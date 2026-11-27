Đáng chú ý, qua rà soát cấu trúc 96 trang ấn phẩm, bài viết này thuộc khối nội dung biên tập độc lập của tòa soạn, hoàn toàn tách biệt với các chuyên trang quảng cáo hay tài trợ thương mại.

Góc nhìn đầu tư của ông Mai Vũ Minh trên trang báo quốc tế

Xuất hiện tại trang số 7 của tạp chí in Forbes Monaco số tháng 5–6/2021, bài viết mang tiêu đề "Four Trends Leading Safe Asset Investment" (Bốn xu hướng dẫn dắt đầu tư vào tài sản an toàn) được đặt trang trọng trong chuyên mục Đầu tư (Investing). Ngay dưới tiêu đề chính, phần dẫn đề của tòa soạn nhấn mạnh quan điểm cốt lõi của Chủ tịch SATAS Group và SAPA Thale Group: đại dịch COVID-19 có thể giúp các nhà đầu tư chuyển hóa rủi ro thành cơ hội.

Minh họa cho bài viết là bức ảnh tư liệu ghi lại cuộc làm việc giữa ông Mai Vũ Minh và ông Milorad Dodik – Tổng thống Bosnia và Herzegovina – vào năm 2019 nhằm thảo luận về hợp tác đầu tư. Về mặt quy chuẩn báo chí, bài viết này do tòa soạn trực tiếp đứng tên xuất bản, không ghi tên tác giả cá nhân và không gắn bất kỳ nhãn hiệu tài trợ hay cộng tác viên nào.

Trong nội dung bài báo, ông Mai Vũ Minh phân tích sâu sắc bốn nhóm xu hướng lớn định hình dòng vốn đầu tư trong bối cảnh biến động kinh tế và cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0:

Dịch chuyển sang tài sản trú ẩn và làn sóng M&A: Trước tác động của đại dịch, dòng vốn có xu hướng tìm đến các kênh trú ẩn an toàn như vàng, trái phiếu chính phủ Mỹ và Nhật Bản. Cùng lúc đó, hoạt động mua bán – sáp nhập (M&A) được dự báo tăng trưởng mạnh do nhu cầu tái cấu trúc toàn diện, cắt giảm chi phí, chuyển đổi số và tái định hình chuỗi cung ứng – chuỗi giá trị của doanh nghiệp.

Tăng tốc chuyển đổi số và tài chính công nghệ: Dù ngành tài chính – ngân hàng chịu áp lực từ tăng trưởng tín dụng thấp và nợ xấu, đại dịch lại thúc đẩy mạnh mẽ thanh toán không tiền mặt cùng sự thâm nhập của Fintech và BigTech. Việc các tổ chức đẩy mạnh giao dịch trên nền tảng tự động hóa, ngân hàng số và thương mại điện tử cũng kéo theo cơ hội tăng trưởng nhanh cho các dịch vụ phụ trợ như logistics, giao nhận nhanh, đóng gói, nền tảng trực tuyến và an ninh mạng.

Mở rộng đầu tư công dài hạn: Các quốc gia ngày càng ưu tiên nguồn lực cho an sinh xã hội, phát triển cơ sở hạ tầng, năng lượng tái tạo, hạ tầng công nghệ thông tin – truyền thông (ICT) và dịch vụ y tế. Xu hướng này vừa thúc đẩy tăng trưởng ngắn hạn, vừa tạo tiền đề phát triển bền vững cho cả nhà tài trợ, doanh nghiệp, định chế tài chính lẫn các địa phương.

Chú trọng chăm sóc sức khỏe và kinh tế xanh: Đại dịch nâng cao nhận thức của chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp về y tế dự phòng cũng như bảo vệ môi trường. Điều này mở ra dư địa đầu tư rộng lớn trong lĩnh vực sản xuất thiết bị y tế, dược phẩm, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các dòng sản phẩm thân thiện với môi trường.

Sự phân định rạch ròi giữa nội dung biên tập và thương mại trên Forbes Monaco

Để làm rõ tính chất biên tập của bài viết về ông Mai Vũ Minh, việc rà soát toàn diện 96 trang của ấn phẩm in Forbes Monaco số tháng 5–6/2021 (tính từ bìa đầu đến bìa cuối) cho thấy tạp chí này duy trì ranh giới rất nghiêm ngặt giữa nội dung báo chí độc lập và các ấn phẩm thương mại.

