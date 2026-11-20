Không chỉ hấp dẫn bởi thiên nhiên, thành phố bên sông Hàn còn sở hữu hệ sinh thái vui chơi, nghỉ dưỡng và lễ hội phong phú, từ đỉnh Bà Nà đến bán đảo Sơn Trà, mang đến những trải nghiệm đa dạng cho cả du khách lẫn người nước ngoài lưu trú dài ngày.

Trong bài viết "Những nơi tốt nhất để nghỉ hưu ở nước ngoài năm 2026" của Forbes, Việt Nam lần đầu góp mặt trong danh sách 24 quốc gia được gợi ý cho người Mỹ muốn nghỉ hưu ở nước ngoài, với Đà Nẵng và Hội An là hai địa danh nổi bật được nhắc đến.

Theo Forbes, Việt Nam hấp dẫn nhờ môi trường tương đối an toàn, khí hậu nhiệt đới ấm áp và chi phí sinh hoạt chỉ bằng khoảng một phần tư so với Mỹ. Bên cạnh lợi thế kinh tế, tạp chí còn đánh giá cao sự phong phú của ẩm thực, văn hóa và các hoạt động trải nghiệm. Riêng Đà Nẵng được mô tả là một "thành phố biển quyến rũ" với những bãi cát dài tuyệt đẹp.

Thực tế, sức hấp dẫn của Đà Nẵng không chỉ nằm ở việc có thể sống thoải mái với chi phí hợp lý, mà còn ở những trải nghiệm phong phú trong một không gian địa lý tương đối gần gũi. Hiếm có nơi nào du khách có thể đón bình minh trên bãi biển Mỹ Khê, tận hưởng không khí mát lành giữa núi rừng Bà Nà rồi trở về dạo chơi bên sông Hàn khi thành phố lên đèn, tất cả chỉ trong một ngày.

Lâu đài Mặt Trăng trên đỉnh Sun World Ba Na Hills rực sáng lúc hoàng hôn ở độ cao gần 1.500 m trên đỉnh Bà Nà.

Tại Sun World Ba Na Hills, hành trình cáp treo đưa du khách lên độ cao gần 1.500 m, nơi khí hậu mát mẻ quanh năm mang đến cảm giác như lạc vào một miền ôn đới giữa lòng nhiệt đới. Cầu Vàng nổi tiếng với đôi bàn tay khổng lồ giữa biển mây, Làng Pháp hay Lâu đài Mặt Trăng tạo nên những trải nghiệm khác biệt mà ngay cả những du khách đã nhiều lần đến Đà Nẵng vẫn có lý do để quay trở lại.

Đặc biệt, với những người lựa chọn nghỉ dưỡng dài ngày, Bà Nà còn là điểm hẹn lý tưởng cho những dịp sum họp gia đình. Từ không gian dạo chơi, thưởng thức cà phê và bánh ngọt tại Eric Kayser đến khu vui chơi Fantasy Park, đường trượt Alpine Coaster hay trải nghiệm nghỉ đêm giữa Làng Pháp, các thế hệ đều có thể tìm thấy niềm vui riêng.

Du khách quốc tế thư thái thưởng thức cà phê, bánh ngọt tại Eric Kayser giữa không gian Làng Pháp.

Nếu Bà Nà mang đến một thế giới trải nghiệm trên núi, thì bán đảo Sơn Trà lại là nơi du khách tìm về sự tĩnh tại giữa thiên nhiên. Nép mình bên vịnh Bãi Bắc, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort do kiến trúc sư Bill Bensley thiết kế mang đến không gian nghỉ dưỡng riêng tư giữa rừng nguyên sinh và biển xanh. Khu nghỉ dưỡng vừa được độc giả Condé Nast Traveler bình chọn là khu nghỉ dưỡng tốt nhất châu Á năm 2026, tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của Đà Nẵng với phân khúc du khách cao cấp.

Hồ bơi vô cực hướng ra vịnh Bãi Bắc tại InterContinental Danang Sun Peninsula Resort trên bán đảo Sơn Trà.

Nhưng một thành phố đáng sống không chỉ cần những khoảng lặng bình yên. Đà Nẵng còn hấp dẫn bởi nhịp sống đô thị năng động, những nhà hàng, quán cà phê, không gian văn hóa và các sự kiện diễn ra quanh năm. Từ những khách sạn ven sông như Novotel Danang Premier Han River, du khách có thể ngắm nhìn những cây cầu biểu tượng, khám phá phố đêm và cảm nhận sức sống của thành phố bên dòng sông Hàn.

Khách sạn Novotel Danang Premier Han River nổi bật bên bờ sông Hàn về đêm, mang đến góc nhìn toàn cảnh nhịp sống đô thị sôi động cùng những màn trình diễn ánh sáng của thành phố.

Đặc biệt, mỗi mùa hè, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) lại biến đôi bờ sông Hàn thành tâm điểm của những đêm hội ánh sáng. Từng được Travel + Leisure Asia vinh danh trong danh sách 9 lễ hội đáng trải nghiệm nhất thế giới, DIFF góp phần tạo nên một Đà Nẵng luôn mới mẻ, nơi du khách không chỉ đến để nghỉ ngơi mà còn để hòa mình vào không khí lễ hội quốc tế. Trong 43 ngày diễn ra DIFF 2026, thành phố ghi nhận hơn 2,72 triệu lượt khách lưu trú.

Màn trình diễn pháo hoa rực rỡ thắp sáng sông Hàn tại Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF).

Sự ghi nhận của Forbes thêm một lần cho thấy sức hút của Đà Nẵng đã vượt ra ngoài khuôn khổ một điểm đến du lịch ngắn ngày. Sự kết hợp giữa thiên nhiên, chi phí sinh hoạt hợp lý, văn hóa bản địa và những trải nghiệm nghỉ dưỡng, giải trí ngày càng đa dạng đang tạo nên một thành phố không chỉ đáng đến, mà còn đáng để ở lại lâu hơn.