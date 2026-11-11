Ford Explorer bị điều tra lỗi túi khí bung gây bỏng cho người ngồi trong xe

Theo tạp chí Car and Driver, Văn phòng Điều tra Khiếm khuyết (ODI) thuộc NHTSA đã mở cuộc điều tra sơ bộ đối với khoảng 1.236.155 xe SUV Ford Explorer được sản xuất trong giai đoạn 2021-2026, liên quan đến nguy cơ túi khí gây bỏng khi bung ra.

Hồ sơ điều tra cho biết ODI đã nhận được 8 phiếu khảo sát từ chủ sở hữu phương tiện và 4 báo cáo thuộc diện cảnh báo sớm về tai nạn, thương tích. Các báo cáo đề cập đến những trường hợp người ngồi trong xe bị bỏng sau khi túi khí bên hông ghế bung ra.

Ford Explorer bị điều tra lỗi túi khí bên, nguy cơ gây bỏng.

Thương tích được ghi nhận ở người lái, hành khách phía trước hoặc cả hai. Hồ sơ chưa đề cập trường hợp hành khách phía sau bị thương hay có người tử vong liên quan đến sự cố này.

Theo tài liệu của ODI, các vết bỏng được báo cáo chủ yếu ở mức độ hai hoặc độ ba, cần điều trị y tế. Một số phiếu phản ánh thương tích xảy ra với các sĩ quan thực thi pháp luật khi túi khí bên hông trên xe Ford Police Interceptor bung ra.

Cuộc đánh giá sơ bộ của ODI tập trung xác định phạm vi ảnh hưởng, tần suất xảy ra và mức độ rủi ro an toàn liên quan đến vấn đề túi khí. Kết quả điều tra sẽ là cơ sở để cơ quan này xem xét các bước xử lý tiếp theo.

Hiện NHTSA chưa ban hành lệnh triệu hồi đối với các mẫu Ford Explorer nằm trong diện điều tra.

Hiện NHTSA chưa ban hành lệnh triệu hồi đối với các mẫu Ford Explorer nằm trong diện điều tra. Việc mở điều tra sơ bộ cũng chưa đồng nghĩa cơ quan chức năng đã kết luận có lỗi hoặc sẽ yêu cầu Ford triệu hồi xe.

Theo Car and Driver