Cụ thể, cấu trúc 96 trang của số báo được phân tách thành ba khối rõ rệt:

1. Trang bìa đầu (1 trang): Hình ảnh tay đua Công thức 1 Lewis Hamilton (The Equalizer) cùng các tiêu điểm nổi bật về danh sách tỷ phú năm 2021.

Bìa tạp chí in Forbes Monaco (số phát hành tháng 5–6/2021

2. Khối nội dung biên tập độc lập (87 trang): Chiếm hơn 90% dung lượng toàn ấn phẩm, được chia thành 8 nhóm chuyên mục cốt lõi của tòa soạn:

Đầu tư chuyên đề (Investing – 1 trang): Bài viết Four Trends Leading Safe Asset Investment phản ánh nhận định của ông Mai Vũ Minh.

Trang nội dung biên tập độc lập tiêu biểu

Chân dung chuyên sâu (The Profile / The Monaco Profile – 18 trang): Gồm các bài One Woman Show (6 trang), Drivers Ed (6 trang) và The Friendly Assassin (6 trang).

Bài luận & phân tích xu hướng (The Trend & The Essay – 17 trang): Gồm Mobility In A Post-Covid World (4 trang), Revenge Of The Winklevii và phần nối tiếp (8 trang), Operation Wealth Speed (5 trang).

Phong cách sống & văn hóa (Forbes Life – 15 trang): Gồm Sevens Heaven & trang mở đầu (3 trang), Art Naturally (2 trang), Escape To Smart Mountain (2 trang), Power Lunch: Rampoldi (1 trang), Alter Minus The Ego (3 trang) và La Rêverie (2 trang).

Phân tích trái chiều (Contrarian – 9 trang): Gồm Scene Stealer (3 trang), The Road Less Traveled (2 trang), The Teflon Trader (2 trang) và American Sun (2 trang).

Ban biên tập, mục lục, quan điểm & trích dẫn (8 trang): Gồm Inside & Contents (3 trang), Masthead / Sidelines / Fact & Comment / Book reviews (4 trang) và Thoughts on Ownership (1 trang).

Danh sách & hồ sơ tỷ phú (The List – 6 trang): Chuyên đề A Billionaire A Day.

Gương mặt tiên phong (Frontrunner – 5 trang): Gồm In Style (2 trang), Goldfingers (2 trang) và Buy, Hold, Sell (1 trang).

3. Khối thương mại – quảng cáo & quảng bá ấn phẩm (8 trang): Được tách bạch hoàn toàn khỏi phần biên tập, bao gồm:

BrandVoice (nội dung tài trợ mang thương hiệu đối tác – 3 trang): Gồm bài của UBS (2 trang) và Damacorp (1 trang), đều được gắn nhãn đỏ BrandVoice nhận diện rõ ràng ở góc trên bên trái trang báo.

Trang BrandVoice tiêu biểu

Quảng cáo hiển thị thương hiệu (4 trang): Dành cho các nhãn hàng Mieells | Christie's (1 trang), Sabrina Monte-Carlo (1 trang), Les Ateliers MC (1 trang) và Brooks Brothers (1 trang).

Trang Quảng cáo hiển thị thương hiệu tiêu biểu

Quảng bá ấn phẩm (1 trang): Phiếu đăng ký đặt mua dài hạn Subscribe NOW to Forbes Monaco.

Trang Quảng bá ấn phẩm

Qua đối chiếu trực tiếp trên ấn phẩm in, có thể thấy mọi nội dung hợp tác thương mại trên Forbes Monaco đều được định danh minh bạch bằng nhãn BrandVoice hoặc bố trí thành trang quảng cáo độc lập. Trong khi đó, bài viết ghi nhận quan điểm đầu tư của Chủ tịch SATAS Group và SAPA Thale Group Mai Vũ Minh tại chuyên mục Investing thuộc trọn vẹn 87 trang nội dung biên tập do chính tòa soạn thực hiện.