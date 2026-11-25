Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, tháng 10/2026, Công ty cổ phần Đầu tư và thuê mua tàu bay FLC đã hoàn tất việc chuyển đổi tên thành Công ty cổ phần Đầu tư tài chính hàng không, bất động sản và năng lượng VANTA.

Không dừng lại ở việc thay đổi nhận diện, doanh nghiệp còn chuyển địa điểm đặt trụ sở. Địa chỉ mới nằm tại tầng 5, tòa Luviaf, số 11 An Dương Vương, phường Quy Nhơn Nam, thay cho trụ sở cũ tại khu du lịch biển Nhơn Lý - Cát Tiến, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai.

Đăng ký kinh doanh mới cũng ghi nhận sự mở rộng đáng kể về phạm vi hoạt động của VANTA. Bên cạnh các lĩnh vực hiện có, công ty bổ sung 4 ngành nghề thuộc nhóm năng lượng và thiết bị điện, bao gồm sản xuất điện từ nguồn tái tạo (điện gió, điện mặt trời, thủy điện); xây dựng công trình điện; sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện; sản xuất động cơ, tua bin.

Với những điều chỉnh này, danh mục ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp hiện có 197 lĩnh vực. Dù tên gọi VANTA thể hiện định hướng hoạt động rộng hơn, bao gồm tài chính, hàng không, bất động sản và năng lượng, ngành nghề kinh doanh chính vẫn được đăng ký là cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác. Hoạt động này bao gồm cả mua, thuê, cho thuê và cho thuê lại máy bay.

Bộ máy quản lý của doanh nghiệp chưa có thay đổi ở vị trí đại diện pháp luật. Ông Trịnh Huy Linh, sinh năm 1990, tiếp tục đảm nhiệm vai trò này và giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Hành trình thay đổi tên và tăng vốn lên 6.000 tỷ đồng

VANTA tiền thân là pháp nhân được FLC thành lập từ đầu năm 2026 để triển khai hoạt động đầu tư và khai thác tàu bay. Trong chưa đầy một năm, doanh nghiệp đã nhiều lần thay đổi tên gọi, đồng thời trải qua một đợt tăng vốn điều lệ quy mô lớn.

Vào cuối tháng 2/2026, công ty ra đời với tên gọi Công ty cổ phần Đầu tư và khai thác Hàng không Tiên Phong, vốn điều lệ đăng ký 1.500 tỷ đồng. Trong cơ cấu cổ đông ban đầu, Tập đoàn FLC nắm quyền chi phối với khoản góp vốn 1.497 tỷ đồng, tương đương 99,8% cổ phần. Hai cổ đông còn lại là ông Trịnh Huy Linh và bà Đỗ Thị Thanh Huyền, mỗi người góp 1,5 tỷ đồng, sở hữu 0,1% vốn.

Sau đó, doanh nghiệp chuyển sang tên Công ty cổ phần Đầu tư và thuê mua tàu bay MSV. Chỉ khoảng một tháng tiếp theo, công ty thực hiện tăng vốn điều lệ từ 1.500 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng, tương đương gấp 4 lần quy mô ban đầu.

Cơ cấu tài sản góp vốn trong đợt tăng vốn này cũng có điểm đáng chú ý. Trong tổng số 6.000 tỷ đồng vốn điều lệ, tiền mặt chỉ chiếm 3 tỷ đồng, trong khi 5.997 tỷ đồng còn lại được ghi nhận là tài sản khác.

Đến giữa tháng 5/2026, MSV tiếp tục thay đổi tên thành Công ty cổ phần Đầu tư và thuê mua tàu bay FLC. Đây là tên gọi gắn với doanh nghiệp trong giai đoạn triển khai kế hoạch phát triển hoạt động hàng không của tập đoàn trước khi chuyển sang thương hiệu VANTA.

Sự ra đời của pháp nhân chuyên trách đầu tư và thuê mua tàu bay là một phần trong kế hoạch sắp xếp lại hệ sinh thái hàng không của FLC. Tại ĐHĐCĐ bất thường diễn ra ngày 27/5/2026, lãnh đạo tập đoàn cho biết doanh nghiệp sẽ đảm nhiệm hoạt động đầu tư, khai thác và cho thuê tàu bay. Đối tượng phục vụ trước hết là nhu cầu phát triển đội bay của Bamboo Airways, bên cạnh đó là các đối tác trong nước và quốc tế.

Theo định hướng được FLC công bố, việc hình thành mô hình doanh nghiệp riêng cho hoạt động tàu bay sẽ giúp tập đoàn tăng tính chủ động trong khai thác, cải thiện hiệu quả vận hành và hoàn thiện chuỗi dịch vụ hàng không.

Ngoài kế hoạch liên quan đến đội bay, doanh nghiệp còn góp mặt trong đề xuất phát triển hạ tầng hàng không tại Gia Lai. Tháng 6/2026, FLC, Công ty cổ phần Đầu tư và thuê mua tàu bay FLC và HAS Development Corporation đã cùng gửi đề xuất tới các cơ quan có thẩm quyền, kiến nghị được xem xét và tạo điều kiện tham gia đầu tư, nâng cấp, vận hành một số hạng mục thuộc Cảng hàng không Phù Cát.

Liên danh đề xuất triển khai dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP) hoặc một hình thức đầu tư khác phù hợp với quy định hiện hành.