Tham dự cuộc họp có Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng, Phó Trưởng ban thường trực ban chỉ đạo Cuộc thi; đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao; đại diện Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng qua điểm cầu trực tuyến; đại diện 06 ngân hàng thương mại thành viên Ban Chỉ đạo, các Phó Trưởng Tiểu ban, thành viên Tiểu ban, Tổ giúp việc và lãnh đạo các đơn vị liên quan.

Phiên họp lần thứ nhất của Tiểu ban Thu hút nhân tài và nguồn nhân lực FCV 2026 do Thống đốc Phạm Đức Ấn chủ trì

Gắn thu hút nhân tài với yêu cầu phát triển ngành Ngân hàng

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thống đốc Phạm Đức Ấn nhấn mạnh sự cần thiết phải đổi mới tư duy trong công tác quản trị nguồn nhân lực. Theo đó, việc thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài cần xuất phát từ yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ chiến lược, giải quyết những thách thức thực tiễn của NHNN và ngành Ngân hàng. Cần chuyển từ cách tiếp cận quản lý nhân sự theo tổ chức, biên chế sang quản trị nhân tài dựa trên nhiệm vụ, sản phẩm, kết quả và giá trị đóng góp; chú trọng thu hút những chuyên gia có năng lực thực chất, kinh nghiệm chuyên sâu, có khả năng tạo ra giá trị lâu dài.

Thống đốc Phạm Đức Ấn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Cũng tại cuộc họp, Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng đã trao đổi, định hướng về nội dung và cách thức triển khai FCV 2026, trong đó nhấn mạnh việc gắn các bài toán công nghệ với nhu cầu thực tiễn của ngành Ngân hàng. Công tác thu hút và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao cần hướng tới hiệu quả thiết thực, gắn với nhiệm vụ cụ thể, đồng thời quan tâm đến cơ chế đãi ngộ và phát huy năng lực của đội ngũ chuyên gia.

Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng phát biểu tại cuộc họp

Bên cạnh mục tiêu tìm kiếm các ý tưởng, giải pháp công nghệ có tính ứng dụng trong lĩnh vực ngân hàng, FCV 2026 được thiết kế với cấu phần riêng về thu hút và kết nối nhân tài. Thông qua Cuộc thi, NHNN hướng tới mở rộng mạng lưới chuyên gia trong nước và quốc tế, tiếp cận nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời phát hiện những cá nhân có năng lực tham gia giải quyết các bài toán thực tiễn và chiến lược của ngành Ngân hàng.

Một trong những nội dung được quan tâm là xây dựng Hộ chiếu Nhân tài (Talent Passport), từng bước hình thành nền tảng dữ liệu và kết nối mạng lưới chuyên gia trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Đây cũng là định hướng nhằm duy trì kết nối, phát triển mạng lưới nhân tài lâu dài, không chỉ giới hạn trong khuôn khổ Cuộc thi.

Tăng cường phối hợp, phát huy sức mạnh của hệ sinh thái nhân tài

Tại cuộc họp, bà Trần Thu Huyền, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ NHNN đã báo cáo tình hình triển khai các nhiệm vụ của Tiểu ban, tập trung vào việc xác định nhu cầu nhân tài, xây dựng phương thức tìm kiếm, kết nối và thu hút chuyên gia thông qua FCV 2026 và các kênh hợp tác trong nước, quốc tế.

Theo đó, thời gian qua NHNN đã chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp nhằm từng bước hình thành hệ sinh thái kết nối nhân tài. Trong đó, Bộ Ngoại giao hỗ trợ kết nối mạng lưới chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài thông qua hệ thống các cơ quan đại diện Việt Nam; Bộ Nội vụ phối hợp định hướng về cơ chế, chính sách thu hút và trọng dụng nhân tài.

Bà Trần Thu Huyền, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ NHNN báo cáo tại cuộc họp

Theo Vụ Tổ chức cán bộ NHNN, những kết quả bước đầu cho thấy sự cần thiết của việc mở rộng hợp tác, huy động nguồn lực từ các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức công nghệ, ngân hàng thương mại và mạng lưới chuyên gia trong nước, quốc tế, qua đó tăng cường kết nối giữa khu vực công và khu vực tư nhân trong phát hiện, thu hút và sử dụng nhân tài.

Đại diện 06 ngân hàng thương mại thành viên Ban Chỉ đạo đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong công tác phát hiện, tuyển dụng, thu hút và trọng dụng nhân tài; trao đổi về chính sách nhân sự, phương thức tiếp cận nguồn nhân lực chất lượng cao, cơ chế đãi ngộ và sử dụng hiệu quả đội ngũ chuyên gia trong các lĩnh vực công nghệ, dữ liệu, quản trị và tài chính – ngân hàng. Đồng thời, đại diện các ngân hàng cũng chia sẻ những cách làm, mô hình và bài học thực tiễn trong việc xây dựng môi trường làm việc, thu hút và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao.

Các ngân hàng khẳng định tiếp tục đồng hành cùng NHNN và các bộ, ngành trong triển khai các chủ trương, chính sách của quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài, trước mắt tập trung vào lĩnh vực ngân hàng. Sự tham gia của các ngân hàng thương mại không chỉ góp phần bổ sung kinh nghiệm, nguồn lực và mạng lưới chuyên gia mà còn tăng cường kết nối giữa khu vực công và khu vực tư nhân, tạo thêm cơ hội để nhân tài tham gia giải quyết các bài toán phát triển của ngành và đất nước.

Sự đồng hành của các ngân hàng thương mại trong FCV 2026 góp phần tăng cường kết nối giữa NHNN, hệ thống ngân hàng thương mại và cộng đồng công nghệ, qua đó mở rộng hệ sinh thái thu hút, trọng dụng nhân tài trong lĩnh vực ngân hàng, hướng tới đóng góp cho chiến lược nhân tài quốc gia.

Thu hút nhân tài với nhiệm vụ thực tiễn và giá trị đóng góp lâu dài

Kết luận cuộc họp, Thống đốc Phạm Đức Ấn ghi nhận các ý kiến đóng góp và kinh nghiệm thực tiễn của đại biểu; đồng thời nhấn mạnh việc triển khai FCV 2026 cần bảo đảm hiệu quả thực chất, có trọng tâm, trọng điểm. Thông qua Cuộc thi, NHNN có thêm cơ hội phát hiện, kết nối và đánh giá năng lực nhân tài, đồng thời từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút, sử dụng và trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thống đốc yêu cầu các thành viên Tiểu ban tăng cường phối hợp, chủ động triển khai nhiệm vụ được giao; các đơn vị chuyên môn tiếp tục rà soát, xác định nhu cầu sử dụng chuyên gia, gắn với nhiệm vụ cụ thể, sản phẩm đầu ra và hiệu quả đóng góp. Vụ Tổ chức cán bộ phát huy vai trò đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện nội dung và phương thức tổ chức triển khai, bảo đảm tiến độ và hiệu quả.

Cuộc họp lần thứ nhất Tiểu ban Thu hút nhân tài và nguồn nhân lực là bước triển khai quan trọng trong đổi mới tư duy quản trị nhân lực của NHNN, hướng tới xây dựng hệ sinh thái nhân tài có khả năng kết nối nguồn lực chất lượng cao, tiếp nhận tri thức mới và đóng góp vào việc giải quyết những bài toán chiến lược của ngành Ngân hàng. Đây cũng là cơ sở thực tiễn để NHNN triển khai xây dựng Đề án thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài lĩnh vực ngân hàng, dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ trong quý III/2027.