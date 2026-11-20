Video: So sánh pin Blade của BYD và pin CATL.

Trước áp lực cạnh tranh ngày càng khốc liệt từ các hãng xe Trung Quốc trên phạm vi toàn cầu, tập đoàn ô tô Mỹ Ford vừa công bố hai bước đi chiến lược mang tính sống còn: chính thức xuất xưởng những cell pin LFP đầu tiên tại Mỹ bằng công nghệ chuyển giao từ "gã khổng lồ" CATL, đồng thời xác nhận kế hoạch ra mắt một mẫu xe bán tải cỡ trung hoàn toàn mới vào năm 2027 với chi phí sản xuất thấp hơn 20% so với dòng Ranger hiện hành.

Ford xác nhận dây chuyền tại tổ hợp BlueOval Battery Park Michigan (bang Michigan) – dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 3 tỷ USD – đã chính thức xuất xưởng những cell pin lithium sắt phốt phát (LFP) dạng lăng trụ đầu tiên. Lô pin này đang được vận chuyển tới nhà máy lắp ráp Louisville (bang Kentucky) để phục vụ quá trình chế tạo nguyên mẫu cho Fathom – dòng bán tải thuần điện cỡ trung dự kiến mở bán từ quý IV/2027 với mức giá khởi điểm 28.350 USD.

Ford đặt cược vào công nghệ pin CATL cho bán tải giá rẻ "đấu" xe Trung Quốc.

Trong dự án này, Ford nắm quyền sở hữu và trực tiếp vận hành nhà máy, trong khi tập đoàn pin lớn nhất thế giới CATL (Trung Quốc) đóng vai trò cung cấp công nghệ lõi, đào tạo nhân sự và hỗ trợ kỹ thuật sản xuất.

Việc lựa chọn công nghệ pin LFP không sử dụng niken hay coban kết hợp với thiết kế cell dạng lăng trụ (prismatic) tích hợp trực tiếp vào khung gầm giúp Ford cắt giảm đáng kể chi phí kết cấu và kéo dài tuổi thọ chu kỳ sạc. Với tốc độ sản xuất 40 cell/phút cùng hệ thống kiểm soát lỗi ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), nhà máy đạt công suất thiết kế 20 GWh/năm (đã được điều chỉnh giảm từ mức 40 GWh ban đầu để phù hợp với nhịp độ chững lại của thị trường xe điện).

Việc lựa chọn công nghệ pin LFP không sử dụng niken hay coban kết hợp với thiết kế cell dạng lăng trụ (prismatic) tích hợp trực tiếp vào khung gầm giúp Ford cắt giảm đáng kể chi phí.

Bất chấp những tranh cãi chính trị tại Washington xoay quanh mối liên kết với doanh nghiệp Trung Quốc, ban lãnh đạo Ford khẳng định việc nội địa hóa công nghệ pin đã được kiểm chứng trên hơn 30 triệu xe toàn cầu là con đường nhanh nhất để sản xuất xe điện giá hợp lý ngay tại Mỹ.

Song song với mặt trận xe điện tại Bắc Mỹ, Giám đốc điều hành Ford Jim Farley cũng vừa xác nhận hãng đang phát triển một mẫu xe bán tải cỡ trung hoàn toàn mới dành cho các thị trường quốc tế, dự kiến trình làng vào năm 2027 và định vị nằm dưới dòng Ford Ranger. Mục tiêu cốt lõi của tân binh này là tạo ra một sản phẩm có chi phí vật liệu cơ bản thấp hơn 20% so với Ranger, qua đó trực tiếp đối đầu với làn sóng xe bán tải giá rẻ từ Trung Quốc đang càn quét khu vực Mỹ Latinh, Đông Nam Á, Nam Phi và Úc.

Song song với mặt trận xe điện tại Bắc Mỹ, Giám đốc điều hành Ford Jim Farley cũng xác nhận hãng đang phát triển một mẫu xe bán tải cỡ trung hoàn toàn mới.

Theo nhận định của giới phân tích ngành ô tô, để kịp thời điểm ra mắt năm 2027 với cấu trúc chi phí tối ưu, nhiều khả năng Ford sẽ tận dụng nền tảng kỹ thuật từ liên doanh Jiangling Ford (JMC) tại Trung Quốc – tương tự cách hãng đã làm với mẫu SUV Bronco Basecamp hay dòng van điện Transit City xuất khẩu. Ứng viên sáng giá nhất làm cơ sở phát triển là mẫu JMC Dadao (còn gọi là Grand Avenue ở thị trường quốc tế), vốn sử dụng hệ thống khung gầm rời và động cơ tăng áp do chính Ford hỗ trợ phát triển.

Quyết định vội vã tung ra một mẫu bán tải giá rẻ hơn Ranger cho thấy Ford đang cảm nhận rõ sức nóng ngay tại những thị trường truyền thống béo bở nhất của mình. Tại Đông Nam Á – bao gồm cả Việt Nam và Thái Lan – Ford Ranger vẫn đang duy trì vị thế thống trị phân khúc bán tải nhờ dải phiên bản rộng từ bản tiêu chuẩn XL đến bản hiệu năng cao Raptor, cùng giá trị thương hiệu vững chắc.

Quyết định tung ra một mẫu bán tải giá rẻ hơn Ranger cho thấy Ford đang cảm nhận rõ sức nóng ngay tại những thị trường truyền thống béo bở nhất của mình.

Tuy nhiên, sức ép từ suy thoái kinh tế khiến sức mua sụt giảm ở nhóm bán tải phục vụ công việc (workhorse), trong khi giá bán của Ranger thế hệ mới liên tục tịnh tiến lên phân khúc cao cấp đã vô tình tạo ra khoảng trống lớn ở tầm giá phổ thông – nơi các thương hiệu Trung Quốc như GWM (Poer), JAC hay JMC đang ráo riết thâm nhập bằng chiến lược giá rẻ và ngập tràn trang bị.

Nghiêm trọng hơn, tại thị trường Úc, nơi Ford Ranger nhiều năm liền giữ ngôi vương xe bán chạy nhất toàn thị trường, thành trì của hãng xe Mỹ đang bị lung lay dữ dội bởi làn sóng xe bán tải sử dụng năng lượng mới (NEV) từ Trung Quốc. Sự xuất hiện của hàng loạt đối thủ như BYD Shark 6 (bán tải plug-in hybrid PHEV), GWM Cannon Alpha Hybrid hay LDV eTerron 9 với mức giá cạnh tranh, công suất vượt trội và chi phí nhiên liệu thấp nhờ các chính sách ưu đãi khí thải mới của chính phủ Úc (NVES) đã trực tiếp hút đi một lượng lớn khách hàng truyền thống của Ranger.

Việc mất dần thị phần ở phân khúc xe xanh lẫn phân khúc bán tải giá mềm tại Úc và Đông Nam Á đã buộc Ford phải vừa bắt tay với CATL.

Chính việc mất dần thị phần ở phân khúc xe xanh lẫn phân khúc bán tải giá mềm tại Úc và Đông Nam Á đã buộc Ford phải vừa bắt tay với CATL để làm chủ công nghệ pin giá rẻ, vừa khẩn trương tạo ra một mẫu bán tải cỡ trung tiết kiệm chi phí nhằm giữ chân người dùng quốc tế trước khi quá muộn.