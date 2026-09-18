Fitch Ratings nâng triển vọng xếp hạng tín nhiệm của Thái Lan lên mức ổn định

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Fitch Ratings ngày 18/9 đã điều chỉnh triển vọng xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Thái Lan từ mức "Tiêu cực" lên "Ổn định," đồng thời xác nhận xếp hạng tín nhiệm phát hành nợ bằng ngoại tệ dài hạn (IDR) của nước này ở mức BBB+.

Theo Fitch Ratings, quyết định điều chỉnh trên phản ánh sự gia tăng niềm tin vào khả năng ổn định nợ công của chính phủ Thái Lan trong trung hạn, cũng như việc môi trường chính trị của nước này được cải thiện sau cuộc tổng tuyển cử tháng 2/2026.

Đánh giá này đi ngược cảnh báo hạ xếp hạng tín nhiệm của Thái Lan mà Fitch đưa ra vào năm ngoái, vào thời điểm những lo ngại về nợ công gia tăng và tăng trưởng kinh tế suy yếu gây áp lực lên hồ sơ tín dụng của quốc gia Đông Nam Á này.

Fitch nhận định bất chấp chi phí năng lượng gia tăng và nhu cầu du lịch giảm nhẹ do căng thẳng tại Trung Đông, nền kinh tế Thái Lan vẫn duy trì đà phục hồi tốt nhờ sự đóng góp tích cực từ dòng vốn đầu tư vào lĩnh vực công nghệ và trung tâm dữ liệu. Bên cạnh đó, quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra suôn sẻ sau tổng tuyển cử đã góp phần giải tỏa các lo ngại về bất ổn liên quan đến chính sách.

Báo cáo của Fitch nhấn mạnh nền tảng tài chính đối ngoại vững chắc và khả năng tự huy động phần lớn nợ công từ thị trường trong nước tiếp tục là điểm tựa quan trọng duy trì xếp hạng tín nhiệm về đầu tư cho Thái Lan.

Fitch dự báo tỷ lệ nợ công trên GDP của Thái Lan ở mức 59,3% trong năm tài chính 2025 và sẽ duy trì dưới mức 63% cho đến năm tài chính 2028 - thấp hơn đáng kể so với mức trần pháp định 70% và khả quan hơn so với mức dự báo 65% trước đó.

Động thái của Fitch tương đồng với hành động của Moody's hồi tháng 4 vừa qua, khi tổ chức này cũng nâng triển vọng tín nhiệm của Thái Lan lên mức "Ổn định" nhờ giảm thiểu được các rủi ro từ thuế quan của Mỹ.

Trước thông tin trên, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Ekniti Nitithanprapas khẳng định quyết định của Fitch cho thấy niềm tin ngày càng tăng của giới đầu tư vào định hướng chính sách của chính phủ.

Ông nhấn mạnh chính phủ Thái Lan sẽ đẩy mạnh triển khai các chính sách thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp mới, thúc đẩy chuyển dịch sang năng lượng xanh và duy trì kỷ luật tài khóa nhằm tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững./.