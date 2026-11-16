Financial Times: Ông Jensen Huang cân nhắc quay lại vị trí CEO Nvidia

Giám đốc điều hành Nvidia, ông Jensen Huang. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát

Theo tờ Financial Times, động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi ông Huang từ chức, giữa các thông tin về các mối quan hệ ngoài hôn nhân của ông.

Theo nhiều nguồn tin thân cận, ông Huang đã thảo luận với những người thân tín về khả năng quay lại. Trong khi đó, cuộc điều tra độc lập của Hội đồng quản trị Nvidia vẫn đang xem xét những hành vi đã dẫn tới cuộc khủng hoảng lãnh đạo nghiêm trọng tại tập đoàn sản xuất chip trị giá 4.000 tỷ USD này.

Một người ủng hộ ông Huang cho biết họ đang thành lập một nhóm gồm các lãnh đạo doanh nghiệp tại Thung lũng Silicon để vận động cho sự trở lại của ông, đồng thời sẽ tìm kiếm sự ủng hộ từ Nhà Trắng. Theo người này, những nhân vật có ảnh hưởng trong ngành công nghệ, ngoài các phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo (AI) tiên phong, đều có thiện cảm với ông Huang.

Chiến dịch công khai đòi phục chức ông Huang đã gia tăng trong cuối tuần qua. Ông Elon Musk, Giám đốc điều hành (CEO) của Tesla và SpaceX, cùng ông Tim Sweeney, CEO công ty phát triển trò chơi điện tử Epic Games, nằm trong số những lãnh đạo doanh nghiệp ủng hộ bức thư ngỏ yêu cầu Hội đồng quản trị Nvidia “đưa Jensen trở lại”.

Ông Huang cũng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của một số nhân viên. Nhiều người trong số họ đã công khai kêu gọi ông quay lại và ký vào bức thư ngỏ.

Ngày 13/11, ông Brad Gerstner, nhà sáng lập quỹ đầu tư Altimeter Capital, và ông Gavin Baker, người đứng đầu quỹ đầu tư Atreides Management, đều là những cổ đông lớn của Nvidia, đã gửi thư ngỏ tới Hội đồng quản trị.

Họ đề nghị Hội đồng quản trị cân nhắc mọi phương án, kể cả khả năng ông Huang quay trở lại. Hai nhà đầu tư này viện dẫn thành công vượt trội của ông Huang trong thời gian dài lãnh đạo Nvidia, cùng sự bất định lớn xung quanh các sự việc dẫn tới việc ông ra đi.

Nỗ lực phục chức ông Huang nhiều khả năng sẽ vấp phải sự phản đối từ các nhà hoạch định chính sách chủ chốt tại Washington. Ngày 15/11, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã kêu gọi một cuộc “cải tổ mạnh mẽ” bộ máy lãnh đạo Nvidia sau khi ông Huang ra đi.

Ông Huang cũng không nắm cổ phần chi phối như các nhà sáng lập kiêm CEO khác, nên không thể phủ quyết bất kỳ quyết định nào của Hội đồng quản trị. Hiện Nvidia do bà Colette Kress, quyền CEO, dẫn dắt. Ban lãnh đạo mới đang tìm cách ổn định tập đoàn trước thềm công bố kết quả kinh doanh quý vào ngày 17/11.

Ngày 13/11, Financial Times đưa tin Hội đồng quản trị Nvidia đã tiếp cận ông Rene Haas, CEO hãng chip Arm, như một ứng viên kế nhiệm tiềm năng. Tuy vậy, Hội đồng quản trị Nvidia cho biết chưa khởi động quy trình “chính thức” nào.