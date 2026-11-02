Ford Edge L 2027 ra mắt: SUV dài hơn 5 mét, tiêu thụ 6,43 lít xăng/100 km

Ford Edge L 2027 vừa ra mắt tại thị trường Trung Quốc, với giá bán từ 229.800-299.800 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 890,35 triệu đồng đến 1,162 tỷ đồng. Phiên bản mới được điều chỉnh thiết kế ngoại thất, thay đổi một số chi tiết nội thất và bổ sung trang bị công nghệ. Xe tiếp tục có hai tùy chọn hệ truyền động gồm động cơ xăng và hybrid.

Kích thước dài hơn 5 mét

Ở ngoại thất, Ford Edge L 2027 được điều chỉnh thiết kế phần đầu xe. Cụm đèn pha có kích thước gọn hơn, kết hợp với lưới tản nhiệt thành một mảng thống nhất. Đèn chạy ban ngày ba tầng được bố trí trong khu vực lưới tản nhiệt.

Cản trước được thay đổi với các hốc gió đặt dọc hai bên và dải trang trí màu bạc phía dưới cửa hút gió trung tâm. Thiết kế thân xe cơ bản được giữ nguyên, gồm tay nắm cửa dạng ẩn và tùy chọn phối màu hai tông.

Ford Edge L 2027 có chiều dài 5.011 mm, rộng 1.961 mm và cao 1.773 mm. Chiều dài cơ sở đạt 2.950 mm, tăng 11 mm so với phiên bản trước. Xe sử dụng các tùy chọn mâm kích thước 19, 20 hoặc 21 inch tùy phiên bản.

Phía sau, cụm đèn hậu vẫn có thiết kế kéo dài theo phương ngang nhưng được tinh giản hình dáng. Dòng chữ nhận diện thương hiệu đặt ở giữa cửa cốp, trong khi vị trí biển số được chuyển xuống cản sau. Ngoài các màu Starshine Black, Moonlight White và Sky Gray, xe có thêm hai lựa chọn màu sơn Zodiac Gold và Nebula Blue.

Trang bị màn hình 27 inch, cấu hình 7 chỗ

Khoang nội thất Ford Edge L 2027 tiếp tục duy trì bố trí 7 chỗ ngồi theo cấu hình 2+2+3. Một số khu vực như bảng điều khiển trung tâm, tấm ốp cửa và bệ tỳ tay được bổ sung vật liệu bọc mềm. Ghế ngồi sử dụng vật liệu da lộn microfiber, kết hợp họa tiết chần bông hình kim cương và các lỗ đục trên bề mặt.

Hệ thống hiển thị gồm màn hình đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình trung tâm siêu rộng 27 inch, độ phân giải 4K. Tất cả phiên bản sử dụng chip Qualcomm Snapdragon 8155, hỗ trợ Apple CarPlay, karaoke không cần micro và các dịch vụ trí tuệ nhân tạo Ernie Bot, DeepSeek.

Các trang bị khác gồm hệ thống âm thanh B&O 12 loa, điều hòa tự động ba vùng độc lập và cửa sổ trời toàn cảnh diện tích 1,26 m².

Hàng ghế thứ hai có hai ghế độc lập, được bổ sung lớp đệm xốp phía sau dày 10 mm. Ghế có chức năng sưởi ấm, thông gió, tựa chân và thanh trượt điều chỉnh khoảng cách tối đa 190 mm. Ngoài ra, xe có chế độ ngả ghế thư giãn gần như không trọng lực và chức năng hỗ trợ đưa ghế về vị trí thuận tiện khi hành khách ra vào.

Dung tích khoang hành lý được công bố ở mức 309 lít, có thể tăng lên 969 lít hoặc tối đa 2.876 lít tùy cách bố trí hàng ghế.

Bản hybrid tiêu thụ 6,43 lít/100 km

Ford Edge L 2027 có hai tùy chọn động cơ. Phiên bản sử dụng động cơ xăng EcoBoost 2.0L tăng áp, công suất tối đa 252 mã lực và mô-men xoắn cực đại 378 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp.

Phiên bản hybrid sử dụng động cơ EcoBoost 2.0L thế hệ thứ năm, có công suất tối đa 275 mã lực và mô-men xoắn cực đại 405 Nm. Mô-tơ điện đạt công suất tối đa 190 mã lực, mô-men xoắn 320 Nm. Theo công bố, xe có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 7,1 giây.

Mức tiêu thụ nhiên liệu thấp nhất của phiên bản hybrid là 6,43 lít/100 km theo chu trình WLTC. Với một bình nhiên liệu, xe có thể di chuyển tối đa khoảng 1.188 km theo thông số do nhà sản xuất đưa ra.

Xe cũng được trang bị hệ dẫn động bốn bánh điều khiển điện tử, có khả năng thay đổi tỷ lệ phân bổ mô-men xoắn giữa cầu trước và cầu sau từ 0-100% tùy điều kiện vận hành.

Ford Edge L 2027 hiện được giới thiệu tại Trung Quốc với 6 phiên bản. Nhà sản xuất chưa công bố thông tin về kế hoạch phân phối mẫu SUV này tại các thị trường khác.