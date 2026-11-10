Forbes nêu tên nghệ sĩ giàu thứ 3 thế giới

Paul McCartney - một trong những thành viên sáng lập của ban nhạc The Beatles.

Paul McCartney - một trong những thành viên sáng lập của The Beatles, đã tích lũy được khối tài sản vượt 1 tỷ USD, đưa ông vào nhóm 3 nghệ sĩ giàu nhất thế giới, tạp chí Forbes đưa tin.

Theo tạp chí này, giá trị tài sản ròng của ông McCartney hiện ước tính khoảng 1,4 tỷ USD.

Nguồn thu nhập chính của ông là công ty xuất bản MPL Communications, giúp nghệ sĩ người Anh giữ lại phần lớn tiền bản quyền và kiếm lợi nhuận từ quyền sở hữu mà ông đã mua lại đối với các bài hát của hàng chục nghệ sĩ khác, Forbes lưu ý.

Ông McCartney cũng sở hữu 25% cổ phần của Apple Corps, tập đoàn truyền thông đa phương tiện do The Beatles thành lập năm 1968.

Theo tính toán của Forbes, ông kiếm được hơn 50 triệu USD mỗi năm từ công ty này thông qua doanh số bán đĩa than, phát trực tuyến nhạc và phần bản quyền của ban nhạc.

Forbes ước tính nam rapper người Mỹ Jay-Z hiện là nghệ sĩ giàu nhất thế giới với tài sản vượt quá 2,8 tỷ USD, tiếp theo là nữ ca sĩ Taylor Swift ở vị trí thứ 2 với giá trị tài sản ròng ước tính khoảng 2 tỷ USD.

Theo TASS