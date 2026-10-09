Ford Everest thêm bản mới Wolftrak 2027, giá quy đổi từ 1,32 tỷ đồng

Everest Wolftrak 2027 sẽ được thay thế cho bản Everest Wildtrak sản xuất giới hạn năm 2026. Trước đây Wolftrak vốn chỉ được áp dụng trên mẫu xe bán tải Ford Ranger. Ở thị trường Australia, Everest Wolftrak được định vị trên hai phiên bản Active và Sport, trong khi nằm dưới hai phiên bản Tremor và Platinum.

So với các phiên bản Wildtrak hiện hành, Wolftrak 2027 sở hữu ngoại hình mới hơn với một số thay đổi đáng chú ý. Các chi tiết dễ phân biệt là màu xanh Zest Green trên lưới tản nhiệt, logo Wolftrak gắn trên cửa và cửa hậu.

Everest Wolftrak sẽ thay thế cho phiên bản Everest Wildtrak tại thị trường Australia - Ảnh: Ford

Phần đầu xe dùng lưới tản nhiệt dạng tổ ong cùng màu sơn xanh Traction Green lấy từ Ranger Super Duty. Ngoại thất Everest Wolftrak cũng có thêm hai tùy chọn màu ngoại thất khác là đen Shadow Black và xám Command Grey.

Mẫu xe trang bị tiêu chuẩn bộ vành hợp kim 20 inch sơn đen mờ kết hợp với bộ lốp đa định hình. Người dùng cũng có thể lựa chọn vành kích thước 17 inch kết hợp lốp địa hình.

Nội thất hiện đại với màn hình kỹ thuật số 8 inch và màn hình giải trí trung tâm 12 inch. Khoang cabin có cấu hình 3 hàng ghế 7 chỗ ngồi. Ghế trước gắn logo Wolftrak tích hợp tính năng sưởi và thông gió, ghế lái chỉnh điện 10 hướng.

Ngoại hình xe có một số chi tiết thiết kế mới và khác biệt - Ảnh: Ford

Do đây là bản thiết kế đặc thù cho địa hình nên hãng xe Mỹ trang bị thêm nhiều tính năng như thanh kéo, bộ điều khiển phanh rơ-moóc tích hợp, hệ thống báo động kết nối rơ-moóc, hệ thống hỗ trợ lùi xe rơ-moóc và giám sát điểm mù với phạm vi bao phủ chiều dài rơ-moóc.

Về vận hành Everest Wolftrak 2027 được cung cấp hai tùy chọn động cơ. Trong đó, phiên bản tiêu chuẩn sử dụng động cơ 2.0L tăng áp kép, công suất cực đại 207 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm.

Phiên bản cao cấp dùng động cơ diesel V6 dung tích 3.0L tăng áp, công suất 247 mã lực và mô-men xoắn cực đại 600 Nm. Đây cũng chính là khối động cơ đang trang bị trên phiên bản Ranger Wildtrak V6 3.0L đang bán tại Việt Nam.

Thiết kế khoang lái của Everest Wolftrak 2027 - Ảnh: Ford

Cả hai phiên bản đều trang bị hộp số tự động 10 cấp cùng hệ dẫn động bốn bánh 4WD.

Ford Everest Wolftrak 2027 hiện đã bắt đầu nhận đơn đặt hàng tại thị trường Australia. Phiên bản Everest Wolftrak 2.0L có mức giá bán lẻ khuyến nghị 73.000 AUD, tương đương khoảng 1,32 tỷ đồng; phiên bản Everest Wolftrak V6 3.0L có giá từ 79.990 AUD, tương đương khoảng 1,45 tỷ đồng.

Mẫu xe Ford Everest tại thị trường Việt Nam hiện đang được phân phối với bốn phiên bản, giá bán lẻ khuyến nghị từ 1,129 - 1,629 tỷ đồng. Ford Everest hiện cũng đang là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc SUV cỡ D với tổng doanh số lũy kế 8 tháng năm 2026 đạt 7.640 chiếc.