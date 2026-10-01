Flydubai tạm dừng chuyến bay đến Israel sau sự cố trong buồng lái

Chiếc máy bay của hãng Flydubai chở hành khách từ Tabuk, Ảrập Xêút hạ cánh xuống sân bay quốc tế Ben Gurion, Israel

Theo thông báo của hãng, quyết định được đưa ra sau khi phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ các tình tiết liên quan đến sự cố.

Flydubai cho biết, đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý, chính phủ và các bên liên quan tại sân bay, sẽ xem xét lại lệnh tạm dừng khi có thêm thông tin.

Trước đó, vào sáng 30-9, chuyến bay FZ1073 khai thác bằng Boeing 737 MAX 8 chở 174 hành khách và 6 thành viên tổ bay đã gặp sự cố nghiêm trọng trên hành trình.

Theo dữ liệu Flightradar24, khi đang ở độ cao khoảng 10.360m, máy bay bất ngờ giảm độ cao mạnh và bị dao động.

Tổ bay đã phát mã khẩn cấp 7700, sau đó chuyển sang mã 7500 - tín hiệu quốc tế về hành vi can thiệp bất hợp pháp, rồi trở lại mã 7700 trước khi hạ cánh an toàn tại sân bay Tabuk, Ảrập Xêút.

Sự cố xuất phát từ vụ xô xát giữa hai phi công trong buồng lái. Cơ phó bị cáo buộc đã tấn công cơ trưởng bằng vật sắc nhọn, cố gắng giành quyền điều khiển, khiến máy bay chúi xuống.

Các thành viên phi hành đoàn và hành khách đã khống chế đối tượng, giúp tổ bay lấy lại kiểm soát.

Cơ quan Hàng không Dân dụng UAE (GCAA) xác nhận, một số thành viên tổ bay bị thương, trong đó cả cơ trưởng và cơ phó đều được đưa tới bệnh viện sau khi hạ cánh.

Toàn bộ 174 hành khách được xác nhận an toàn, sau đó được bố trí sang một chuyến bay khác của Flydubai để tiếp tục hành trình tới Tel Aviv. GCAA cho biết đã mở cuộc điều tra toàn diện về vận hành và an ninh.

Theo truyền thông Israel, cơ phó được cho là công dân Oman, còn cơ trưởng là công dân Ấn Độ. Tuy nhiên, Flydubai chưa chính thức xác nhận quốc tịch của hai phi công, động cơ vụ tấn công vẫn đang được điều tra.

Theo Al Jazeera, Xinhua