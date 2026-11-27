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Theo thông tin độc quyền đăng ngày thứ Năm (26/11) của tờ báo Financial Times, Nvidia đã yêu cầu các đối tác sản xuất của mình ngừng giao máy chủ có chứa con chip của hãng đến Malaysia, Singapore, Thái Lan và Indonesia.

Trong khi đó, các công ty Dell và Supermicro, đối tác chuyên tích hợp chip Nvidia vào máy chủ, đã thông báo với khách hàng tại 4 nước này rằng Nvidia không cho phép giao hàng.

Ba nguồn tin của Financial Times cho biết hiện chưa rõ yêu cầu ngừng giao hàng này chỉ mang tính tạm thời hay sẽ kéo dài. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh Nvidia và các đối tác đang tìm cách tuân thủ quy định kiểm soát xuất khẩu mới của Washington, có hiệu lực từ tuần trước.

Theo các quy định mới của Cục Công nghiệp và An ninh (BIS) thuộc Bộ Thương mại Mỹ, có hiệu lực từ ngày 19/11, các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây có 90 ngày để xin giấy phép, bằng cách chứng minh người dùng cuối của mình không thuộc nhóm thực thể bị hạn chế.

Bên cạnh đó, các nhà xuất khẩu, tái xuất khẩu hoặc chuyển giao chip tiên tiến đến Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Brazil phải xin giấy phép. Các trung tâm dữ liệu đang cung cấp năng lực tính toán cho các công ty có trụ sở tại Trung Quốc phải có giấy phép trước ngày 17/2/2027 nếu muốn tiếp tục hoạt động này.

Theo Financial Times, thời gian qua, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đã tránh hạn chế xuất khẩu của Mỹ bằng cách thuê năng lực tính toán từ các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây - những đơn vị mua máy chủ có chứa chip Nvidia. Bộ Thương mại Mỹ ban hành quy định mới vào tuần trước nhằm chấm dứt tình trạng này.

Quy định mới được công bố vài ngày sau khi ông Jensen Huang rời vị trí CEO Nvidia, sau các thông tin về quan hệ ngoài hôn nhân của ông. Một trong những mối quan hệ đó là với một người phụ nữ bị nghi là gián điệp Trung Quốc, từng làm việc tại công ty điện toán đám mây Megaspeed có trụ sở ở Singapore.

Megaspeed là đối tác của Nvidia, chuyên cho các công ty Trung Quốc thuê năng lực tính toán tại các trung tâm dữ liệu. Công ty này hiện đang bị điều tra vì nghi có liên quan đến buôn lậu và khả năng chuyển hướng bất hợp pháp chip AI tiên tiến của Mỹ sang Trung Quốc.

Ngày 23/11, Hội đồng Quản trị Nvidia nhất trí cho phép ông Huang trở lại cương vị CEO. Theo giới phân tích, các thông tin trên gây khó khăn cho lập trường của ông Huang. Ông vốn cho rằng Mỹ nên tiếp tục bán chip Nvidia cho các công ty Trung Quốc để những công ty này phụ thuộc nhiều hơn vào công nghệ Mỹ.

Trong khi đó, Bắc Kinh đang đẩy mạnh phát triển các giải pháp trong nước nhằm thay thế chip Nvidia. Tuy nhiên, các đơn vị nghiên cứu AI hàng đầu Trung Quốc vẫn phụ thuộc nhiều vào loại chip này để phát triển các mô hình chủ lực, đặc biệt trong giai đoạn huấn luyện ban đầu vốn đòi hỏi năng lực tính toán lớn.

Nhiều người hy vọng việc ông Huang trở lại cương vị CEO sẽ giúp Nvidia tuân thủ quy định mới của Chính phủ Mỹ theo hướng bớt nghiêm ngặt hơn. Tuy nhiên, theo nguồn tin của Financial Times, hiện có rất ít dấu hiệu cho thấy công ty sẽ nới lỏng việc tuân thủ các quy định này.

Đông Nam Á là thị trường mang lại nguồn thu lớn cho Nvidia. Theo báo cáo tài chính của công ty, Nvidia ghi nhận doanh thu 104 tỷ USD thông qua công ty con tại Singapore trong năm 2025, tăng 72% so với năm trước. Nvidia cũng hạch toán một phần doanh thu từ Đài Loan và Trung Quốc qua công ty con này.

Malaysia, Singapore, Thái Lan và Indonesia đã trở thành điểm đến ưa chuộng của các nhà phát triển AI Trung Quốc muốn tiếp cận những con chip tiên tiến nhất của Nvidia, loại chip hiện bị Washington hạn chế xuất khẩu. Nhu cầu từ các công ty công nghệ Trung Quốc cũng thúc đẩy ngành trung tâm dữ liệu Đông Nam Á phát triển nhanh chóng, nhất là tại Malaysia và Indonesia, nơi hàng tỷ USD được đổ vào xây dựng hạ tầng AI. Các hạn chế mới của Mỹ có thể khiến các khoản đầu tư này bị ảnh hưởng đáng kể.

Một trong những công ty chịu ảnh hưởng là Aolani, nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây có trụ sở tại Singapore. Theo hai nguồn tin của Financial Times, Aolani từng lên kế hoạch cung cấp năng lực tính toán tiên tiến cho ByteDance, công ty Trung Quốc sở hữu nền tảng chia sẻ video ngắn TikTok, thông qua các hợp đồng cho thuê.

Nguồn tin cho biết do Nvidia ngừng giao máy chủ và các quy định mới của Mỹ, một số ngân hàng từng đồng ý tài trợ cho dự án của Aolani đã ngừng cấp khoản tín dụng khoảng 500 triệu USD. ByteDance cũng được dự báo có thể hủy hợp đồng thuê dịch vụ với Aolani.