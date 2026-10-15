Ford Bronco 1969 phục chế hiện đại với động cơ V8 5.0L, nâng cấp toàn diện

Ford Bronco thế hệ đầu tiên sản xuất năm 1969 được phục chế và nâng cấp toàn diện, từ động cơ, khung gầm đến nội thất. Chiếc SUV địa hình hai cửa vẫn giữ kiểu dáng nguyên bản nhưng được bổ sung nhiều trang bị hiện đại, dự kiến xuất hiện tại một phiên đấu giá của Mecum vào cuối tháng 10/2026.

Điểm đáng chú ý nhất là động cơ V8 Coyote dung tích 5.0L, kết hợp hệ thống hút gió và ống xả tùy chỉnh. Đây là động cơ hiện đại được sử dụng trên một số mẫu xe Ford, thay thế cho cấu hình nguyên bản của chiếc Bronco đời 1969.

Ngoại thất xe được sơn màu xanh lá cây, kết hợp mui trắng. Cản trước và sau mạ crôm, bộ mâm hợp kim nhôm có khóa lốp địa hình cùng hệ thống treo nâng gầm giúp chiếc SUV mang diện mạo phù hợp với mục đích off-road. Hình ảnh chiếc xe cũng cho thấy hệ thống giảm xóc và tay đòn điều khiển đã được thay mới, dù thông tin chi tiết về các nâng cấp khung gầm chưa được công bố đầy đủ.

Khoang nội thất được thiết kế theo hướng tối giản, khác biệt với những mẫu Bronco hiện đại có nhiều màn hình và công nghệ hỗ trợ. Bảng điều khiển giữ bố cục đơn giản, chỉ có một màn hình nhỏ ở trung tâm cùng các công tắc truyền thống. Vô lăng ba chấu bọc gỗ tạo điểm nhấn, trong khi các chi tiết màu xanh lá cây trên bảng táp-lô và tấm ốp cửa đồng bộ với màu sơn ngoại thất.

Xe còn được trang bị ghế ngồi màu đen mới và khung chống lật bao quanh khoang cabin. Những thay đổi này giúp chiếc Bronco cổ điển kết hợp diện mạo nguyên bản với các nâng cấp về vận hành và an toàn.

Dù được trang bị hệ thống treo và các chi tiết phục vụ địa hình, chiếc xe nhiều khả năng phù hợp hơn với những chuyến đi dạo hoặc di chuyển trên đường ven biển, thay vì những cung đường off-road đòi hỏi khả năng vận hành khắc nghiệt.

Theo Carscoops, chiếc Ford Bronco 1969 phục chế này sẽ được đưa ra đấu giá tại Mecum vào cuối tháng 10/2026. Giá bán dự kiến chưa được công bố.

Theo Carscoops

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