FJ chưa hạ nhiệt, Land Cruiser 300 HEV tiếp tục tạo sức nóng

Sức hút từ cái tên mới trong gia đình Land Cruiser

Ngay khi mới trình làng, Land Cruiser FJ hoàn toàn mới đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu xe. Tiếp nối sự kiện ra mắt và trưng bày tại hàng loạt đại lý trên toàn quốc, Toyota tổ chức sự kiện lái thử mẫu xe này tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Lạt, nhận được sự tham dự và trải nghiệm của hàng nghìn lượt khách hàng. Điều này phần nào phản ánh cái tên Land Cruiser vẫn giữ nguyên giá trị và sức hút trong một thị trường ngày càng đa dạng về thương hiệu và sản phẩm.

Land Cruiser FJ thu hút khách hàng tìm hiểu tại sự kiện trưng bày.

Hoạt động lái thử đã mang đến cho khách hàng trải nghiệm thực tế về mẫu xe này. “Tôi rất thích thiết kế của mẫu xe này, lực, chắc chắn, logo dòng chữ TOYOTA mang biểu tượng toàn cầu. Tôi ít khi đi đường khó, nhưng lái FJ có các tính năng đi địa hình như hệ thống kiểm soát chống trượt tự động, dẫn động 2 cầu, khóa vi sai cầu sau, chế độ second start tạo lực kéo ổn định, liên tục để đi qua đường trơn trượt dễ dàng cũng giúp tôi tự tin khi trải nghiệm đường offroad của Toyota”, anh Phong, khách hàng lái thử Land Cruiser FJ chia sẻ.

Với Land Cruiser FJ, hãng Nhật Bản hướng đến nhóm khách hàng đang tìm kiếm một mẫu SUV địa hình nhỏ gọn, đa mục đích sử dụng từ linh hoạt di chuyển trong phố thị đến mạnh mẽ chinh phục địa hình, thỏa mãn đam mê khám phá. Bởi vậy, không chỉ chú trọng đến các thông số vận hành, Toyota còn trang bị cho tiểu Land Cruiser những tiện nghi và an toàn tiên tiến như hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập, bộ lọc bụi mịn PM2.5, camera 360 độ, hệ thống cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường, kiểm soát hành trình chủ động, đèn chiếu xa tự động thích ứng và phanh hỗ trợ đỗ xe.

Land Cruiser FJ chinh phục địa hình.

Chính thức giới thiệu đến khách hàng Việt từ ngày 28-7, chỉ sau 3 ngày ra mắt, 30 xe Land Cruiser FJ đã tìm được chủ nhân (theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA). Báo cáo kinh doanh của Toyota tháng 8 cũng ghi nhận 113 chiếc được giao đến tay khách hàng. Đây là tín hiệu tích cực cho một mẫu xe hoàn toàn mới tại thị trường Việt Nam.

Land Cruiser 300 bước vào kỷ nguyên hybrid

Land Cruiser 300 HEV là phiên bản Hybrid Electric đầu tiên của Land Cruiser 300 tại Việt Nam, chính thức được phân phối tại hệ thống đại lý Toyota trên toàn quốc từ ngày 9-9. Điều này đánh dấu sự mở rộng dải sản phẩm thân thiện môi trường của hãng Nhật Bản, từ SUV, MPV phổ thông đến SUV cao cấp và có lịch sử lâu đời. Land Cruiser 300 HEV vẫn kế thừa những giá trị cốt lõi đã làm nên tên tuổi của Land Cruiser, đồng thời bổ sung hệ thống hybrid tự sạc, tiện lợi và chủ động trên mọi hành trình.

Land Cruiser 300 HEV chính thức phân phối tại thị trường Việt Nam từ ngày 9-9.

Hệ thống hybrid song song kết hợp động cơ xăng V6 3.5L tăng áp kép và hộp số tự động 10 cấp, sản sinh công suất cực đại 457 mã lực và mô-men xoắn cực đại 790 Nm. Mô-tơ điện bổ sung lực kéo ngay từ dải tốc độ thấp, hỗ trợ xe khởi hành nhanh, tăng tốc liền mạch và duy trì sự chủ động khi vượt xe, leo dốc hoặc di chuyển trên địa hình đòi hỏi lực kéo lớn. Kế thừa truyền thống hybrid tự sạc, động cơ xăng và mô-tơ điện tự động phối hợp theo điều kiện thực tế, tối ưu hiệu quả sử dụng nhiên liệu, không cần trạm sạc và không làm thay đổi thói quen người dùng.

Bên cạnh đó, Toyota còn nâng tầm trải nghiệm cho người dùng Land Cruiser 300 HEV khi trang bị vô lăng trợ lực điện, sạc không dây, hàng ghế hai có thể gập theo tỷ lệ 60:40 và có bệ tỳ tay. Sức mạnh chinh phục địa hình của Land Cruiser 300 HEV tiếp tục được kế thừa khi trang bị hệ thống giám sát đa địa hình Multi-Terrain Monitor hỗ trợ người lái nhận biết chướng ngại vật và vị trí bánh xe khi di chuyển trên đường hẹp hoặc địa hình phức tạp; Hệ thống lựa chọn đa địa hình Multi-Terrain Select hỗ trợ tối ưu lực kéo, hệ thống treo và phanh theo điều kiện mặt đường; Crawl Control tự động kiểm soát ga và phanh ở tốc độ thấp, giúp người lái tập trung điều khiển hướng di chuyển khi vượt qua địa hình khó; Nền tảng GA-F với kết cấu khung rời có độ cứng vững cao giúp duy trì sự ổn định, độ bền và khả năng vận hành trên nhiều loại địa hình; Hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian giúp người lái kiểm soát xe tự tin trong cả hành trình hằng ngày và những điều kiện khắc nghiệt. Ngoài ra, các tính năng an toàn Toyota Safety Sense được trang bị, phát huy hiệu quả trong nhiều điều kiện vận hành, đặc biệt khi di chuyển trong đô thị.

Sự ra đời của phiên bản Land Cruiser 300 HEV không đơn thuần là sự thay đổi về hệ truyền động, mà tiếp tục hiện thực hóa cam kết của hãng Nhật Bản trong mục tiêu giảm phát thải thông qua chiến lược tiếp cận đa chiều.