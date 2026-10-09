Firmus hủy IPO vì biến động thị trường, Nvidia liên quan gì?

Công ty hạ tầng trí tuệ nhân tạo Firmus của Australia bất ngờ rút kế hoạch IPO dự kiến huy động 5 tỷ USD. Quyết định được đưa ra dù doanh nghiệp nhận hậu thuẫn từ Nvidia và vừa công bố thỏa thuận cung cấp năng lực tính toán AI cho Meta.

Firmus dừng IPO vì bất đồng về mức định giá

Firmus, công ty vận hành trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) của Australia được tập đoàn công nghệ Nvidia hậu thuẫn, đã quyết định rút kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) quy mô lớn, viện dẫn biến động và điều kiện thị trường không thuận lợi.

Theo tuyên bố gửi qua email cho Báo chí Quốc tế, hội đồng quản trị Firmus xác định các điều khoản chào bán cổ phần được đề xuất chưa phản ánh đầy đủ sức mạnh hoạt động kinh doanh cũng như triển vọng tăng trưởng dài hạn của doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị cho rằng tiếp tục triển khai đợt chào bán theo những điều khoản hiện tại sẽ không bảo đảm lợi ích tốt nhất cho công ty và các cổ đông. Thay vì tiến hành IPO, Firmus dự kiến tìm kiếm nguồn vốn từ thị trường tư nhân, đồng thời tiếp tục đánh giá những phương án huy động vốn khác trên cả thị trường đại chúng và thị trường tư nhân.

Quyết định này khiến một trong những thương vụ niêm yết được quan tâm tại Australia không thể diễn ra theo kế hoạch. Theo thông tin từ các nguồn tin được Báo chí Quốc tế dẫn lại, Firmus dự kiến huy động khoảng 5 tỷ USD thông qua đợt IPO, với mức giá chào bán 11 AUD mỗi cổ phiếu. Nếu thành công, đây có thể trở thành thương vụ phát hành cổ phiếu mới lớn thứ hai trong lịch sử thị trường Australia.

Kế hoạch chào bán được cho là định giá Firmus ở mức khoảng 30,6 tỷ USD. Tuy nhiên, doanh nghiệp không công bố trong tuyên bố nêu trên mức định giá mà hội đồng quản trị cho là phù hợp.

Việc rút IPO cho thấy Firmus chưa chấp nhận những điều kiện huy động vốn đang được đề xuất, thay vì đồng nghĩa với việc công ty từ bỏ chiến lược mở rộng hoạt động kinh doanh.

Nvidia, Blackstone và những khoản đầu tư tỷ USD vào Firmus

Trước khi quyết định dừng IPO, Firmus đã thu hút sự quan tâm của nhiều tổ chức đầu tư lớn trong lĩnh vực công nghệ và tài chính.

Vào tháng 8/2026, doanh nghiệp công bố vòng huy động vốn trị giá 2 tỷ USD với sự tham gia hậu thuẫn của Nvidia, Coatue Management, Blackstone và Jane Street.

Coatue Management là công ty quản lý đầu tư có hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, trong khi Blackstone là tập đoàn quản lý tài sản thay thế toàn cầu. Jane Street là doanh nghiệp giao dịch tài chính định lượng.

Vòng huy động vốn này nâng tổng số vốn chủ sở hữu mà Firmus huy động trong khoảng một năm trước đó lên hơn 3 tỷ USD, đồng thời đưa mức định giá công ty vượt 10,5 tỷ USD.

Dòng vốn từ các nhà đầu tư lớn phản ánh sự quan tâm đối với lĩnh vực hạ tầng điện toán AI, nơi nhu cầu xử lý dữ liệu và huấn luyện mô hình đang thúc đẩy đầu tư vào máy chủ, chip xử lý và trung tâm dữ liệu.

Khác với trung tâm dữ liệu truyền thống chủ yếu phục vụ lưu trữ thông tin và vận hành ứng dụng, trung tâm dữ liệu AI được thiết kế để đáp ứng những tác vụ tính toán cường độ cao. Các hệ thống này thường sử dụng bộ xử lý đồ họa (GPU), thiết bị có khả năng thực hiện đồng thời nhiều phép tính, phù hợp với việc huấn luyện và vận hành mô hình AI.

