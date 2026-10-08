Find X9 Series và bước chuyển định vị quan trọng của Oppo tại Việt Nam

Hiện nay, người dùng có xu hướng giữ smartphone trong thời gian dài hơn thay vì nhanh chóng thay thiết bị. Năm 2025, Morgan Stanley ước tính chu kỳ thay smartphone của người dùng là 4,7 năm và có khả năng kéo dài đến 5 năm vào 2026. Khi chu kỳ thay máy kéo dài, người dùng sẽ tìm một thiết bị bền bỉ, thông minh và giữ giá trị trải nghiệm trong nhiều năm. Đó cũng là bối cảnh khiến cuộc đua smartphone thay đổi: Tăng trưởng không chỉ đến từ việc bán rẻ hơn để cạnh tranh về giá, mà còn đến từ khả năng tạo ra giá trị lâu dài.

Khi thị trường smartphone dịch chuyển sang xu hướng mới

Thị trường smartphone đang bước sang giai đoạn phát triển chậm nhưng chắc hơn. Theo Bloomberg, tại Việt Nam, sản lượng toàn thị trường giảm 7% còn 2,4 triệu máy vào quý II/2025 so với cùng kỳ 2024. Ở quy mô rộng hơn, người tiêu dùng cũng đang kéo dài vòng đời thiết bị của mình.

Báo cáo của Nielsen vào năm 2025 cho biết: 71% người dùng hiện giữ smartphone trong hơn 3 năm, tăng 52% so với năm 2020. Doanh số bán smartphone có giá trên 600 USD (khoảng 15,8 triệu đồng) tăng 6%, trong khi nhu cầu đối với điện thoại có giá thấp hơn giảm 1%. Nâng tầm chất lượng với mục đích rõ ràng là xu hướng phát triển của smartphone, Nielsen nhận định.

Chính sự dịch chuyển ấy buộc các thương hiệu phải xem lại công thức tăng trưởng cũ. Trong bối cảnh giá bộ nhớ tăng, giá bán trung bình toàn ngành bị đẩy lên cao, nhóm điện thoại thông minh giá thấp đến trung cấp chịu sức ép lớn khi bài toán lợi nhuận không còn đến từ việc tiếp tục bám chặt vào phân khúc tầm trung. Với thương hiệu muốn tăng trưởng bền vững, việc tái định vị, bước sang phân khúc cao cấp vì thế trở thành lựa chọn mang tính chiến lược.

Find X9 Series - chiến lược sản phẩm kép của Oppo

Với những biến động của thị trường, Oppo nắm bắt cơ hội, bước vào đúng thời điểm để tái định vị mình ở phân khúc cao cấp. Trong nhiều năm, smartphone Trung Quốc tại Việt Nam thường gắn với công thức quen thuộc: Cấu hình tốt trong tầm giá, thiết kế bắt mắt, đáp ứng tốt nhu cầu cơ bản. Nhưng người dùng hiện nay còn nhìn vào trải nghiệm tổng thể như camera có tạo ra khác biệt không, AI có thật sự hữu ích hay chỉ là “cưỡi ngựa xem hoa”, máy có đủ bền để gắn bó nhiều năm hay không, cùng với đó là chính sách bảo hành, hậu mãi.

Những năm qua, Oppo tập trung phát triển công nghệ lõi, đầu tư vào trải nghiệm thường chỉ có được ở máy flagship. Find X9 Series, với Find X9s và Find X9 Ultra, cho thấy Oppo không còn muốn được nhìn nhận như thương hiệu mạnh ở tầm trung mà là nhà sản xuất có thể cạnh tranh sòng phẳng trong cuộc chơi cao cấp.

Với Find X9 series, Oppo khẳng định năng lực trong việc phát triển những dòng smartphone cao cấp.

Find X9s đóng vai trò cầu nối giúp người dùng dòng sản phẩm tầm trung/cận cao cấp nâng lên phân khúc cao cấp một cách hợp lý. Máy sở hữu thiết kế viền mỏng, camera 50 MP ba ống kính, loạt tính năng nhiếp ảnh hiện đại như Hasselblad Portrait Mode, Hasselblad Master Mode và XPAN, đi cùng pin 7.025 mAh, chip Dimensity 9500s, ColorOS 16 và chuẩn kháng nước, bụi IP66/IP68/IP69. Quan trọng không kém, Oppo Find X9s sở hữu loạt tính năng AI hiện đại và hữu dụng như AI Mind Space, AI Recorder 2.0 cùng bộ công cụ AI chỉnh sửa hình ảnh.

Với Oppo Find X9s, thương hiệu mang đến lựa chọn có chi phí tối ưu mà vẫn giúp người dùng trải nghiệm loạt tính năng chỉ có ở dòng flagship trước đây.

Trong khi đó, Find X9 Ultra được xem là “tuyên ngôn công nghệ” của Oppo, chứng minh hãng có thể cạnh tranh trên thị trường cao cấp về camera, hiệu năng, pin, thiết kế và khả năng sáng tạo nội dung.

Với slogan “Khai phóng những vô tận”, Find X9 Ultra mang đến sự nâng cấp vượt trội dành cho người dùng. Máy sở hữu hệ thống camera Hasselblad với hai cảm biến 200 MP gồm camera chính 200 MP và camera tele 3x 200 MP, bên cạnh camera tele 50 MP hỗ trợ zoom quang học 10x. Máy được trang bị pin 7.050 mAh, nền tảng Snapdragon 8 Elite Gen 5, khả năng quay video 8K 30 fps, 4K 120 fps Dolby Vision, định dạng Log, LUT điện ảnh cùng chuẩn kháng nước, bụi IP66/IP68/IP69.

Find X9 Ultra như một “tuyên ngôn” của Oppo về bước chuyển định vị lên phân khúc cao cấp.

Với Find X9 Ultra, Oppo không chỉ giới thiệu flagship cấu hình mạnh, mà còn thể hiện tham vọng bước sâu hơn vào cuộc chơi camera, hiệu năng, pin và sáng tạo nội dung trên di động.

Từ thương hiệu từng được nhớ đến nhiều nhất ở phân khúc tầm trung, Oppo đang chứng minh rằng có thể bước lên phân khúc cao cấp với sản phẩm chất lượng như Find X9s và Find X9 Ultra. Trong một thị trường mà người dùng có xu hướng mua ít đi nhưng đòi hỏi nhiều hơn, đó là cách thương hiệu công nghệ xây dựng vị thế dài hạn.