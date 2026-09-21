Ford bất ngờ trượt giải 'Xe bán tải của năm' tại Mỹ

Theo Motor1, không có dòng bán tải nào của Ford lọt vào danh sách rút gọn cho giải thưởng Xe bán tải của năm tại Bắc Mỹ. Do vậy, lần đầu tiên sau 6 năm, Ford chắc chắn không thể giành giải thưởng bán tải này.

Hội đồng giám khảo của giải thưởng NACTOY sẽ thử nghiệm 4 mẫu bán tải khác nhau để chọn ra cái tên giành chiến thắng. Danh sách rút gọn bao gồm Chevrolet Silverado 1500, GMC Sierra 1500, Ram 1500 TRX SRT và Slate Truck.

Bốn mẫu bán tải nói trên nằm trong danh sách ứng viên rộng hơn, gồm 25 mẫu xe cạnh tranh danh hiệu “Best of 2027” của NACTOY, chọn từ 56 xe đủ điều kiện.

Chuyên trang Motor1 nhận định danh sách rút gọn phản ánh phân khúc bán tải ở Mỹ đã mở rộng ra sao.

Trong số này, Slate Truck là mẫu bán tải điện với triết lý cắt giảm tối đa trang bị, không có hệ thống âm thanh, thậm chí người dùng phải quay tay để lên xuống kính. Xe có giá khởi điểm 24.950 USD.

Ở chiều ngược lại, bán tải Ram 1500 TRX SRT được niêm yết ở giá 103.000 USD. Chủ sở hữu sẽ được tận hưởng sức mạnh 777 mã lực từ khối động cơ Hemi V8 siêu nạp dung tích 6.2L. Theo Motor1, Ram 1500 TRX SRT là điển hình cho mẫu bán tải halo mà NACTOY hiếm khi đặt cạnh một xe điện phổ thông giá rẻ trong cùng hạng mục tranh giải.

General Motors đóng góp 2 ứng viên, gồm Chevrolet Silverado 1500 và GMC Sierra 1500 để đại diện phân khúc bán tải nửa tấn truyền thống. Cả hai đều cần đủ điều kiện là xe mới, hoặc có sự thay đổi đáng kể để lọt vào danh sách 56 xe cạnh tranh giải thưởng NACTOY.

Hồi năm 2023, Ford F-150 đã giành chiến thắng hạng mục bán tải của giải thưởng NACTOY bằng mẫu bán tải thuần điện F-150 Lightning. Sau đó, đến lượt Super Duty, Ranger và Maverick liên tiếp mang về giải thưởng bán tải cho thương hiệu ôtô Mỹ.

Với danh sách rút gọn cho năm nay, không có cái tên nào trong dải sản phẩm bán tải của Ford được tính là xe mới, hoặc có sự thay đổi đáng kể theo quy định của NACTOY.

Thế hệ F-150 hiện tại đã ra mắt từ năm 2021, Ford gần đây cũng đã tạm dừng sản xuất biến thể thuần điện F-150 Lightning vào tháng 12/2025. Các nguồn tin cho biết Ford đã phác thảo kế hoạch phát triển một chiếc Lightning dạng EREV cho thế hệ tiếp theo, dự kiến ra mắt khoảng năm 2030.

Chuyên trang Motor1 vì vậy lưu ý việc Ford vắng mặt đại diện cạnh tranh giải thưởng NACTOY cho bán tải tốt nhất Bắc Mỹ thực ra liên quan đến điều kiện tham gia, thay vì câu chuyện về chất lượng.

Điều này gián tiếp trao cho các đối thủ lâu năm cùng tân binh một cơ hội để thu hút sự chú ý, qua đó gia tăng sức cạnh tranh trong phân khúc mà Ford thường xuyên thống trị.