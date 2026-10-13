Ford đăng ký tên Ranger Crosspower, hé lộ khả năng có hệ truyền động mới

Ford vừa nộp đơn đăng ký cho tên gọi "Ranger Crosspower" tại New Zealand. Thông tin do tờ Carmoses phát hiện và đăng tải. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi về hướng phát triển tiếp theo của dòng bán tải Ranger, đặc biệt trong bối cảnh Ford đang chuẩn bị cho thế hệ mới của mẫu xe này.

Theo hồ sơ đăng ký, tên gọi trên được áp dụng cho các phương tiện sử dụng động cơ xăng và hệ truyền động điện, bao gồm xe bán tải, SUV và xe van và các bộ phận liên quan. Ngoài tên Ranger Crosspower, Ford cũng nộp đơn đăng ký riêng cho tên gọi "Crosspower" tại Úc và New Zealand.

Ford đăng ký tên Ranger Crosspower

Tuy nhiên, việc đăng ký nhãn hiệu chưa đồng nghĩa với việc một mẫu xe mới chắc chắn sẽ ra mắt. Bởi vì các hãng xe có thể đăng ký trước tên gọi nhằm bảo vệ quyền sử dụng trong tương lai. Trong một số trường hợp, động thái này cũng là dấu hiệu cho thấy hãng đang cân nhắc ra mắt một sản phẩm mới.

Một ví dụ điển hình chính là việc Ford từng đăng ký nhãn hiệu Maverick vào năm 2018 trước khi ra mắt mẫu bán tải cỡ nhỏ cùng tên vào năm 2021.

Hiện tại, Ford chưa từng sử dụng tên Crosspower cho 1mẫu xe hay công nghệ cụ thể nào. Tên gọi gần nhất có liên quan là Crossflow, từng được hãng sử dụng cho một dòng động cơ có thiết kế đặc biệt.

Với tên gọi Ranger Crosspower, nhiều người dự đoán khả năng lớn là Ford đang chuẩn bị hệ truyền động mới dành cho mẫu bán tải cỡ trung. Phần power trong tên gọi có thể gợi ý đến động cơ hoặc công nghệ truyền động.

Ford Ranger tiếp theo hiện đang được hãng xe Mỹ phát triển, vì vậy Crosspower có thể là tên gọi dành cho một tùy chọn động cơ trên mẫu xe này. Tại một số thị trường ngoài Mỹ, Ford đã bán Ranger sử dụng hệ truyền động hybrid sạc ngoài (PHEV). Do đó, một phiên bản hybrid mới cũng là khả năng đáng chú ý, nhưng chưa được Ford xác nhận.

Nội thất Ford Ranger Raptor

Một hướng khác, Crosspower có thể là tên gọi dành cho phiên bản hiệu năng cao nằm dưới Ranger Raptor trong danh mục sản phẩm. Ranger Raptor là biến thể hiệu năng cao, tập trung vào khả năng vận hành địa hình và hiệu suất.

Việc Ford đăng ký riêng tên gọi Crosspower mà không gắn với Ranger tại Úc và New Zealand cũng mở ra khả năng tên gọi này sẽ được sử dụng cho một hệ truyền động dùng cho nhiều mẫu xe. Hiện Ranger cũng đang sử dụng chung động cơ EcoBoost với Ford Explorer và Bronco nên việc chia sẻ công nghệ truyền động với các dòng xe khác không phải điều khó hiểu.

Dù vậy, Ford chưa giải thích ý nghĩa chính thức của tên gọi Crosspower. Ở thời điểm hiện tại, chưa thể kết luận Ranger Crosspower sẽ là phiên bản hybrid, một biến thể hiệu năng cao hay chỉ là tên thương hiệu được Ford đăng ký để bảo vệ quyền sử dụng.

Nguồn: Autoblog