Nvidia giữ vị trí quan trọng trong chuỗi cung ứng này nhờ cung cấp GPU cùng các nền tảng phần cứng và phần mềm phục vụ tính toán tăng tốc.

Đối với Firmus, sự tham gia của Nvidia vừa mang ý nghĩa tài chính, vừa tạo mối liên hệ với hệ sinh thái công nghệ phục vụ phát triển trung tâm dữ liệu AI.

Tuy nhiên, việc có những nhà đầu tư lớn hậu thuẫn không bảo đảm doanh nghiệp sẽ đạt được mức định giá mong muốn khi chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Thỏa thuận với Meta củng cố tham vọng mở rộng hạ tầng AI

Song song với hoạt động huy động vốn, Firmus đang phát triển quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ toàn cầu nhằm mở rộng năng lực cung cấp dịch vụ điện toán AI.

Tháng 9/2026, Firmus công bố các thỏa thuận với Meta, tập đoàn công nghệ sở hữu Facebook, Instagram và WhatsApp, để cung cấp năng lực tính toán GPU tại những trung tâm dữ liệu AI của công ty ở Đông Nam Á.

Các trung tâm dữ liệu này được xây dựng trên nền tảng DSX của Nvidia, phục vụ hoạt động nghiên cứu AI, phát triển mô hình và huấn luyện hệ thống của Meta.

Thỏa thuận cho thấy vai trò của các doanh nghiệp vận hành hạ tầng trong chuỗi giá trị AI. Thay vì tự xây dựng toàn bộ cơ sở vật chất, các tập đoàn công nghệ có thể sử dụng năng lực tính toán do đối tác cung cấp để triển khai những khối lượng công việc lớn.

Mô hình này cũng đặt ra yêu cầu cao đối với nhà cung cấp hạ tầng. Doanh nghiệp phải đầu tư vào hệ thống GPU, kết nối mạng tốc độ cao, nguồn điện ổn định và các giải pháp làm mát phù hợp với mật độ tính toán lớn.

Chi phí xây dựng và vận hành trung tâm dữ liệu AI vì vậy phụ thuộc vào nhiều yếu tố, từ giá thiết bị, khả năng tiếp cận điện năng đến hiệu suất sử dụng hệ thống và thời hạn hợp đồng với khách hàng.

Đối với Firmus, thỏa thuận với Meta có thể hỗ trợ triển vọng kinh doanh dài hạn. Tuy nhiên, thông tin hiện có chưa cho biết giá trị tài chính, thời hạn hợp đồng hoặc doanh thu dự kiến từ các thỏa thuận này.

Những dữ liệu đó có ý nghĩa quan trọng đối với nhà đầu tư khi đánh giá khả năng tạo dòng tiền từ các khoản đầu tư hạ tầng quy mô lớn.

Vì sao doanh nghiệp AI được hậu thuẫn vẫn khó IPO?

Theo phân tích của Điện tử Ứng dụng, quyết định của Firmus phản ánh sự khác biệt giữa khả năng huy động vốn tư nhân và yêu cầu định giá khi một doanh nghiệp bước vào thị trường chứng khoán.

Trên thị trường tư nhân, nhà đầu tư có thể chấp nhận thời gian thu hồi vốn dài hơn nếu kỳ vọng doanh nghiệp sẽ tăng trưởng mạnh trong tương lai. Trong khi đó, đợt IPO phải thu hút đủ nhu cầu mua cổ phiếu ở mức giá chào bán, đồng thời chịu tác động từ diễn biến thị trường và tâm lý nhà đầu tư.

Với lĩnh vực hạ tầng AI, thách thức định giá còn nằm ở quy mô vốn đầu tư ban đầu. Doanh nghiệp có thể cần chi số tiền lớn để xây dựng trung tâm dữ liệu và mua thiết bị trước khi tạo ra doanh thu tương ứng.

