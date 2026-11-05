Florida - thành trì hiếm hoi của đảng Cộng hòa sau bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ

Cử tri bỏ phiếu tại một điểm bầu cử giữa nhiệm kỳ ở New York, Mỹ, ngày 3/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Ngày 4/11, Thống đốc bang Florida Ron DeSantis cảnh báo đảng Cộng hòa đang đối mặt với nguy cơ suy giảm nghiêm trọng vị thế chính trị trên toàn quốc sau những thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11.

Ông cho rằng Florida hiện gần như là thành trì cuối cùng của đảng này trong số 10 bang đông dân nhất nước Mỹ.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông DeSantis nhận định kết quả bầu cử lần này có thể trở thành biến cố mang tính sống còn đối với đảng Cộng hòa. Theo ông, trong số 10 bang đông dân nhất nước Mỹ, Florida hiện là bang duy nhất vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của đảng này.

Trong khi đó, đảng Dân chủ giành được nhiều chiến thắng tại các bang vốn là địa bàn truyền thống của Cộng hòa.

Ông DeSantis cho rằng Florida tránh được làn sóng thất bại nhờ thành tích điều hành của chính quyền bang và việc duy trì được niềm tin của cử tri đối với các chính sách bảo thủ.

Đáng chú ý, Dự luật Tu chính Hiến pháp số 3, nhằm tăng mức miễn trừ thuế bất động sản đối với nhà ở chính từ 50.000 USD lên 250.000 USD vào năm 2028, đã được thông qua với khoảng 62% số phiếu.

Theo ông, đề xuất giảm thuế này góp phần thu hút cử tri đi bỏ phiếu và củng cố sự ủng hộ dành cho các ứng cử viên Cộng hòa.

Những thất bại của đảng Cộng hòa cũng làm dấy lên sự chú ý về tương lai chính trị của ông DeSantis, người từng tranh cử tổng thống năm 2024 và sẽ kết thúc nhiệm kỳ thống đốc vào tháng 1/2027.

Chuyên gia chiến lược chính trị Doug Kaplan tại Orlando nhận định kết quả bầu cử giúp ông DeSantis có cơ hội củng cố vị thế trên chính trường toàn quốc, đồng thời tạo tiền đề nếu ông cân nhắc tham gia cuộc đua tổng thống năm 2028.

Tuy nhiên, phong trào MAGA (Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại) của Tổng thống Donald Trump vẫn duy trì ảnh hưởng đáng kể đối với cử tri Cộng hòa, tạo ra thách thức đối với bất kỳ ứng cử viên nào muốn xây dựng vị thế riêng trong đảng./.