Forbes 400 ghi nhận kỷ lục tỷ phú trẻ: Làn sóng AI đưa dàn lãnh đạo Anthropic và OpenAI vào danh sách siêu giàu

Dàn lãnh đạo Anthropic và OpenAI thống trị nhóm tỷ phú công nghệ thế hệ mới

Sự bùng nổ của các mô hình ngôn ngữ lớn đưa hàng loạt nhà sáng lập công nghệ bước vào câu lạc bộ tỷ phú thế giới. Trong danh sách Forbes 400 công bố vào tháng 9, công ty khởi nghiệp phát triển chatbot Claude là Anthropic ghi nhận tới 4 nhà đồng sáng lập lọt vào bảng xếp hạng.

Trong số này, ông Tom Brown, 39 tuổi, sở hữu khối tài sản ước tính 15,5 tỷ USD. Ông tốt nghiệp chuyên ngành khoa học máy tính và khoa học nhận thức tại Viện Công nghệ Massachusetts vào năm 2010. Trước khi thành lập Anthropic, ông nằm trong nhóm 20 nhân sự đầu tiên của OpenAI và là tác giả chính của nghiên cứu công bố mô hình GPT 3 vào năm 2020. Năm 2021, ông rời OpenAI cùng 6 đồng nghiệp để thành lập Anthropic, hiện chịu trách nhiệm quản lý hệ thống hạ tầng điện toán phục vụ công tác huấn luyện mô hình.

Cùng sở hữu khối tài sản 15,5 tỷ USD ở tuổi 39 là bà Daniela Amodei, Chủ tịch kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Anthropic. Bà tốt nghiệp Đại học California Santa Cruz năm 2009, từng làm việc tại công ty dịch vụ tài chính Stripe và chịu trách nhiệm mảng an toàn chính sách tại OpenAI trước khi cùng anh trai sáng lập Anthropic vào năm 2021. Bà hiện trực tiếp quản lý toàn bộ các mảng nghiên cứu, kỹ thuật, phát triển sản phẩm và hoạt động thương mại của doanh nghiệp.

Hai gương mặt đồng sáng lập khác của Anthropic cùng góp mặt trong danh sách với khối tài sản 15,5 tỷ USD là ông Jack Clark, 37 tuổi và ông Sam McCandlish, 36 tuổi. Ông Jack Clark từng là phóng viên công nghệ tại Bloomberg trước khi giữ chức Giám đốc chính sách tại OpenAI và hiện phụ trách nhóm nghiên cứu tác động xã hội của AI tại Anthropic. Trong khi đó, ông Sam McCandlish có bằng tiến sĩ vật lý lý thuyết tại Đại học Stanford, từng nghiên cứu quy luật mở rộng dữ liệu tại OpenAI và hiện đảm nhận vị trí kiến trúc sư trưởng giám sát phát triển các mô hình tại Anthropic.

Về phía OpenAI, Chủ tịch Greg Brockman là đại diện nổi bật với khối tài sản đạt 25,5 tỷ USD ở tuổi 37. Từng giữ vị trí Giám đốc công nghệ của Stripe ở tuổi 25, ông Brockman đồng sáng lập OpenAI vào năm 28 tuổi. Hiện tại, ông phụ trách giám sát hạ tầng công nghệ và mảng kinh doanh sản phẩm của công ty. Ngoài cổ phần giá trị lớn tại OpenAI, ông còn nắm giữ lượng cổ phiếu trị giá gần 500 triệu USD tại Stripe cùng các khoản đầu tư vào Cerebras và CoreWeave.

Các nhà sáng lập công nghệ quốc phòng và dữ liệu AI bứt phá tài sản

Bên cạnh hai tên tuổi dẫn đầu về mô hình nền tảng, các doanh nghiệp cung cấp hạ tầng dữ liệu và ứng dụng chuyên biệt cũng tạo ra những tỷ phú tự thân trẻ tuổi. Ông Edwin Chen, 38 tuổi, nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc Surge AI, hiện sở hữu khối tài sản 18 tỷ USD. Tốt nghiệp Viện Công nghệ Massachusetts và từng làm việc tại Google, Facebook, Twitter, ông thành lập Surge AI vào năm 2020 để cung cấp dịch vụ dán nhãn dữ liệu và sửa lỗi phản hồi mô hình. Khách hàng lớn như Google và Anthropic giúp doanh nghiệp này vượt mốc doanh thu 1 tỷ USD mỗi năm mà không cần gọi vốn đầu tư mạo hiểm, trong đó ông Chen nắm giữ khoảng 75% cổ phần.

Trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng ứng dụng trí tuệ nhân tạo, nhà đồng sáng lập công ty Anduril là ông Palmer Luckey, 33 tuổi, ghi nhận giá trị tài sản 5,9 tỷ USD. Từng bán công ty kính thực tế ảo Oculus cho Facebook với giá 2 tỷ USD vào năm 2014, ông sáng lập Anduril vào năm 2017 chuyên sản xuất thiết bị bay không người lái, hệ thống cảm biến và phần mềm điều phối quân sự. Vào tháng 3, Anduril ký hợp đồng 10 năm trị giá 20 tỷ USD với quân đội Mỹ, tiếp đó huy động thành công 5 tỷ USD vào tháng 5, đưa định giá doanh nghiệp lên mức 61 tỷ USD.

Gương mặt trẻ tuổi nhất góp mặt trong danh sách Forbes 400 năm nay là ông Steven Hao, 30 tuổi, Giám đốc công nghệ kiêm cổ đông sáng lập lớn nhất của Cognition với tài sản 5,8 tỷ USD. Từng là kỹ sư tại Scale AI, ông đồng sáng lập Cognition vào năm 2023 với sản phẩm cốt lõi là Devin, trợ lý AI hỗ trợ viết và sửa mã lập trình cho nhiều tập đoàn lớn như Citibank và Ramp. Đợt gọi vốn 2 tỷ USD vào tháng 9 vừa qua đã đưa định giá Cognition lên mức 48 tỷ USD, chính thức đưa nhà sáng lập trẻ tuổi này vào danh sách những người giàu nhất nước Mỹ.