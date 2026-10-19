Fitbit Edge và Fitbit Air: Thêm màn hình có đáng để trả nhiều tiền hơn?

Google đang dần trở lại với thị trường thiết bị theo dõi thể chất. Kể từ khi ra mắt Pixel Watch vào năm 2022, hãng liên tục cải tiến dòng đồng hồ thông minh này, đồng thời giới thiệu Fitbit Ace LTE dành cho trẻ em vào năm 2024.

Tuy nhiên, trong thời gian đó, Google dường như ít chú trọng đến việc phát triển các thiết bị đeo giá phải chăng mang thương hiệu Fitbit. Tình hình bắt đầu thay đổi vào tháng 5, khi hãng ra mắt Fitbit Air với giá 99 USD. Đây là thiết bị theo dõi sức khỏe không có màn hình, được định vị để cạnh tranh với các sản phẩm của Whoop.

Đến tháng 10, Google tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm với Fitbit Edge giá 179,99 USD, nằm giữa mẫu thiết bị theo dõi sức khỏe có giá dễ tiếp cận nhất của hãng và đồng hồ thông minh Pixel Watch 5.

Cả Fitbit Air và Fitbit Edge đều được trang bị các tính năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) mà những thiết bị Fitbit thế hệ trước chưa có. Tuy nhiên, dù cùng hỗ trợ các công cụ AI, hai thiết bị không hoàn toàn giống nhau.

MÀN HÌNH VÀ CẢM BIẾN KHÁC BIỆT

Dù đều là thiết bị đeo cổ tay, Fitbit Edge và Fitbit Air có thiết kế khá khác biệt. Với Fitbit Air, hầu hết thao tác đều được thực hiện thông qua ứng dụng Google Health, từ xem dữ liệu sức khỏe đến điều chỉnh các thiết lập.

Bản thân thiết bị chỉ có một mô-đun cảm biến nhỏ gọn, kích thước 1,37 × 0,66 × 0,32 inch khi tháo dây đeo. Việc tương tác trực tiếp với Air chủ yếu giới hạn ở thao tác tháo, đeo thiết bị để sạc pin hoặc thay dây đeo.

Trong khi đó, Fitbit Edge mang đến trải nghiệm tương tác trực quan hơn nhờ màn hình cảm ứng AMOLED hình bầu dục kích thước 1,34 inch và một nút bấm cơ học ở cạnh bên.

Thiết bị có kích thước 1,54 × 1,01 × 0,46 inch, lớn hơn Fitbit Air và cũng dễ nhận thấy hơn khi đeo trên cổ tay, đặc biệt khi bật chế độ màn hình luôn sáng.

Fitbit Edge mang đến trải nghiệm tương tác trực quan hơn nhờ màn hình cảm ứng AMOLED hình bầu dục

Sự khác biệt giữa hai thiết bị không chỉ nằm ở thiết kế mà còn ở hệ thống cảm biến. Cả Fitbit Edge và Fitbit Air đều được trang bị cảm biến nhịp tim quang học, nhưng chỉ Edge có thêm các cảm biến điện cần thiết để đo điện tâm đồ (ECG).

Ngoài ra, Edge còn tích hợp cảm biến đo độ cao, hỗ trợ tính toán độ cao khi di chuyển, cùng cảm biến ánh sáng môi trường để điều chỉnh độ sáng màn hình phù hợp với điều kiện xung quanh.

Theo Google, cả hai thiết bị đều có thời lượng pin lên đến 7 ngày. Tuy nhiên, con số này phụ thuộc vào cách sử dụng màn hình trên Fitbit Edge. Khi tắt chế độ màn hình luôn sáng, Edge có thể hoạt động tới 7 ngày sau mỗi lần sạc. Ngược lại, nếu bật tính năng này để màn hình luôn hiển thị thông tin, thời lượng pin giảm xuống còn khoảng 2 ngày.

Để rút ngắn thời gian chờ sạc, Google cho biết Fitbit Edge có thể sạc đầy pin trong 90 phút. Đặc biệt, khi pin gần cạn, chỉ cần sạc trong 5 phút là thiết bị có thể hoạt động thêm khoảng một ngày. Đây là giải pháp giúp giảm bớt bất tiện do thời lượng pin ngắn hơn khi sử dụng màn hình luôn sáng.

