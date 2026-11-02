Ford Edge L ra mắt bản nâng cấp tại Trung Quốc, giá từ 890,19 triệu đồng

Ford Edge L có chiều dài tổng thể 5.011 mm và chiều dài cơ sở 2.950 mm.

Mẫu xe Ford Edge L vừa được liên doanh Changan - Ford làm mới với hàng loạt điều chỉnh về ngoại hình và công nghệ bên trong. Mẫu SUV 7 chỗ tiếp tục duy trì phong cách thiết kế đặc trưng, đồng thời bổ sung nhiều trang bị hiện đại. Đáng chú ý, xe sở hữu màn hình trung tâm 27 inch, camera quan sát 540 độ và hệ thống giải trí tích hợp trí tuệ nhân tạo AI. Những thay đổi này giúp Edge L tăng sức cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ lớn tại Trung Quốc.

Ở phần đầu xe, lưới tản nhiệt hình thoi được mở rộng theo chiều ngang, tạo cảm giác bề thế hơn. Cụm đèn chiếu sáng LED cũng được tinh chỉnh, kết hợp các chi tiết mạ chrome tăng vẻ hiện đại. Cản trước chuyển sang phong cách tối giản với hai hốc gió đặt dọc ở hai bên. Những điều chỉnh này giúp diện mạo Ford Edge L mới trở nên sắc nét mà không làm mất đi nét nhận diện quen thuộc.

Mẫu SUV 7 chỗ tiếp tục duy trì phong cách thiết kế đặc trưng.

Thân xe vẫn giữ kiểu dáng truyền thống, nhưng người dùng có thêm nhiều lựa chọn mâm hợp kim đa chấu kích thước 19, 20 hoặc 21 inch. Phía sau, cụm đèn hậu LED được làm tối màu và tinh gọn hơn. Cửa cốp cùng cản sau cũng được điều chỉnh để tạo sự liền mạch cho tổng thể. Nhờ đó, thiết kế mới mang đến cảm giác gọn gàng và hiện đại hơn cho mẫu SUV 7 chỗ.

Ford Edge L có chiều dài tổng thể 5.011 mm và chiều dài cơ sở 2.950 mm. So với Ford Explorer, mẫu xe này ngắn hơn 39 mm về chiều dài và có khoảng cách giữa hai trục bánh xe ngắn hơn 75 mm. Khác biệt đáng chú ý giữa hai mẫu SUV nằm ở cấu trúc khung gầm và hệ dẫn động. Edge L sử dụng cấu hình dẫn động cầu trước FWD, trong khi Explorer được phát triển trên nền tảng dẫn động cầu sau RWD.

Bên trong cabin, Ford Edge L tiếp tục bố trí ba hàng ghế nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng của gia đình. Khu vực điều khiển nổi bật với màn hình cảm ứng trung tâm độ phân giải 4K, kích thước 27 inch, đi cùng bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch. Hệ thống giải trí sử dụng vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8155 và nền tảng Ford SYNC Max. Đặc biệt, công nghệ trí tuệ nhân tạo AI được tích hợp nhằm nâng cao khả năng tương tác và trải nghiệm sử dụng.

Bên trong cabin, Ford Edge L tiếp tục bố trí ba hàng ghế.

Ở phiên bản tiêu chuẩn Fashion, xe được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh và hệ thống điều hòa tự động 3 vùng. Khoang nội thất sử dụng ghế bọc da tổng hợp, kết hợp công nghệ triệt tiêu tiếng ồn chủ động. Mẫu SUV còn có gói hỗ trợ lái Co-Pilot360 cấp độ 2. Các trang bị này mang đến tiện nghi cơ bản cùng những tính năng hỗ trợ người lái cần thiết.

Với phiên bản cao cấp Supreme, danh sách trang bị được mở rộng bằng màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD và hệ thống âm thanh B&O. Xe cũng có camera quan sát toàn cảnh 540 độ, hỗ trợ người lái theo dõi khu vực xung quanh. Hàng ghế thứ hai sử dụng thiết kế thương gia Captain Chairs, tích hợp đệm tựa chân chỉnh điện. Ngoài ra, hàng ghế này còn có chức năng sưởi ấm và thông gió, tăng sự thoải mái cho hành khách.

Thân xe vẫn giữ kiểu dáng truyền thống.

Ford Edge L bản nâng cấp tiếp tục cung cấp hai lựa chọn hệ truyền động, gồm động cơ xăng và hybrid. Phiên bản EcoBoost Turbo 2.0L đạt công suất tối đa 249 mã lực, kết hợp hộp số tự động 8 cấp. Trong khi đó, hệ truyền động hybrid 2.0L cho tổng công suất 275 mã lực và sử dụng hộp số vô cấp eCVT, với phạm vi di chuyển tối đa được công bố lên tới 1.188 km khi bình nhiên liệu đầy.

Cả hai cấu hình đều có tùy chọn dẫn động cầu trước hoặc dẫn động bốn bánh tùy phiên bản, còn giá bán tại Trung Quốc dao động từ 229.800 đến 299.800 nhân dân tệ, tương đương khoảng 890,19 triệu đến 1,16 tỷ đồng; xe cũng được xuất khẩu sang một số thị trường như Mexico.