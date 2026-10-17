Food System Innovation Challenge 2026: Kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thực phẩm

Chương trình hướng đến thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng, kết nối nhà trường với doanh nghiệp và phát triển các sáng kiến đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp – thực phẩm.

Chương trình được tổ chức với sự phối hợp của Trường Đại học Nông Lâm (Đại học Huế), Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam (Food Bank Việt Nam), Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Hội Liên hiệp Thanh niên Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam và Chương trình Đổi mới sáng tạo Nông nghiệp – Thực phẩm Việt Nam (VAFIP).

Sự kiện thu hút đại diện các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên cùng hơn 200 sinh viên tham dự, tập trung trao đổi về khoa học công nghệ, chuyển đổi số và những giải pháp phát triển hệ thống thực phẩm bền vững.

Với thế mạnh đào tạo và nghiên cứu trong các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghệ thực phẩm và phát triển nông thôn, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế có nhiều điều kiện để thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ và phát triển các giải pháp phục vụ sản xuất.

Đặc biệt, khu vực miền Trung có tiềm năng về nông sản, thủy sản và sản phẩm bản địa, song cũng đối mặt với những thách thức từ biến đổi khí hậu, thiên tai, thất thoát sau thu hoạch và hạn chế trong liên kết chuỗi giá trị. Đây là những vấn đề thực tiễn đặt ra yêu cầu tăng cường hợp tác giữa cơ sở đào tạo, nhà khoa học và doanh nghiệp.

Phát biểu tại chương trình, GS.TS. Lê Đình Phùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, nhấn mạnh vai trò của việc gắn kết đào tạo, nghiên cứu khoa học với nhu cầu thực tiễn của xã hội và doanh nghiệp.

Lễ ký kết tại chương trình

Theo định hướng được chia sẻ, việc tham gia các chương trình đổi mới sáng tạo sẽ tạo điều kiện để sinh viên, giảng viên và các nhóm nghiên cứu tiếp cận những bài toán thực tế của ngành nông nghiệp – thực phẩm, phát triển ý tưởng thành giải pháp có khả năng ứng dụng, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Thông qua Food Innovation Day 2026, nhà trường hướng đến tăng cường kết nối giữa đào tạo, nghiên cứu và doanh nghiệp, tạo môi trường để sinh viên phát huy năng lực sáng tạo, tư duy giải quyết vấn đề và tinh thần khởi nghiệp.

Điểm nhấn của sự kiện là lễ phát động Food System Innovation Challenge 2026, một hoạt động thuộc định hướng triển khai Chương trình Đổi mới sáng tạo Nông nghiệp – Thực phẩm Việt Nam (VAFIP) giai đoạn 2026–2030.

Thử thách tập trung tìm kiếm các ý tưởng, mô hình và giải pháp có khả năng ứng dụng trong chuỗi giá trị nông nghiệp – thực phẩm, bao gồm ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, công nghệ bảo quản và chế biến, giảm thất thoát sau thu hoạch, giảm lãng phí thực phẩm, tận dụng phụ phẩm và phát triển kinh tế tuần hoàn.

Không chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm ý tưởng, chương trình hướng đến kết nối các nhóm sáng tạo với chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp nhằm hỗ trợ hoàn thiện giải pháp, tiếp cận môi trường thử nghiệm và từng bước đưa các sáng kiến vào thực tiễn.

Ông Nguyễn Tuấn Khởi, Chủ tịch Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam, cho rằng đổi mới sáng tạo là một trong những yếu tố quan trọng để giải quyết các thách thức của hệ thống thực phẩm hiện nay.

Từ thực tiễn 10 năm hoạt động của Food Bank Việt Nam, ông nhấn mạnh bên cạnh việc kết nối và chia sẻ nguồn lực thực phẩm, cần thúc đẩy các giải pháp dài hạn, phát huy vai trò của khoa học công nghệ và nguồn nhân lực trẻ. Ông kỳ vọng sự hợp tác với Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế sẽ góp phần phát triển những sáng kiến có giá trị ứng dụng, từng bước hình thành điểm kết nối đổi mới sáng tạo nông nghiệp – thực phẩm tại miền Trung.

Đại biểu và sinh viên tham gia chương trình

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, Ban Tổ chức trao 30 suất học bổng Food Hero Scholarship 2026, với tổng trị giá 45 triệu đồng, cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

Thông qua Food Innovation Day 2026 và lễ phát động Food System Innovation Challenge 2026, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế cùng các đơn vị đối tác hướng đến mở rộng hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện để sinh viên, giảng viên và các nhóm nghiên cứu phát triển những giải pháp có khả năng ứng dụng thực tiễn.

Chương trình được kỳ vọng góp phần thúc đẩy kết nối giữa tri thức, khoa học công nghệ và nguồn lực doanh nghiệp, đồng thời phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong xây dựng hệ thống thực phẩm bền vững tại Việt Nam.