Dù Fitbit Edge có phần lép vế về thời lượng pin trong một số điều kiện sử dụng, cả hai thiết bị vẫn có khả năng chống bụi và chống nước tương đương nhau. Cụ thể, Fitbit Edge và Fitbit Air đều đạt chuẩn IP68 và khả năng chống nước ở mức 5 ATM, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày cũng như các hoạt động thể chất dưới nước trong giới hạn cho phép.

FITBIT EDGE NỔI BẬT HƠN

Khi công bố Fitbit Edge, Google cho biết các tính năng Health Guardian từng được giới thiệu trên Pixel Watch 5 cũng sẽ có mặt trên Edge và Air. Những tính năng này tập trung theo dõi các chỉ số sức khỏe quan trọng, chẳng hạn như tình trạng tim mạch và xu hướng insulin.

Phần lớn các tính năng Health Guardian không phụ thuộc vào một loại cảm biến cụ thể mà chủ yếu dựa trên kho dữ liệu Google đã thu thập. Vì vậy, nhiều khả năng các tính năng AI mới trong tương lai cũng sẽ được triển khai trên cả hai thiết bị theo cách tương tự.

Cả hai đều hỗ trợ theo dõi hoạt động thể chất, cung cấp điểm mức độ sẵn sàng hàng ngày, phân tích tải trọng tim mạch, đếm bước chân, theo dõi nhịp tim liên tục, cảnh báo nhịp tim bất thường và theo dõi giấc ngủ. Ngoài ra, cả hai còn cung cấp điểm khả năng phục hồi nhằm ước tính mức độ căng thẳng của cơ thể.

Tuy nhiên, nhờ được trang bị màn hình và các cảm biến bổ sung, Fitbit Edge có thể làm được nhiều hơn thế. Thiết bị hỗ trợ đo điện tâm đồ (ECG), theo dõi số tầng đã leo và hiển thị các chỉ số tập luyện theo thời gian thực ngay trên màn hình. Những tính năng này giúp việc theo dõi sức khỏe và tập luyện trở nên trực quan, thuận tiện hơn mà không cần liên tục mở điện thoại để kiểm tra dữ liệu.

Việc sở hữu màn hình và chạy hệ điều hành Fitbit OS phiên bản tinh gọn của Google cũng mang lại cho Edge nhiều khả năng khác. Thiết bị có thể hiển thị trực tiếp nhiều thông tin sức khỏe hơn, nhận thông báo từ điện thoại và thậm chí sử dụng phiên bản rút gọn của Google Maps.

Ngược lại, Fitbit Air không thể cung cấp những trải nghiệm tương tự do không được trang bị màn hình. Dù vậy, đây chưa hẳn là một nhược điểm đối với tất cả mọi người, bởi nhu cầu sử dụng thiết bị đeo của mỗi người là khác nhau.

Sức hấp dẫn của Fitbit Air nằm ở thiết kế tối giản và khả năng hoạt động kín đáo. Thiết bị tập trung vào việc thu thập dữ liệu thông qua các cảm biến, trong khi mọi thông tin được xem lại trên ứng dụng đồng hành khi cần thiết.

Fitbit Air tập trung vào việc thu thập dữ liệu thông qua các cảm biến

Không có màn hình hay quá nhiều yếu tố gây xao nhãng, Air phù hợp với những người muốn theo dõi sức khỏe mà không cần tương tác thường xuyên với thiết bị.

Trái lại, Fitbit Edge nổi bật hơn nhờ màn hình và các tính năng tương tác trực tiếp. Dù không biến thành một chiếc điện thoại thông minh thu nhỏ như Pixel Watch, Edge vẫn mang đến trải nghiệm gần với một chiếc đồng hồ thông minh hơn Air.

Điều này giúp thiết bị tiện dụng hơn trong nhiều tình huống nhưng cũng khiến sự hiện diện của nó trên cổ tay trở nên rõ ràng hơn. Vì vậy, lựa chọn giữa hai sản phẩm không chỉ phụ thuộc vào số lượng tính năng mà còn nằm ở việc ưu tiên một thiết bị giàu khả năng tương tác hay một thiết bị theo dõi sức khỏe đơn giản, kín đáo.