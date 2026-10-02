Florian Wirtz tỏa sáng, giúp Đức dễ dàng đánh bại Serbia

Bước vào trận đấu với sức ép không nhỏ sau khi chỉ giành được 1 điểm qua hai lượt trận đầu tiên, HLV Klopp quyết định làm mới đội hình và trao cơ hội cho một số cầu thủ trẻ. Những thay đổi này giúp Đức nhập cuộc giàu năng lượng, chủ động kiểm soát bóng và liên tục tổ chức các đợt tấn công về phía khung thành Serbia.

Tom Bischof có mặt đúng lúc để đá bồi chính xác, ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho tuyển Đức (Ảnh: UEFA).

Dù tạo ra nhiều cơ hội, đội chủ nhà phải chờ đến phút 39 mới phá vỡ thế cân bằng. Florian Wirtz xử lý khéo léo trong vòng cấm trước khi tung cú dứt điểm đưa bóng tìm đến cột dọc. Tom Bischof có mặt đúng lúc, nhanh chóng đá bồi thành công để mở tỷ số 1-0 cho Đức.

Bàn thắng giúp đội chủ nhà càng thi đấu tự tin. Serbia nỗ lực tổ chức phản công nhưng gặp nhiều khó khăn trước khả năng kiểm soát khu trung tuyến và duy trì sức ép của đối phương.

Sang hiệp hai, Đức tiếp tục nắm thế chủ động và không mất nhiều thời gian để gia tăng cách biệt. Phút 61, Maximilian Mittelstädt thực hiện đường chuyền thuận lợi cho Wirtz. Tiền vệ thuộc biên chế Liverpool khống chế gọn gàng trước khi dứt điểm lạnh lùng, đánh bại thủ môn Serbia để nâng tỷ số lên 2-0.

Đây là màn trình diễn đáng chú ý của Wirtz trong lần đầu tiên đá chính dưới thời HLV Klopp. Không chỉ trực tiếp ghi bàn, tiền vệ này còn góp công lớn vào tình huống dẫn đến pha lập công của Bischof. Trong khi đó, Bischof cũng tận dụng tốt cơ hội được trao bằng bàn mở tỷ số quan trọng.

Florian Wirtz ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho tuyển Đức (Ảnh: UEFA).

Trong khoảng thời gian còn lại, Đức chủ động kiểm soát nhịp độ, hạn chế khả năng lên bóng của Serbia và bảo toàn cách biệt hai bàn đến hết trận.

Chiến thắng 2-0 giúp tuyển Đức nâng tổng điểm lên 4 sau ba lượt trận, vươn lên vị trí thứ ba bảng 2 League A, đồng thời tạo đà tâm lý thuận lợi trước cuộc đối đầu Hy Lạp ở lượt trận tiếp theo.

Đội hình xuất phát: Đức: Urbig, Treu, Thiaw, Anton, Mittelstadt, Gnabry Pavlovic, Bischof, Scherhant, Woltemade, Wirtz. Serbia: Jovic, Tadic, Zdjelar, Maksimovic, Zivkovic, Kostic, Babic, Gudelj, Erakovic, Nedeljkovic, Petrovic. Chung cuộc: Đức 2-0 Serbia.