FIX 2026 quy tụ 588 doanh nghiệp, trình diễn công nghệ AI và robot

Hàn Quốc tổ chức triển lãm công nghệ tương lai với 588 doanh nghiệp tham gia. (Ảnh: BTC)

Đây là năm thứ ba FIX được tổ chức tại Daegu và là kỳ triển lãm có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Theo ban tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài chiếm 28% tổng số đơn vị tham gia. Với chủ đề “AI, vượt xa công nghệ, đi vào cuộc sống thường nhật”, triển lãm tập trung giới thiệu các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất và đời sống.

Trong lĩnh vực di chuyển thông minh, nhiều doanh nghiệp như Hyundai Motor, Mercedes-Benz, Zeekr, Neolix và Volocopter tham gia giới thiệu công nghệ mới. Hyundai Motor trình diễn các thành tựu phát triển công nghệ lái xe tự động như ATRIA AI và Pleos. Trong khi đó, RideFlux và Mars Auto giới thiệu xe tải tự lái, còn Neolix (NT1) trưng bày các mẫu xe N3 và N6.

Khách tham quan cũng có cơ hội trải nghiệm công nghệ thực tế ảo mô phỏng phương tiện bay đô thị (UAM), thử điều khiển thiết bị bay không người lái và lái thử một số dòng xe điện.

Ở lĩnh vực robot, HD Hyundai Robotics giới thiệu công nghệ tự động hóa trong sản xuất thông qua mô hình xử lý lốp xe bằng robot cộng tác HDC35-18. Doosan Robotics trưng bày 5 giải pháp dựa trên robot, trong đó có Scan&Go, sản phẩm từng nhận giải Best of Innovation Award tại Triển lãm Điện tử tiêu dùng (CES).

Các ứng dụng robot phục vụ đời sống cũng được trình diễn, từ robot pha chế kem, cà phê đến robot hình người thực hiện nhiệm vụ phân loại đồ vật, nhận diện cử chỉ và biểu diễn ảo thuật.

Trước thềm triển lãm, chính quyền thành phố Daegu công bố 31 doanh nghiệp được lựa chọn nhận Giải thưởng Đổi mới sáng tạo FIX 2026, trong đó 9 doanh nghiệp nhận Giải thưởng Công nghệ Đổi mới sáng tạo Xuất sắc nhất và 22 doanh nghiệp nhận Giải thưởng Đổi mới sáng tạo. Có 209 doanh nghiệp đăng ký xét giải, trong đó 147 doanh nghiệp từng đạt giải tại các triển lãm lớn trong nước và quốc tế.

Các giải pháp được vinh danh trải rộng từ robot hình người, phương tiện tự hành ứng dụng AI đến công nghệ làm mát máy chủ AI. Đáng chú ý, CENS nhận Giải thưởng Công nghệ Đổi mới sáng tạo Xuất sắc nhất với hệ thống làm mát phun chính xác điều khiển bằng AI. Theo thông tin công bố, đây là lần đầu tiên công nghệ này được thương mại hóa trên thế giới.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, FIX 2026 tổ chức các hội nghị, hội thảo từ ngày 21-23/10, với sự tham gia của 60 chuyên gia đến từ 17 quốc gia. Triển lãm đồng thời mở rộng chương trình tư vấn xuất khẩu trong hai ngày 22-23/10, kết nối doanh nghiệp trưng bày với các nhà mua hàng quốc tế nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại.