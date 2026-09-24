Ford Motor bổ nhiệm bà Annaliese Atina làm Tổng Giám đốc Ford Việt Nam kể từ ngày 1/12/2026

Bà Annaliese Atina hiện là Tổng Giám đốc Ford New Zealand sẽ chuyển đến Hà Nội làm việc và báo cáo trực tiếp cho ông Andrew Birkic, Phó Chủ tịch phụ trách Kinh doanh và Dịch vụ, Khối Thị trường Quốc tế của Ford (IMG).

Quyết định bổ nhiệm diễn ra trong bối cảnh Ford Việt Nam liên tục gặt hái thành công sau khi ra mắt các dòng xe chiến lược như Ranger, Everest bản nâng cấp và Territory Platinum.

Trước khi gia nhập Ford, bà Atina là một lãnh đạo cấp cao giàu kinh nghiệm, với hơn 20 năm giữ các vị trí quản lý trong nhiều lĩnh vực như ô tô, hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), viễn thông và công nghệ.

Trong suốt sự nghiệp, bà đã đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý cấp cao, với chuyên môn về điều hành thương mại, hoạch định chiến lược và quản trị các bên liên quan, đồng thời có kinh nghiệm dẫn dắt doanh nghiệp trong các giai đoạn tăng trưởng và chuyển đổi.

Bên cạnh sự nghiệp điều hành, bà Atina từng đảm nhiệm các vai trò quản trị trong lĩnh vực công nghệ và giáo dục. Bà đồng thời là Nhà sáng lập kiêm Chuyên gia Huấn luyện Lãnh đạo của Ambition Collective, nơi tập trung hỗ trợ phát triển thế hệ lãnh đạo tương lai.

Năm 2024, bà Atina gia nhập Ford New Zealand với vai trò Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Điều hành. Trong thời gian đảm nhiệm vai trò này, bà đã triển khai nhiều sáng kiến nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng, cải thiện hiệu quả hoạt động của hệ thống đại lý và thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh, đồng thời phát triển các cơ hội doanh thu mới và dẫn dắt doanh nghiệp thích ứng với những thay đổi về quy định quản lý cũng như nhu cầu ngày càng thay đổi của khách hàng.

Trên cương vị mới tại Việt Nam, bà Atina sẽ kế nhiệm ông Ruchik Shah - người quyết định rời tập đoàn để tìm kiếm cơ hội phát triển mới. Sự chuyển giao lãnh đạo này được kỳ vọng sẽ giúp Ford Việt Nam củng cố đà tăng trưởng bền vững và tiếp tục mang đến những sản phẩm, dịch vụ chất lượng cho thị trường trong nước.

Bà Annaliese Atina chia sẻ: "Tôi rất vui mừng được gia nhập Ford Việt Nam vào thời điểm quan trọng này của công ty. Tôi mong muốn được phối hợp chặt chẽ với đội ngũ nhân viên, hệ thống đại lý và các đối tác để tiếp nối những thành tựu mà đội ngũ đã đạt được, tiếp tục nâng cao trải nghiệm khách hàng và bảo đảm Ford luôn mang đến những sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu không ngừng thay đổi của khách hàng Việt Nam”.

Trong khi đó, ông Andrew Birkic, Phó Chủ tịch phụ trách Kinh doanh và Dịch vụ, Khối Thị trường Quốc tế của Ford khẳng định: “Annaliese sở hữu năng lực lãnh đạo kinh doanh vững vàng cùng niềm đam mê trong việc mang đến những trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng, Sự nhiệt huyết, cùng hiểu biết sâu sắc của Annaliese về khách hàng và hệ thống đại lý, sẽ đóng vai trò quan trọng khi Ford Việt Nam tiếp tục phát huy đà phát triển hiện nay”.