đồng), tùy tình trạng và cấu hình.

Chiếc Mustang đang được rao bán tại Miami được người bán giới thiệu là xe đã được Eleanor World Registry chứng nhận. Đây là thông tin do phía bán cung cấp, chưa có xác nhận độc lập trong bài viết.

Xe sở hữu ngoại thất màu xám Pepper Grey Metallic kết hợp các đường sọc đua màu đen, bộ mâm màu bạc và những chi tiết trang trí đặc trưng. Nội thất được thiết kế riêng, với tên Carroll Shelby thêu trên lưng ghế và xuất hiện trên bảng trang trí phát sáng ở khu vực điều khiển trung tâm.

Xe sở hữu ngoại thất màu xám Pepper Grey Metallic kết hợp các đường sọc đua màu đen.

Về vận hành, người bán cho biết xe sử dụng động cơ V8 428 Cobra Jet. Tuy nhiên, thông số công suất, mô-men xoắn và khả năng tăng tốc chưa được công bố. Số km đã đi của xe cũng không được tiết lộ.

Theo thông tin rao bán, chiếc Mustang có giấy tờ hợp lệ và đầy đủ chứng từ. Xe hiện được giới thiệu tại Miami, bang Florida, để khách hàng có thể đến xem trực tiếp.

Dù đã giảm gần 100.000 USD (khoảng 2,63 tỷ đồng), mức giá 499.980 USD (khoảng 13,15 tỷ đồng) vẫn tương đương nửa triệu USD, khiến chiếc xe trở thành món hàng dành cho nhóm khách hàng có tiềm lực tài chính lớn. Việc xe chưa tìm được chủ mới sau nhiều tháng rao bán cho thấy mức giá chào bán cao chưa chắc giúp một mẫu xe cổ hiếm nhanh chóng tìm được người mua, ngay cả khi gắn với một bộ phim nổi tiếng.

Theo AutoEvolution

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