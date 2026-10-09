Ford Escape hơn 20 năm tuổi được thanh lý từ 40 triệu đồng

Ford Escape từng là mẫu SUV 5 chỗ được ưa chuộng tại Việt Nam nhờ thiết kế vuông vức, gầm cao, không gian rộng và cảm giác lái đầm chắc. Sau hơn 20 năm, những chiếc xe đời đầu hiện có giá khá thấp, phù hợp với nhóm khách hàng muốn mua ô tô với ngân sách hạn chế.

Trên thị trường xe cũ, Ford Escape đời 2002 có những tin rao khoảng 65-85 triệu đồng, trong khi xe đời 2008 thường được chào bán từ khoảng 95 triệu đồng trở lên, tùy tình trạng và phiên bản. Đây là giá rao bán, không phải giá giao dịch thực tế. So với mặt bằng này, mức thanh lý 40 triệu đồng cho một chiếc Escape đời 2002 khá hấp dẫn, dù chưa thể kết luận xe rẻ hơn nếu chưa kiểm tra chất lượng thực tế.

Ford Escape đời 2002.

Cụ thể, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam đưa ra thanh lý một chiếc Ford Escape 5 chỗ, sử dụng nhiên liệu xăng, sản xuất tại Việt Nam năm 2002. Xe có số máy AJ271529, số khung FVLFHBMERP2B00915, giá thanh lý 40 triệu đồng.

Thông tin về số km đã đi, tình trạng động cơ, hộp số và khả năng đăng kiểm hiện tại chưa được cung cấp. Đây là mẫu xe đã hơn 20 năm tuổi, vì vậy người mua cần kiểm tra kỹ hệ thống làm mát, cao su gầm, gioăng phớt và các chi tiết cơ khí trước khi quyết định.

Một chiếc Ford Escape EV24 đời 2009 được Phòng Kinh tế xã Đức Bình, tỉnh Đắk Lắk đưa ra thanh lý với giá 114,2 triệu đồng. Xe có màu đen, số máy L3-10470934 và số khung RL05DEFAM9DR06191. Theo mô tả tài sản, xe đã qua sử dụng nhiều năm, nội thất cũ, xuất hiện một số hư hỏng và khung gầm bị rỉ sét, dù vẫn còn hoạt động được. Hồ sơ ghi thời hạn đăng kiểm đến ngày 27/6/2025, đồng nghĩa mốc này đã qua. Người mua cần xác minh tình trạng đăng kiểm hiện tại cũng như khả năng khắc phục các hư hỏng trước khi sử dụng.

Ford Escape 200-2013 là dòng xe vẫn được nhiều người tìm kiếm.

Trong khi đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh An Phú, TP.HCM đưa ra thanh lý một chiếc Ford Escape đời 2008, loại 5 chỗ, với giá 55 triệu đồng. Mức giá này thấp hơn nhiều tin rao bán xe cùng đời trên thị trường. Tuy nhiên, thông tin được cung cấp chưa nêu rõ số km đã đi, tình trạng máy móc, hộp số, khung gầm hay thời hạn đăng kiểm, nên chưa thể đánh giá chất lượng xe chỉ dựa vào giá thanh lý.

Ford Escape tại Việt Nam có nhiều phiên bản động cơ. Các mẫu đời sau thường sử dụng động cơ xăng 2.3L Duratec 4 xi-lanh, công suất khoảng 142 mã lực, kết hợp hộp số tự động 4 cấp; một số phiên bản đời đầu dùng động cơ V6 3.0L mạnh hơn. Trang bị và hệ dẫn động cụ thể phụ thuộc từng phiên bản, cần được xác nhận qua hồ sơ xe.

Ưu điểm của Ford Escape là gầm cao, cabin rộng, khả năng vận hành tương đối chắc chắn và giá mua ban đầu thấp. Tuy nhiên, xe đã sử dụng lâu năm có thể tiêu hao nhiên liệu nhiều, phát sinh hỏng hóc ở động cơ, hộp số, hệ thống làm mát và gầm bệ. Chi phí sửa chữa có thể trở thành gánh nặng nếu người mua không kiểm tra kỹ trước khi nhận xe.

Đáng chú ý, giá thanh lý không phải lúc nào cũng là giá cuối cùng để sở hữu phương tiện. Người mua cần làm rõ đây là giá khởi điểm hay giá bán theo phương thức thanh lý, đồng thời tính thêm các khoản phí, chi phí vận chuyển, sửa chữa và thủ tục đăng ký. Với những xe có dấu hiệu rỉ sét hoặc hồ sơ đăng kiểm đã hết hạn, việc kiểm tra độc lập tại gara và xác minh khả năng đăng kiểm lại là bước cần thiết.

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