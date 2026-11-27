Hãng hàng không Flydubai của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã mở bán trở lại vé các chuyến bay giữa Dubai và Tel Aviv, dự kiến bắt đầu khai thác từ ngày 3/12 tới, sau gần 2 tháng đình chỉ hoạt động do sự cố xảy ra trên một máy bay của hãng.

Việc nối lại đường bay đã được phía Israel chấp thuận theo các quy định an ninh mới, sau khi Bộ trưởng Giao thông Israel Miri Regev thông qua quyết định cho phép Flydubai khôi phục hoạt động. Tuy nhiên, quyết định này vẫn phải được các cơ quan an ninh Israel, trong đó có Cơ quan An ninh nội địa Shin Bet, Cơ quan Tình báo Mossad và Hội đồng An ninh Quốc gia, thông qua.

Trước đó, ngày 23/11, Bộ Giao thông Israel thông báo Bộ trưởng Regev đã đồng ý về nguyên tắc cho phép hãng hàng không UAE nối lại các chuyến bay đến Tel Aviv, sau khi một phái đoàn gồm các quan chức cấp cao của ngành giao thông và an ninh Israel trở về từ Dubai. Phái đoàn do Tổng Vụ trưởng (cấp Thứ trưởng) Bộ Giao thông Moshe Ben-Zaken dẫn đầu đã tiến hành trao đổi với các quan chức hàng không UAE về những biện pháp bảo đảm an ninh nhằm tạo điều kiện khôi phục các chuyến bay giữa hai nước.

Theo Bộ Giao thông Israel, phái đoàn đã báo cáo Bộ trưởng Regev về những biện pháp mà Flydubai triển khai sau sự cố, song không công bố cụ thể những thay đổi trong quy trình kiểm soát an ninh của hãng. Bộ này đánh giá việc nối lại hoạt động của Flydubai là bước tiến quan trọng nhằm khôi phục kết nối hàng không giữa Israel và UAE, đồng thời mở rộng lựa chọn đi lại cho hành khách.

Các chuyến bay của Flydubai đến Israel bị đình chỉ từ ngày 30/9, sau khi cơ phó mang quốc tịch Oman trên một chuyến bay hướng tới Tel Aviv tấn công cơ trưởng người Ấn Độ và tìm cách điều khiển máy bay lao xuống, với mục tiêu sát hại toàn bộ hành khách và phi hành đoàn. Vụ việc đã được ngăn chặn nhờ sự chống trả của cơ trưởng cùng một số hành khách Israel trên máy bay. Máy bay sau đó phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Tabuk của Saudi Arabia.

Sự cố nghiêm trọng này khiến giới chức Israel tăng cường cảnh giác và đặt ra những yêu cầu kiểm tra an ninh chặt chẽ hơn đối với phi công, thành viên phi hành đoàn của các hãng hàng không nước ngoài hoạt động tại hoặc bay qua không phận Israel. Ban đầu, Israel dự kiến cấm Flydubai khai thác các chuyến bay đi và đến Tel Aviv ít nhất đến ngày 15/12.

Trước khi bị đình chỉ, Flydubai khai thác khoảng 10 chuyến bay mỗi ngày từ Tel Aviv đến Dubai, đóng vai trò là điểm trung chuyển quan trọng đối với hành khách Israel đi các điểm đến phổ biến ở châu Á như Thái Lan, Philippines, Trung Quốc và Nhật Bản.

Trong khi Flydubai chuẩn bị nối lại hoạt động, các hãng hàng không Israel gồm El Al, Arkia và Israir vẫn chưa được phép khôi phục đường bay đến Dubai. Các chuyến bay của những hãng này bị phía UAE đình chỉ từ khi xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran bùng phát hồi cuối tháng 2/2026. Hiện Etihad, hãng hàng không khai thác đường bay đến Abu Dhabi, vẫn là hãng duy nhất duy trì kết nối hàng không giữa Israel và UAE.