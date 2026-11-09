Ford Everest 2026: Giá lăn bánh và ưu đãi mới nhất tháng 11

Dựa trên các mức giá bán lẻ niêm yết, sau khi cộng các chi phí bắt buộc, giá lăn bánh của phiên bản Everest Active dao động từ 1,244 - 1,281 tỷ đồng, phiên bản Everest Sport có giá lăn bánh từ 1,333 - 1,370 tỷ đồng, Everest Platinum 4x2 từ 1,471 - 1,512 tỷ đồng, Everest Platinum 4x4 từ 1,587 - 1,629 tỷ đồng và Everest Platinum+ có giá lăn bánh từ 1,795 - 1,841 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là các mức giá lăn bánh được tính thuần trên giá niêm yết cộng với các chi phí bắt buộc như lệ phí trước bạ, lệ phí cấp biển số, bảo hiểm trách nhiệm dân sự, phí đăng kiểm và phí sử dụng đường bộ tạm tính thu lần đầu 1 năm.

Trên thực tế, mức chi phí cuối cùng mà người tiêu dùng cần chi trả sẽ thấp hơn hàng trăm triệu đồng tùy từng phiên bản nhờ chương trình giảm giá tháng 11 được Ford Việt Nam áp dụng.

Bản nâng cấp mới Ford Everest 2026 ra mắt thị trường Việt Nam hồi giữa năm - Ảnh: FVL

Cụ thể, người tiêu dùng mua phiên bản Everest Platinum 2.0L 4x4 sẽ được hỗ trợ 100% mức thu lệ phí trước bạ, tương đương khoảng gần 150 triệu đồng. Sau khi trừ đi khoản ưu đãi này, chi phí lăn bánh cuối cùng của phiên bản Everest Platinum 2.0L 4x4 sẽ chỉ còn khoảng từ 1,440 - 1,480 tỷ đồng.

Tương tự, người tiêu dùng mua các phiên bản Everest Sport 2.0L 4x2 và Everest Active 2.0L 4x2 được giảm giá trực tiếp 35 triệu đồng. Do mức giảm giá này không tính vào giá tính thuế nên sẽ chỉ trừ vào giá lăn bánh sau khi đã tính đầy đủ. Như vậy, chi phí lăn bánh cuối cùng của phiên bản Everest Sport 2.0L 4x2 sẽ còn từ 1,298 - 1,335 tỷ đồng, phiên bản Everest Active 2.0L 4x2 còn từ 1,209 – 1,246 tỷ đồng.

Riêng phiên bản Everest Platinum 2.0L 4x2 có mức ưu đãi thấp nhất 30 triệu đồng. Sau khi trừ khuyến mại, giá lăn bánh của phiên bản này giảm xuống còn từ 1,441 - 1,482 tỷ đồng.

Ngoài việc được giảm chi phí lăn bánh, người tiêu dùng mua mẫu xe Everest trong tháng 11/2026 cũng có cơ hội nhận về 0,5 - 1 chỉ vàng bốn số 9 từ chương trình bốc thăm may mắn do Ford Việt Nam thực hiện.

Thiết kế khoang lái Ford Everest 2026 - Ảnh: FVL

Bản nâng cấp mới Ford Everest 2026 chính thức được ra mắt thị trường Việt Nam hồi đầu tháng 5/2026. Toàn bộ các phiên bản Ford Everest mới đều được tập trung hoàn thiện thiết kế, bổ sung trang bị công nghệ và mở rộng cấu hình nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu của người tiêu dùng.

Trong đó, cả 3 phiên bản Active, Sport và Platinum đều trang bị động cơ diesel 2.0L kết hợp cùng hộp số tự động 10 cấp, hướng đến sự cân bằng giữa hiệu suất vận hành và mức tiêu thụ nhiên liệu.

Đáng chú ý nhất là phiên bản hoàn toàn mới Everest Platinum+ được bổ sung thêm vào danh mục sản phẩm như một cấu hình cao cấp.

Điểm nhấn ở phiên bản này là khối động cơ xăng 2.3L EcoBoost, sản sinh công suất cực đại lên đến 300 mã lực tại tốc độ tua máy 5.650 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 446 Nm tại 3.500 vòng/phút. Với cấu hình này, Everest Platinum+ sở hữu khả năng vận hành mạnh mẽ bậc nhất trong phân khúc SUV cỡ D tại thị trường ô tô Việt Nam hiện nay.