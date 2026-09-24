Food Drive 2026: Kết nối nguồn lực, đưa thực phẩm đến nơi cần hỗ trợ

Chương trình do Ford Việt Nam, Hệ thống Đại lý ủy quyền Ford Việt Nam và Food Bank Việt Nam tổ chức, với sự đồng hành của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình.

Food Drive 2026 khởi động tại Cô nhi viện Thánh An Bùi Chu (Ninh Bình), với sự đồng hành của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình. Ảnh: BTC

Theo Ban tổ chức, Food Drive 2026 được triển khai trong khoảng thời gian hướng tới Ngày Quốc tế nhận thức về thất thoát và lãng phí lương thực (29/9) và Ngày Lương thực Thế giới (16/10). Thông qua chương trình, những nguồn thực phẩm còn giá trị sử dụng được kết nối và đưa đến các địa phương, đơn vị và cộng đồng đang cần hỗ trợ; góp phần lan toả tinh thần sử dụng hiệu quả nguồn lực và xây dựng một hệ thống thực phẩm bền vững hơn.

Ông Nguyễn Tuấn Khởi phát biểu tại lễ khởi động chương trình. Ảnh: BTC

Ông Nguyễn Tuấn Khởi, Chủ tịch Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam cho biết: “Food Drive không đơn thuần là một hoạt động trao tặng thực phẩm. Đây là hành trình kết nối những nguồn lực đang có trong xã hội với những nơi thực sự cần được hỗ trợ, để thực phẩm còn giá trị sử dụng không bị lãng phí mà tiếp tục tạo ra giá trị cho cộng đồng”.

Tổng nguồn thực phẩm dự kiến được huy động và trao tặng trong toàn hành trình là 15 tấn cho 7 tỉnh, thành trên cả nước. Ảnh: BTC

Theo ông Khởi, sự tham gia của doanh nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị địa phương, đối tác, tình nguyện viên và cộng đồng giúp mở rộng nguồn lực cho chương trình, qua đó đưa những đóng góp đến đúng nhu cầu và chuyển thành các hỗ trợ thiết thực tại từng địa phương.

Food Drive 2026 kết nối thực phẩm còn giá trị sử dụng với các cộng đồng cần hỗ trợ. Ảnh: BTC

Tổng nguồn thực phẩm dự kiến được huy động và trao tặng trong toàn hành trình là 15 tấn, đi qua 7 tỉnh, thành gồm Ninh Bình, Sơn La, Hà Nội, Nghệ An, Thanh Hóa, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh. Tại mỗi điểm đến, chương trình triển khai các hoạt động phù hợp với nhu cầu thực tế như trao tặng thực phẩm, nhu yếu phẩm, tổ chức Bếp yêu thương, chuẩn bị những bữa ăn dinh dưỡng, chương trình Trung Thu yêu thương và các hoạt động kết nối cộng đồng.

Hơn 3,5 tấn thực phẩm được ban tổ chức trao tặng cho Cô nhi viện Thánh An Bùi Chu và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình. Ảnh: BTC

Ngay tại điểm khởi động ở Ninh Bình, hơn 3,5 tấn thực phẩm đã được huy động và kết nối; trong đó, hơn 1 tấn được trao trực tiếp cho Cô nhi viện Thánh An Bùi Chu cùng các nhu yếu phẩm phục vụ việc chăm sóc trẻ em tại đây và khoảng 2,4 tấn được trao cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình để tiếp tục kết nối, phân phối tới những người và cộng đồng cần hỗ trợ.

Bên cạnh hoạt động trao tặng thực phẩm, chương trình tại Cô nhi viện Thánh An Bùi Chu còn có Bếp Yêu Thương, trao quà và các hoạt động gắn kết cộng đồng. Linh mục Giuse Phạm Ngọc Oanh, Giám đốc Cô nhi viện Thánh An Bùi Chu, cảm ơn Ford Việt Nam, Hệ thống Đại lý ủy quyền Ford Việt Nam, Food Bank Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình đã đồng hành cùng chương trình.

“Mỗi phần thực phẩm và quà tặng không chỉ đáp ứng những nhu cầu thiết thực trong cuộc sống mà còn là sự động viên, khích lệ từ cộng đồng dành cho các em”, Linh mục Giuse Phạm Ngọc Oanh chia sẻ.

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức còn đến thăm và tặng quà cho trẻ tại cô nhi viện. Ảnh: BTC

Ông Tống Văn Tam, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình chia sẻ, trong hoạt động nhân đạo, mỗi sự đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều có ý nghĩa khi được kết nối đúng lúc và đến đúng người cần được hỗ trợ. Việc huy động, phân phối thực phẩm cũng góp phần hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, thể hiện trách nhiệm của cộng đồng trong sử dụng hiệu quả nguồn lực và hạn chế lãng phí thực phẩm.

Sau điểm khởi động tại Ninh Bình, Food Drive 2026 tiếp tục đến Sơn La, Hà Nội, Nghệ An, Thanh Hóa, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh với các hoạt động được triển khai theo điều kiện và nhu cầu hỗ trợ thực tế tại từng nơi.