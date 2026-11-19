Carscoops đưa tin, bên cạnh các mẫu bán tải đang bán gồm Maverick, Ranger, F-Series và mẫu xe thuần điện Fathom sắp ra mắt, Ford đang âm thầm phát triển thêm một sản phẩm mới.

CEO Ford cho biết hãng sẽ ra mắt một mẫu bán tải giá rẻ năm 2027. Ảnh: Carscoops

Ông Jim Farley, Giám đốc điều hành (CEO) của Ford vừa công bố một mẫu bán tải cỡ trung hoàn toàn mới sẽ được trình làng vào năm 2027 với mức giá phải chăng, hướng tới các thị trường toàn cầu.

Trong buổi công bố báo cáo tài chính quý III/2026 của Ford, ông Farley chia sẻ: "Song song với việc củng cố các dòng sản phẩm chủ lực, chúng tôi đang mở ra những hướng đi mới để tăng trưởng ở các phân khúc giá dễ tiếp cận hơn.

Vào năm tới, chúng tôi sẽ ra mắt mẫu xe bán tải cỡ trung giá phải chăng dành cho các thị trường quốc tế. Chúng tôi kỳ vọng chi phí vật liệu cơ bản của mẫu bán tải này sẽ thấp hơn 20% so với Ranger hiện tại" và nói thêm: "Giống như những gì Maverick đã làm được tại Mỹ, mẫu xe này được thiết kế để thu hút thêm nhóm khách hàng mới đến với dòng xe bán tải của Ford trên toàn cầu, với cấu trúc chi phí cho phép chúng tôi cạnh tranh sòng phẳng với các hãng xe Trung Quốc".

Dù ông Farley không tiết lộ thêm thông tin về mẫu xe sắp tới, nhưng với định vị xe có giá bán rẻ hơn cả Ranger khiến các chuyên gia đặt câu hỏi về nơi sản xuất.

Ford hiện sở hữu các trung tâm sản xuất lớn tại Thái Lan, Nam Phi và Argentina, tuy nhiên cũng không thể loại trừ khả năng xe sẽ được sản xuất tại Trung Quốc.

Mẫu bán tải JMC được Ford hỗ trợ kỹ thuật phát triển khung gầm và hệ truyền động. Ảnh: JMC

Ford trước đây từng tận dụng năng lực của liên doanh Jiangling Ford (JMC-Ford) để phát triển các dòng xe như SUV Bronco Basecamp hay mẫu xe van thuần điện Transit City đang được xuất khẩu sang nhiều thị trường khác.

Một chiến lược tương tự hoàn toàn có thể được áp dụng cho mẫu bán tải cỡ trung sử dụng động cơ đốt trong mới này. Một ứng cử viên tiềm năng là chiếc JMC Dadao, mẫu xe ra mắt tại Trung Quốc vào năm 2023 và sau đó được giới thiệu ra các thị trường quốc tế dưới tên gọi Grand Avenue.

Mẫu bán tải JMC có ngoại hình khá giống F-Series, sử dụng kết cấu khung gầm rời được phát triển dưới sự hỗ trợ kỹ thuật của Ford và các hệ truyền động cũng có nguồn gốc từ Ford.

Với các chia sẻ, mức giá khởi điểm của mẫu bán tải mới này chắc chắn sẽ thấp hơn cả Ranger lẫn mẫu bán tải thuần điện Fathom.