GPU và những thiết bị phục vụ tính toán AI cũng chịu áp lực thay đổi công nghệ. Khi thế hệ phần cứng mới xuất hiện, doanh nghiệp phải tính toán giữa việc tiếp tục khai thác hệ thống hiện hữu và đầu tư nâng cấp nhằm duy trì khả năng cạnh tranh.

Ngoài ra, khả năng sinh lời phụ thuộc vào tỷ lệ khai thác công suất, giá dịch vụ điện toán và chi phí vận hành. Một trung tâm dữ liệu có công suất lớn nhưng không đạt mức sử dụng như kỳ vọng có thể đối mặt với áp lực tài chính.

Những yếu tố này khiến việc định giá doanh nghiệp hạ tầng AI phức tạp hơn so với chỉ dựa trên số vốn đã huy động hoặc quy mô các dự án đang triển khai.

Tuy vậy, Firmus chưa công bố đầy đủ phản hồi của nhà đầu tư đối với đợt IPO. Do đó, chưa đủ căn cứ để khẳng định chi phí hạ tầng, khả năng sinh lời hay mức độ quan tâm của thị trường là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến quyết định rút kế hoạch.

Điều được doanh nghiệp xác nhận là hội đồng quản trị không hài lòng với các điều khoản chào bán trong điều kiện thị trường hiện tại.

Bài học từ Firmus đối với doanh nghiệp hạ tầng AI Việt Nam

Diễn biến tại Firmus mang đến một góc nhìn đáng quan tâm đối với các doanh nghiệp Việt Nam đang nghiên cứu đầu tư vào trung tâm dữ liệu và hạ tầng phục vụ AI.

Thứ nhất, quy mô vốn huy động chưa đủ để phản ánh hiệu quả kinh doanh. Nhà đầu tư cần đánh giá khả năng chuyển đổi công suất tính toán thành doanh thu thực tế, mức độ ổn định của hợp đồng khách hàng và chi phí vận hành dài hạn.

Thứ hai, việc lựa chọn công nghệ cần gắn với bài toán sử dụng thiết bị. Trung tâm dữ liệu AI đòi hỏi nguồn điện ổn định, năng lực làm mát, kết nối mạng và đội ngũ kỹ thuật có khả năng vận hành hệ thống phức tạp.

Thứ ba, chiến lược huy động vốn cần tính đến sự khác biệt giữa thị trường tư nhân và thị trường đại chúng. Một doanh nghiệp có thể thu hút các quỹ đầu tư lớn nhưng vẫn gặp khó khăn khi triển khai IPO nếu kỳ vọng định giá không phù hợp với điều kiện thị trường.

Đối với Việt Nam, bài toán phát triển hạ tầng AI còn gắn với năng lực cung cấp điện, chi phí năng lượng, kết nối viễn thông, bảo vệ dữ liệu và nhu cầu sử dụng dịch vụ tính toán của doanh nghiệp trong nước.

Các dự án trung tâm dữ liệu cần cân đối giữa tham vọng mở rộng công suất và khả năng khai thác thương mại, tránh đầu tư theo kỳ vọng tăng trưởng mà thiếu cơ sở đánh giá nhu cầu thực tế.

Trường hợp Firmus cũng cho thấy một điểm quan trọng: sự tham gia của những tập đoàn công nghệ hàng đầu có thể củng cố niềm tin vào triển vọng doanh nghiệp, nhưng không thay thế được yêu cầu chứng minh hiệu quả tài chính.

Việc Firmus rút IPO chưa đồng nghĩa với sự suy giảm nhu cầu đầu tư vào AI. Tuy nhiên, diễn biến này đặt ra câu hỏi về mức định giá phù hợp đối với những doanh nghiệp cần lượng vốn lớn để xây dựng hạ tầng tính toán.

Trong bối cảnh AI tiếp tục mở rộng ứng dụng, khả năng thu hút vốn dài hạn sẽ phụ thuộc vào mức độ minh bạch tài chính, hiệu quả khai thác tài sản và năng lực chuyển nhu cầu tính toán thành dòng tiền bền vững.