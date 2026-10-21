Foden lập hat-trick, Man City hủy diệt AEK Athens 5-1

Foden rực sáng, Man City vùi dập AEK Athens. Ảnh: EPA

Phil Foden đã có một đêm thi đấu thăng hoa với cú hat-trick ấn tượng, giúp Man City đè bẹp AEK Athens với tỷ số 5-1 tại đấu trường Champions League. Chiến thắng tưng bừng này mang ý nghĩa quan trọng giúp đoàn quân của HLV Enzo Maresca lấy lại sự tự tin sau thất bại trước PSG.

Man City bước vào trận đấu trên sân nhà Etihad với áp lực phải cải thiện phong độ sau trận thua 2-4 bẽ bàng trước PSG. Huấn luyện viên Enzo Maresca đã thực hiện hàng loạt sự thay đổi, cất chân sút chủ lực Erling Haaland trên băng ghế dự bị và trao cơ hội cho các nhân tố trẻ. Mặc dù vậy, sự xoay tua này không hề làm giảm đi sức mạnh tấn công đáng sợ của đại diện nước Anh.

Đội chủ nhà nhanh chóng làm chủ hoàn toàn thế trận và sớm tìm được bàn mở tỷ số ở ngay phút 12 nhờ công của Elliot Anderson. Tiền vệ tân binh này đã chớp thời cơ sút bồi dũng mãnh vào lưới trống, sau khi cú đá phạt hàng rào hiểm hóc của Enzo Fernandez đưa bóng dội xà ngang bật ra. Bàn thắng sớm giúp đôi chân của các cầu thủ áo xanh trở nên thanh thoát hơn rất nhiều.

Phút 34, thế trận tấn công mượt mà của Man City được cụ thể hóa bằng bàn nhân đôi cách biệt đầy nghệ thuật. Hậu vệ phải Rico Lewis có pha leo biên ấn tượng rồi căng ngang thuận lợi để Phil Foden dứt điểm quyết đoán tung nóc lưới đại diện Hy Lạp. Đội khách AEK Athens dù được sự tiếp lửa cuồng nhiệt từ khán đài nhưng tỏ ra hoàn toàn bất lực trong việc tiếp cận khung thành của Gianluigi Donnarumma ở hiệp đấu đầu tiên.

Bước sang hiệp hai, kịch bản bỗng trở nên kịch tính hơn khi AEK Athens bất ngờ nhen nhóm lại hy vọng bằng bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Stavros Pilios có pha xâm nhập vòng cấm dũng mãnh và dứt điểm chéo góc hiểm hóc ở phút 52 sau tình huống phản công chớp nhoáng. Tuy nhiên, niềm vui của những vị khách vô cùng ngắn ngủi bởi đội chủ nhà nhanh chóng thiết lập lại trật tự vốn có.

Rayan Cherki tái lập khoảng cách hai bàn chỉ năm phút sau đó với một pha xử lý kỹ thuật vặn sườn hậu vệ đối phương trước khi dứt điểm tinh tế. Quãng thời gian còn lại hoàn toàn là sân khấu riêng của Foden khi ngôi sao người Anh liên tục xé lưới đối phương. Phút 65, số 47 hoàn tất cú đúp bằng pha đặt lòng hoàn hảo vào góc cao, khép lại tình huống phối hợp đập nhả đẹp mắt với Rico Lewis.

Đến phút 76, Foden chính thức hoàn thành cú hat-trick lịch sử bằng pha đệm bóng cận thành dễ dàng từ đường dọn cỗ của cầu thủ trẻ vào thay người Ryan McAidoo. Đây là một màn trình diễn chói sáng khẳng định sự hồi sinh mạnh mẽ của cầu thủ 26 tuổi dưới triều đại mới.

Chiến thắng 5-1 hoành tráng không chỉ củng cố vị thế của Man City tại cúp châu Âu mà còn khẳng định chiều sâu lực lượng đáng nể mà họ đang sở hữu.

Kết quả chung cuộc: Man City 5-1 AEK Athens

Ghi bàn:

Man City: Anderson (12'), Foden (34', 65', 76'), Cherki (57')

AEK Athens: Pilios (52')

Đội hình ra sân của 2 CLB. Ảnh: BongDa.com.vn