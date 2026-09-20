Flex x Cop 2 kết thúc bằng thành tích rating cao nhất lịch sử hai mùa

Flex x Cop 2 khép lại với thành tích đáng chú ý khi tập cuối đạt mức rating cao nhất toàn bộ hai mùa, đồng thời vượt qua kỷ lục do phần đầu thiết lập. Thành tích này cho thấy sức hút của bộ phim vẫn được duy trì đến những tập cuối sau hành trình phát sóng với nhiều vụ án và tình huống mới.

Theo số liệu Nielsen Korea, tập cuối của Flex x Cop 2 phát sóng ngày 19/9 đạt rating trung bình toàn quốc 11,8%, đứng đầu khung giờ. Con số này vượt mức 11,0% từng được ghi nhận ở tập có rating cao nhất của mùa đầu tiên, qua đó thiết lập thành tích mới cho thương hiệu.

Flex x Cop 2 kết hợp yếu tố hình sự, hành động, hài hước và câu chuyện tài phiệt. Ảnh: NSX

Sức hút của Flex x Cop đến từ công thức kết hợp giữa hình sự, hành động, hài hước và yếu tố tài phiệt vốn đã tạo dấu ấn từ mùa đầu tiên. Phần 2 tiếp tục xoay quanh Jin Yi Soo, thiếu gia đời thứ ba của tập đoàn Hansu do Ahn Bo Hyun thủ vai.

Sau những biến cố ở mùa trước, Yi Soo dần nhận ra niềm đam mê thực sự của mình nằm ở công việc điều tra. Thay vì chỉ dựa vào thân phận và tiền bạc để phá án, anh quyết tâm theo đuổi nghề thám tử một cách nghiêm túc và tham gia khóa đào tạo chính quy tại học viện cảnh sát.

Tuy nhiên, hành trình trở thành một cảnh sát thực thụ của Yi Soo không hề đơn giản. Một trong những thay đổi đáng chú ý ở mùa 2 là sự xuất hiện của Joo Hye Ra do Jung Eun Chae thủ vai. Cô từng là át chủ bài của Đội Chống Khủng bố thuộc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia và cũng là người trực tiếp huấn luyện Yi Soo tại học viện cảnh sát.

Sau khi trở lại Đội Điều tra Tội phạm Bạo lực số 1, Yi Soo bất ngờ phát hiện Hye Ra đã trở thành đội trưởng mới và trực tiếp quản lý mình. Một bên là thiếu gia tài phiệt có cách phá án khác người, một bên là nữ đội trưởng nguyên tắc và lạnh lùng. Sự đối lập giữa hai nhân vật tạo thêm nhiều tình huống vừa căng thẳng vừa hài hước cho bộ phim.

Không chỉ thay đổi về nhân sự, quy mô các vụ án trong mùa 2 cũng được đẩy lên cao hơn. Ngay từ những tập đầu, Yi Soo đã trở thành mục tiêu của một kẻ bí ẩn liên tục gửi những lời đe dọa bằng bom tự chế. Các vụ việc sau đó mở rộng ra ngoài những vụ án thông thường, đưa nhóm điều tra vào nhiều cuộc truy đuổi nguy hiểm hơn.

Đáng chú ý, lợi thế tài phiệt của Yi Soo tiếp tục được khai thác như một phần đặc trưng của nhân vật. Anh có thể tận dụng tiền bạc, siêu xe, máy bay riêng và những mối quan hệ trong giới thượng lưu để phục vụ quá trình điều tra. Cách kết hợp giữa nghiệp vụ cảnh sát và những đặc quyền của một thiếu gia giàu có tạo nên màu sắc riêng cho Flex x Cop.

Bên cạnh Ahn Bo Hyun và Jung Eun Chae, các thành viên quen thuộc của Đội Điều tra Tội phạm Bạo lực số 1 như Park Jun Young do Kang Sang Jun thủ vai và Choi Kyung Jin do Kim Shin Bi đảm nhận tiếp tục đồng hành. Sự trở lại của dàn nhân vật cũ giúp duy trì tinh thần đồng đội vốn là một phần quan trọng của bộ phim.

Với Flex x Cop 2, thành tích 11,8% ở tập cuối không chỉ khép lại mùa phim bằng một cột mốc mới mà còn cho thấy sức hút của thương hiệu vẫn được duy trì sau mùa đầu tiên. Việc vượt qua thành tích 11,0% của phần trước giúp mùa 2 để lại dấu ấn riêng về mặt rating, trong khi câu chuyện của Jin Yi Soo cũng có thêm một chặng đường mới trong hành trình từ thiếu gia tài phiệt trở thành một cảnh sát thực thụ.